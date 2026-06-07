O Ολυμπιακός προσέφυγε και στη ΔΕΑΒ κατά του Γιαννακόπουλου: Ζητά 5ετη αποκλεισμό του και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τον Παναθηναϊκό
SPORTS
ΚΑΕ Ολυμπιακός Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Κεκλεισμένων των θυρών ΔΕΑΒ

O Ολυμπιακός προσέφυγε και στη ΔΕΑΒ κατά του Γιαννακόπουλου: Ζητά 5ετη αποκλεισμό του και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τον Παναθηναϊκό

Μετά τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ

O Ολυμπιακός προσέφυγε και στη ΔΕΑΒ κατά του Γιαννακόπουλου: Ζητά 5ετη αποκλεισμό του και μια αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τον Παναθηναϊκό
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Νέα ανακοίνωση κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής στον δεύτερο τελικό της Stoiximan Basketball League στο ΟΑΚΑ εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Όπως γνωστοποιεί η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, κατέθεσε καταγγελία και στη ΔΕΑΒ, μετά από αυτή που προηγήθηκε στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ζητά:

  • - Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
  • - Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο
  • - Την απαγόρευση εισόδου του κ. Γιαννακόπουλου στα γήπεδα για πέντε έτη.


Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες (06/06) σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής.

Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον, ζητά την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για πέντε έτη.
208 ΣΧΟΛΙΑ

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