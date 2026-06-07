Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
«Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη»: Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη, δείτε βίντεο
«Είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη»: Ο Τραμπ επιτέθηκε σε δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη, δείτε βίντεο
«Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα, ευχαριστώ γλυκιά μου, καλή διασκέδαση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ του NBC
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από την εκπομπή «Meet the Press» του NBC, λέγοντας στην παρουσιάστρια Κρίστεν Γουέλκερ πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη».
Αφού ο Γουέλκερ παρατήρησε ότι «οι Ρεπουμπλικανοί τα πάνε καλά στην Καλιφόρνια» μετά τις προκριματικές εκλογές της 2ας Ιουνίου, ο Τραμπ απάντησε ότι «πέφτουν κατακόρυφα επειδή οι εκλογές είναι στημένες», γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε στις 7 Ιουνίου.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας, η οποία διαρκεί εδώ και μέρες και συνεχίζεται ακόμη, σύμφωνα με το USA Today.
Καθώς Γουέλκερ και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, η δημοσιογράφος σημείωσε «έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια». Ο Τραμπ απάντησε ρωτώντας: «Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές».
Η Γουέλκερ ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω» και «ακούω τους ανθρώπους». Η δημοσιογράφος ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι «ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πέντε ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών και η Γουέλκερ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή.
Ο Τραμπ είπε στην Γουέλκερ ότι «είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη, ο Τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο». Η Γουέλκερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της «έπαιξαν το παιχνίδι τους».
Η Γουέλκερ προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη». Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησεογραφικά μέσα, όπως τα ABC, CBS και CNN.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνό του για να το πετάξει.
«Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα» είπε ο Τραμπ. «Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε.
Αφού ο Γουέλκερ παρατήρησε ότι «οι Ρεπουμπλικανοί τα πάνε καλά στην Καλιφόρνια» μετά τις προκριματικές εκλογές της 2ας Ιουνίου, ο Τραμπ απάντησε ότι «πέφτουν κατακόρυφα επειδή οι εκλογές είναι στημένες», γεγονός που οδήγησε σε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μεταδόθηκε στις 7 Ιουνίου.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνιας, η οποία διαρκεί εδώ και μέρες και συνεχίζεται ακόμη, σύμφωνα με το USA Today.
Καθώς Γουέλκερ και Τραμπ συζητούσαν για τις εκλογές στην Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων, η δημοσιογράφος σημείωσε «έτσι μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια». Ο Τραμπ απάντησε ρωτώντας: «Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό; Επειδή κλέβουν στις εκλογές».
🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026
He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!
"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED...let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."
WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS
Η Γουέλκερ ρώτησε τότε τον Τραμπ αν είχε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του και ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι «το μόνο που έχω να κάνω είναι να κοιτάξω» και «ακούω τους ανθρώπους». Η δημοσιογράφος ζήτησε ξανά αποδεικτικά στοιχεία και επανέλαβε ότι η τυπική διαδικασία που διαρκεί αρκετές ημέρες είναι «ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τις ψήφους στην Καλιφόρνια».
Στη συνέχεια, ο Τραμπ αμφισβήτησε αν είναι σωστό να γίνεται η καταμέτρηση των ψήφων πέντε ημέρες μετά την ημέρα των εκλογών και η Γουέλκερ ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι της πολιτείας προτρέπουν σε ταχεία καταμέτρηση, αλλά έχουν επισημάνει ότι η διαδικασία είναι αργή.
Ο Τραμπ είπε στην Γουέλκερ ότι «είναι διεφθαρμένοι, ακριβώς όπως είσαι κι εσύ διεφθαρμένη, ο Τύπος σου είναι διεφθαρμένος και το “Meet the Press” είναι διεφθαρμένο». Η Γουέλκερ αρνήθηκε τις κατηγορίες, και ο Τραμπ είπε ότι οι ερωτήσεις της «έπαιξαν το παιχνίδι τους».
Η Γουέλκερ προέτρεψε τον Τραμπ να συνεχίσει τη συνέντευξη, καθώς την αποκάλεσε «είτε ηλίθια είτε διεφθαρμένη». Ο πρόεδρος επέκρινε επίσης άλλα ειδησεογραφικά μέσα, όπως τα ABC, CBS και CNN.
Στη συνέχεια, ο Τραμπ φάνηκε να θέλει να τερματίσει τη συνέντευξη, καθώς έδειξε να βγάζει το μικρόφωνό του για να το πετάξει.
«Συγγνώμη. Ας το αφήσουμε εδώ γιατί βαρέθηκα» είπε ο Τραμπ. «Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Καλή διασκέδαση», είπε.
Όταν η Γουέλκερ είπε στον Τραμπ ότι ταξίδεψε στο Ουισκόνσιν για τη συνέντευξη, καθώς το «Meet The Press» γυρίζεται συνήθως στο στούντιο της Ουάσιγκτον, εκείνος απάντησε: «Κάθισα μαζί σου στη βροχή για μια ώρα». Καθώς η Γουέλκερ προσπαθούσε να συνεχίσει τη συζήτηση, ο Τραμπ είπε ότι καθόταν «κατά διαστήματα στη βροχή και σου έχω δώσει αρκετό χρόνο».
Η συνέντευξη έληξε και η Γουέλκερ είπε από το στούντιο της εκπομπής στην Ουάσινγκτον ότι μίλησε με τον Τραμπ στις 6 Ιουνίου και ότι και οι δύο είχαν δυσκολίες λόγω του καιρού. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να της δώσει άλλη μια συνέντευξη.
Η συνέντευξη έληξε και η Γουέλκερ είπε από το στούντιο της εκπομπής στην Ουάσινγκτον ότι μίλησε με τον Τραμπ στις 6 Ιουνίου και ότι και οι δύο είχαν δυσκολίες λόγω του καιρού. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε να της δώσει άλλη μια συνέντευξη.
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