Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της
Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της
Το ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές για τη νέα της ταυτότητα
Στη νέα της ταυτότητα η υπουργός αιτήθηκε επίσημα και έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες Αρχές να προστεθεί το επίθετο Βαρδινογιάννη, δηλαδή το πατρικό επίθετο της μητέρας της Ελένης, όπως αναφέρει το goodnet.gr., που κάνει λόγο για εκπλήρωση υπόσχεσης στη μνήμη του θείου της, Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.
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