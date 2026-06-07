Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Γατάκια Καλαμαριά

Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη

Ο άνδρας καλείται να πληρώσει 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι 

Πρόστιμο 270.000 ευρώ σε 55χρονο που εγκατέλειψε εννέα γατάκια στη Θεσσαλονίκη
Φανή Χαρίση
669 ΣΧΟΛΙΑ
Ασυνείδητος εγκατέλειψε γατάκια σε οικόπεδο της Καλαμαριάς.

Πρόκειται για έναν 55χρονο που η αποτρόπαια πράξη του έγινε αντιληπτή και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Εναντίον του βεβαιώθηκαν εννέα πρόστιμα ύψους 30.000 ευρώ για κάθε ένα γατάκι που εγκατέλειψε, δηλαδή συνολικά 270.000 ευρώ για κακοποίηση ζώου και ένα πρόστιμο 300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης.
Φανή Χαρίση
669 ΣΧΟΛΙΑ

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