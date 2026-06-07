«Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη»: Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη, δείτε βίντεο

«Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα, ευχαριστώ γλυκιά μου, καλή διασκέδαση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ του NBC





Αφού ο Γουέλκερ παρατήρησε ότι «οι Ρεπουμπλικανοί τα πάνε καλά στην







Καθώς Γουέλκερ και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, η



🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview



He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!



"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED...let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."



WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026

Η Γουέλκερ ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω» και «ακούω τους ανθρώπους». Η δημοσιογράφος ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι «ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια».



Στη συνέχεια, ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πέντε ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών και η Γουέλκερ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή.



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Η Γουέλκερ προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη». Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησεογραφικά μέσα, όπως τα ABC, CBS και CNN.



Στη συνέχεια, ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνό του για να το πετάξει.



«Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα» είπε ο Τραμπ. «Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε.



Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την εκπομπή «Meet the Press» του NBC, λέγοντας στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη».Αφού ο Γουέλκερ παρατήρησε ότι «οι Ρεπουμπλικανοί τα πάνε καλά στην Καλιφόρνια » μετά τις προκριματικές εκλογές της 2ας Ιουνίου, ο Τραμπ απάντησε ότι «πέφτουν κατακόρυφα επειδή οι εκλογές είναι στημένες», γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε στις 7 Ιουνίου.Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας, η οποία διαρκεί εδώ και μέρες και συνεχίζεται ακόμη, σύμφωνα με το USA Today Καθώς Γουέλκερ και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, η δημοσιογράφος σημείωσε «έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια». Ο Τραμπ απάντησε ρωτώντας: «Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές».Η Γουέλκερ ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω» και «ακούω τους ανθρώπους». Η δημοσιογράφος ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι «ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια».Στη συνέχεια, ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πέντε ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών και η Γουέλκερ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή.Ο Τραμπ είπε στην Γουέλκερ ότι «είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη, ο Τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο». Η Γουέλκερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της «έπαιξαν το παιχνίδι τους».Η Γουέλκερ προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη». Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησεογραφικά μέσα, όπως τα ABC, CBS και CNN.Στη συνέχεια, ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνό του για να το πετάξει.«Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα» είπε ο Τραμπ. «Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε.

Όταν η Γουέλκερ είπε στον Τραμπ ότι ταξίδεψε στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, καθώς το «Meet The Press» γυρίζεται συνήθως στο στούντιο της Ουάσιγκτον, εκείνος απάντησε: «Κάθισα μαζί σου στη βροχή για μια ώρα». Καθώς η Γουέλκερ προσπαθούσε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο Τραμπ είπε ότι καθόταν «κατά διαστήματα στη βροχή και σου έχω δώσει αρκετό χρόνο».



Η συνέντευξη έληξε και η Γουέλκερ είπε από το στούντιο της εκπομπής στην Ουάσινγκτον ότι μίλησε με τον Τραμπ στις 6 Ιουνίου και ότι και οι δύο είχαν δυσκολίες λόγω του καιρού. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να της δώσει άλλη μια συνέντευξη.