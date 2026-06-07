Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όλγα Κεφαλογιάννη

Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της

Το ζήτησε από τις αρμόδιες Αρχές για τη νέα της ταυτότητα

Όλγα Κεφαλογιάννη - Βαρδινογιάννη πλέον η υπουργός, πρόσθεσε στο όνομά της και το επώνυμο της μητέρας της
90 ΣΧΟΛΙΑ
Στη νέα της ταυτότητα η υπουργός  αιτήθηκε επίσημα και έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες Αρχές να προστεθεί το επίθετο Βαρδινογιάννη, δηλαδή το πατρικό επίθετο της μητέρας της Ελένης, όπως αναφέρει το goodnet.gr., που κάνει λόγο για εκπλήρωση υπόσχεσης στη μνήμη του θείου της, Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη.
90 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης