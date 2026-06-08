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Ρεάλ Μαδρίτης: Επανεξελέγη άνετα ο Πέρεθ, προανήγγειλε την άφιξη του Μουρίνιο
Ρεάλ Μαδρίτης: Επανεξελέγη άνετα ο Πέρεθ, προανήγγειλε την άφιξη του Μουρίνιο
Τόνισε πως στόχος της Ρεάλ για τη νέα σεζόν είναι το 16ο Champions League
Νέος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι... ξανά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/6).
Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών «κεφαλή» των Μαδριλένων επανεξελέγη με σχετική άνεση, αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων, έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, Ενρίκε Ρικέλμε και θα καθίσει στο... θρόνο έως το 2030.
Συνολικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η «βασίλισσα», 33.555 άτομα εξάσκησαν το δικαίωμα της ψήφου, με τον Πέρεθ να έχει υπέρ του τους 21.741 και τον Ρικέλμε τους υπόλοιπους 11.814.
Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη, ο Πέρεθ προανήγγειλε την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ τόνισε πως στόχος της Ρεάλ για τη νέα σεζόν είναι το 16ο Champions League.
«Είμαι ακόμα εδώ. Τα μέλη με ξέρουν. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το καλύτερο στάδιο στον κόσμο.
Είμαι περήφανος που έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είμαι περήφανος που ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, ένας Madridista όπως ο Ζοζέ Μουρίνιο, επιστρέφει».
Πηγή: gazzetta.gr
Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών «κεφαλή» των Μαδριλένων επανεξελέγη με σχετική άνεση, αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων, έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, Ενρίκε Ρικέλμε και θα καθίσει στο... θρόνο έως το 2030.
Συνολικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η «βασίλισσα», 33.555 άτομα εξάσκησαν το δικαίωμα της ψήφου, με τον Πέρεθ να έχει υπέρ του τους 21.741 και τον Ρικέλμε τους υπόλοιπους 11.814.
🚨💣 Florentino Pérez: “We are proud to welcome back one of the best coaches in the world, a proper Madridista…— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
…José Mourinho”. 🔙 pic.twitter.com/b2kyxLmESr
Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη, ο Πέρεθ προανήγγειλε την άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο, ενώ τόνισε πως στόχος της Ρεάλ για τη νέα σεζόν είναι το 16ο Champions League.
«Είμαι ακόμα εδώ. Τα μέλη με ξέρουν. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους. Θα συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για το Σαντιάγο Μπερναμπέου, το καλύτερο στάδιο στον κόσμο.
Είμαι περήφανος που έχουμε τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, είμαι περήφανος που ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, ένας Madridista όπως ο Ζοζέ Μουρίνιο, επιστρέφει».
Πηγή: gazzetta.gr
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