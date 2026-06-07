Κυκλοφορούσε ως Αντώνης και καλλιεργούσε εκτάσεις: 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία συνελήφθη ο ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, βίντεο
Κυκλοφορούσε ως Αντώνης και καλλιεργούσε εκτάσεις: 27 χρόνια μετά τη δολοφονία στην Αυστραλία συνελήφθη ο ομογενής Τζέιμς Δαλαμάγκας, βίντεο
Ο Δαλαμάγκας (δεξιά στη φωτό) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου (αριστερά στη φωτό) το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας
Τέλος στο θρίλερ της υπόθεσης ανθρωποκτονίας που απασχόλησε τις αρχές της Αυστραλίας και της Ελλάδας μπήκε σήμερα (7/6) στο Αίγιο. Μετά από 27 χρόνια, η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 55χρονο Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas), ο οποίος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol.
Ο 55χρονος είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με το όνομα «Αντώνης Τζίμας», σύμφωνα με το pelop.gr. Ο ομογενής βρίσκεται στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Αιγίου και θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας, όπου στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί στην Αυστραλία, εκεί δηλαδή που διαπράχθηκε η δολοφονία για την οποία συνελήφθη, κατά τις ίδιες πηγές.
Όσο για το πώς συνελήφθη, όλα ξεκίνησαν όταν ο 55χρονος βγήκε από το σπίτι και αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο, ζητώντας του στοιχεία, σύμφωνα με το thebest.gr. Ακολούθησε προσαγωγή και εν τέλει ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι πρόκειται για άτομο που καταζητείται από τις αυστραλιανές αρχές. Σύμφωνα με το patraspress.gr, ο Δαλαμάγκας επέμενε να δηλώνει ψευδή στοιχεία υποστηρίζοντας πως είχε ταυτότητα και έπρεπε να τον βρουν στο σύστημα, αλλά εν τέλει ομολόγησε πως δεν είχε εκδώσει ποτέ ταυτότητα στη χώρα μας.
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι ώστε να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτό με το οποίο συστηνόταν στην τοπική κοινωνία. Στην έρευνα βρέθηκαν κάποια αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλίστρα, σύμφωνα με το thebest.gr.
Ο διοικητής της Ασφάλειας Αιγίου, Ιορδάνης Μαγειράκης, συνεχάρη δημόσια τους άνδρες του κάνοντας ανάρτηση στα social media: «Μια οικογένεια στην άλλη άκρη του πλανήτη αναζητούσε απαντήσεις 27 ολόκληρα χρόνια. Αυτές δόθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Υποκλίνομαι στους συναδέλφους μου για την πολυήμερη αστυνομική επιχείρηση, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη σύλληψη του καταζητούμενου. Η Αιγιάλεια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς».
Ο 55χρονος είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με το όνομα «Αντώνης Τζίμας», σύμφωνα με το pelop.gr. Ο ομογενής βρίσκεται στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος Αιγίου και θα οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας, όπου στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί στην Αυστραλία, εκεί δηλαδή που διαπράχθηκε η δολοφονία για την οποία συνελήφθη, κατά τις ίδιες πηγές.
Όσο για το πώς συνελήφθη, όλα ξεκίνησαν όταν ο 55χρονος βγήκε από το σπίτι και αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο, ζητώντας του στοιχεία, σύμφωνα με το thebest.gr. Ακολούθησε προσαγωγή και εν τέλει ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι πρόκειται για άτομο που καταζητείται από τις αυστραλιανές αρχές. Σύμφωνα με το patraspress.gr, ο Δαλαμάγκας επέμενε να δηλώνει ψευδή στοιχεία υποστηρίζοντας πως είχε ταυτότητα και έπρεπε να τον βρουν στο σύστημα, αλλά εν τέλει ομολόγησε πως δεν είχε εκδώσει ποτέ ταυτότητα στη χώρα μας.
Η σύλληψη
Η στιγμή της σύλληψης, σύμφωνα με το flamis.gr
Σπίτι στην ΑιγιάλειαΟ 55χρονος ζούσε στην περιοχή του Άλσους Αιγιαλείας τα τελευταία 18 χρόνια μαζί με την σύντροφό του, σύμφωνα με το tempo24.news. Ο Δαλαμάγκας είχε αγοράσει κατοικία και είχε αναπτύξει δραστηριότητα στην καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι ώστε να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτό με το οποίο συστηνόταν στην τοπική κοινωνία. Στην έρευνα βρέθηκαν κάποια αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλίστρα, σύμφωνα με το thebest.gr.
Ο διοικητής της Ασφάλειας Αιγίου, Ιορδάνης Μαγειράκης, συνεχάρη δημόσια τους άνδρες του κάνοντας ανάρτηση στα social media: «Μια οικογένεια στην άλλη άκρη του πλανήτη αναζητούσε απαντήσεις 27 ολόκληρα χρόνια. Αυτές δόθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Υποκλίνομαι στους συναδέλφους μου για την πολυήμερη αστυνομική επιχείρηση, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη σύλληψη του καταζητούμενου. Η Αιγιάλεια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς».
Η επικήρυξη για τη δολοφονίαΟι αυστραλιανές αρχές θεωρούσαν από τον Φεβρουάριο του 2024 πως ο Δαλαμάγκας κρυβόταν στην Ελλάδα και τον είχαν επικηρύξει για 200.000 δολάρια Αυστραλίας, όπως έγραφε το protothema.gr. Η καταγωγή του πατέρα του Δαλαμάγκα είναι από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και της μητέρας του από την Τεμένη Αιγίου.
Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δολοφονήσει το 1999 στο Σίδνεϊ τον ομογενή Γιώργο Γιαννόπουλο σε κέντρο διασκέδασης στο Belmore. Το θύμα έχασε τη ζωή του όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.
Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει.
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