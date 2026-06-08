«Βουβή» αμφισβήτηση στο ΠΑΣΟΚ μετά τη βουτιά στα γκάλοπ: Η παραλίγο ρήξη με τον Δούκα και τα σενάρια για το βράδυ των εκλογών
«Βουβή» αμφισβήτηση στο ΠΑΣΟΚ μετά τη βουτιά στα γκάλοπ: Η παραλίγο ρήξη με τον Δούκα και τα σενάρια για το βράδυ των εκλογών
Εσωτερικοί κλυδωνισμοί στα όρια της υπαρξιακής αγωνίας μετά την πτώση στην τριτοτέταρτη θέση - Γιατί η σκιά του Τσίπρα έπεσε βαριά πάνω από τη Χαριλάου Τρικούπη - Η διεύρυνση με Συριζαίους και η σφήνα Σαλμά
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Σε συνθήκες βαρυχειμωνιάς προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του το ΠΑΣΟΚ, μετά την άτακτη υποχώρηση των ποσοστών του στα γκάλοπ και τη μεγάλη αναταραχή στο εσωτερικό από την εισβολή Τσίπρα στο έτσι κι αλλιώς δύσβατο για τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογικό σκηνικό.
Ο σχεδιασμός με διακηρυγμένο στόχο τη νίκη απέναντι στη ΝΔ «έστω με μία ψήφο διαφορά» κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και η αναζήτηση ασφαλέστερου πλάνου περνά μέσα από τα εμπόδια των διαφορετικών απόψεων που το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να συνθέσει.
Ο χρόνος για την επιχείρηση ενός θετικού σοκ στο ΠΑΣΟΚ λιγοστεύει, ενώ άπαντες ομολογούν ότι οι προσεχείς εκλογές -που μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το 2027- αποκτούν υπαρξιακό χαρακτήρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάξει τώρα, μετά τις εκλογές το ερώτημα δεν θα είναι με ποιον θα κυβερνήσει, αλλά αν θα υπάρχει» είναι η χαρακτηριστική φράση έμπειρου στελέχους, που δεν απέχει πολύ από το να βγει δημοσίως και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη.
Τα νέα δεδομένα -που καταγράφονται σε όλα τα τελευταία γκάλοπ- παγώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις, αφού η αποκαθήλωση από τη δεύτερη θέση οδηγεί το ΠΑΣΟΚ, την ηγεσία και τους κορυφαίους μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα για την επόμενη μέρα - τη δική τους και του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ ως τριτο-τέταρτη επιλογή των ψηφοφόρων έχει προφανώς λιγότερες πιθανότητες να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο το βράδυ των εκλογών, ενώ στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, δεν αποκλείεται να πάθει... ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί δηλαδή στην πορεία προς τις δεύτερες κάλπες.
Οι πιο αισιόδοξοι κάνουν προσπάθεια να πείσουν τους συνομιλητές τους ότι το παιχνίδι δεν έχει κριθεί, επαναλαμβάνοντας ότι τα δύο νέα κόμματα που προηγούνται διανύουν ακόμη ημέρες από τον μήνα του μέλιτος και καταγράφουν το πρώτο διερευνητικό «καλωσόρισμα» των ψηφοφόρων.
Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμη και οι ψυχραιμότεροι διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για τις αντοχές του ΠΑΣΟΚ στο νέο τοπίο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «καυτό μήνα» τον Ιούνιο, με την έννοια ότι αν αρχίσει να παγιώνεται τώρα η τάση που θέλει πρώτο στον χορό της αντιπολίτευσης τον Αλέξη Τσίπρα στα γκάλοπ, τότε ένα κρίσιμο μέγεθος των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεκινήσει να κατευθύνεται πιο μαζικά από Σεπτέμβριο στην ΕΛΑΣ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα με ρίζες στον συνδικαλισμό, στην Αυτοδιοίκηση και στα επιμελητήρια, όμως ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με σημαντική διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, με την ισχνή παρουσία στη συγκεκριμένη μέτρηση.
Αν για παράδειγμα συνεχίσει να προηγείται, όπως τώρα, στα γκάλοπ ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός θα είναι -σύμφωνα με το σκεπτικό Δούκα- και ο μελλοντικός αρχηγός του κεντροαριστερού πόλου. Η πρόταση Δούκα προκάλεσε σάλο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αρκετούς «προεδρικούς» να ζητούν την άμεση διαγραφή του. Η ηγεσία αντέδρασε αρχικά προσπαθώντας να υποβαθμίσει το θέμα και παρότι ο Χάρης Δούκας, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, έκανε διορθωτική δήλωση, οι περισσότεροι είδαν ότι δεν υποχωρεί επί της ουσίας από τις απόψεις του.
Δεν ήταν πρώτη φορά που ο Δούκας βγήκε απέναντι στη γραμμή Ανδρουλάκη.
Το έκανε και στο Συνέδριο ζητώντας να περάσει απόφαση με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία. Κέρδισε το πολιτικό εσωκομματικό μπρα ντε φερ, όχι όμως και το οργανωτικό, αφού αργότερα στις κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή καταποντίστηκαν τα στελέχη της ομάδας του και όσοι εκλέχτηκαν βγήκαν από την ποσόστωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να εντάξει, αργότερα, στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο όλους τους κορυφαίους, στήριξε την εκλογή Δούκα, αν και άσπονδοι φίλοι του στο κόμμα προεξοφλούσαν ότι «είναι με το ένα πόδι στον Τσίπρα».
Μετά την πρόσφατη δήλωσή του, μάλιστα, διευρύνθηκε ο κύκλος στελεχών στο ΠΑΣΟΚ που άρχισε να πιστεύει ότι «ο Δούκας προκαλεί τη διαγραφή του, ετοιμάζοντας ηρωική έξοδο και μετακίνηση, τώρα ή μετά τις πρώτες εκλογές, στο κόμμα Τσίπρα». Γι’ αυτό και ακολούθησε μπαράζ δηλώσεων από άλλα στελέχη κατά του Δούκα.
Ο σχεδιασμός με διακηρυγμένο στόχο τη νίκη απέναντι στη ΝΔ «έστω με μία ψήφο διαφορά» κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος και η αναζήτηση ασφαλέστερου πλάνου περνά μέσα από τα εμπόδια των διαφορετικών απόψεων που το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται να συνθέσει.
Η «αποκαθήλωση»Οι εικόνες της ενότητας και των καθαρών μηνυμάτων στο Συνέδριο ανήκουν πλέον στο μακρινό παρελθόν, αφού από τότε μέχρι τώρα η Χαριλάου Τρικούπη είδε να επιστρέφει με σφοδρότητα ο κίνδυνος του αυτοεγκλωβισμού σε έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει κατάληψη του ζωτικού του χώρου.
Ο χρόνος για την επιχείρηση ενός θετικού σοκ στο ΠΑΣΟΚ λιγοστεύει, ενώ άπαντες ομολογούν ότι οι προσεχείς εκλογές -που μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το 2027- αποκτούν υπαρξιακό χαρακτήρα για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
«Αν το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάξει τώρα, μετά τις εκλογές το ερώτημα δεν θα είναι με ποιον θα κυβερνήσει, αλλά αν θα υπάρχει» είναι η χαρακτηριστική φράση έμπειρου στελέχους, που δεν απέχει πολύ από το να βγει δημοσίως και να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου προς το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη.
Τα νέα δεδομένα -που καταγράφονται σε όλα τα τελευταία γκάλοπ- παγώνουν τις αισιόδοξες προβλέψεις, αφού η αποκαθήλωση από τη δεύτερη θέση οδηγεί το ΠΑΣΟΚ, την ηγεσία και τους κορυφαίους μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα για την επόμενη μέρα - τη δική τους και του κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ ως τριτο-τέταρτη επιλογή των ψηφοφόρων έχει προφανώς λιγότερες πιθανότητες να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο το βράδυ των εκλογών, ενώ στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, δεν αποκλείεται να πάθει... ΣΥΡΙΖΑ, να διαλυθεί δηλαδή στην πορεία προς τις δεύτερες κάλπες.
Οι πιο αισιόδοξοι κάνουν προσπάθεια να πείσουν τους συνομιλητές τους ότι το παιχνίδι δεν έχει κριθεί, επαναλαμβάνοντας ότι τα δύο νέα κόμματα που προηγούνται διανύουν ακόμη ημέρες από τον μήνα του μέλιτος και καταγράφουν το πρώτο διερευνητικό «καλωσόρισμα» των ψηφοφόρων.
Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμη και οι ψυχραιμότεροι διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για τις αντοχές του ΠΑΣΟΚ στο νέο τοπίο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «καυτό μήνα» τον Ιούνιο, με την έννοια ότι αν αρχίσει να παγιώνεται τώρα η τάση που θέλει πρώτο στον χορό της αντιπολίτευσης τον Αλέξη Τσίπρα στα γκάλοπ, τότε ένα κρίσιμο μέγεθος των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεκινήσει να κατευθύνεται πιο μαζικά από Σεπτέμβριο στην ΕΛΑΣ. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα ότι είναι ένα οργανωμένο κόμμα με ρίζες στον συνδικαλισμό, στην Αυτοδιοίκηση και στα επιμελητήρια, όμως ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται με σημαντική διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έναντι του Νίκου Ανδρουλάκη, με την ισχνή παρουσία στη συγκεκριμένη μέτρηση.
Η «βόμβα» ΔούκαΣτη Χαριλάου Τρικούπη το επιτελείο Ανδρουλάκη έδειξε να προτιμά την αφωνία μετά τα κακά μαντάτα των γκάλοπ, κάτι που έκανε και ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ όταν ο Χάρης Δούκας έριξε τη «βόμβα» προτείνοντας συνεργασία και με το κόμμα Τσίπρα με στόχο την προοδευτική διακυβέρνηση. Ο δήμαρχος Αθηναίων δεν έμεινε όμως μόνο στην πρόταση για προγραμματικές συγκλίσεις, αλλά προχώρησε και ένα βήμα παρακάτω λέγοντας ότι αρχηγός της σύγκλισης των δύο ή και άλλων κομμάτων θα πρέπει να είναι εκείνος του οποίου το κόμμα προηγείται σε ψήφους.
Αν για παράδειγμα συνεχίσει να προηγείται, όπως τώρα, στα γκάλοπ ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός θα είναι -σύμφωνα με το σκεπτικό Δούκα- και ο μελλοντικός αρχηγός του κεντροαριστερού πόλου. Η πρόταση Δούκα προκάλεσε σάλο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με αρκετούς «προεδρικούς» να ζητούν την άμεση διαγραφή του. Η ηγεσία αντέδρασε αρχικά προσπαθώντας να υποβαθμίσει το θέμα και παρότι ο Χάρης Δούκας, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, έκανε διορθωτική δήλωση, οι περισσότεροι είδαν ότι δεν υποχωρεί επί της ουσίας από τις απόψεις του.
Δεν ήταν πρώτη φορά που ο Δούκας βγήκε απέναντι στη γραμμή Ανδρουλάκη.
Το έκανε και στο Συνέδριο ζητώντας να περάσει απόφαση με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία. Κέρδισε το πολιτικό εσωκομματικό μπρα ντε φερ, όχι όμως και το οργανωτικό, αφού αργότερα στις κάλπες για τη νέα Κεντρική Επιτροπή καταποντίστηκαν τα στελέχη της ομάδας του και όσοι εκλέχτηκαν βγήκαν από την ποσόστωση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προκειμένου να εντάξει, αργότερα, στο νέο Πολιτικό Συμβούλιο όλους τους κορυφαίους, στήριξε την εκλογή Δούκα, αν και άσπονδοι φίλοι του στο κόμμα προεξοφλούσαν ότι «είναι με το ένα πόδι στον Τσίπρα».
Μετά την πρόσφατη δήλωσή του, μάλιστα, διευρύνθηκε ο κύκλος στελεχών στο ΠΑΣΟΚ που άρχισε να πιστεύει ότι «ο Δούκας προκαλεί τη διαγραφή του, ετοιμάζοντας ηρωική έξοδο και μετακίνηση, τώρα ή μετά τις πρώτες εκλογές, στο κόμμα Τσίπρα». Γι’ αυτό και ακολούθησε μπαράζ δηλώσεων από άλλα στελέχη κατά του Δούκα.
Η Αννα Διαμαντοπούλου ξέκοψε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Τσίπρα λέγοντας ότι «δεν μπορεί να παρακαλούμε αυτούς που μας προσβάλλουν», ο Γιάννης Βαρδακαστάνης υπογράμμισε ότι τα όσα λέει είναι «εκτός γραμμής» και ότι δεν έχει καταθέσει σχετική εισήγηση στο Πολιτικό Συμβούλιο, ο Γιώργος Νικητιάδης τόνισε ότι αν συνεχίσει το ίδιο τροπάριο πρέπει να διαγραφεί, ο εκπρόσωπος Τύπου είπε κάτι γενικότερο, του τύπου «δεν πρέπει να θολώνουμε το μήνυμα», και στη συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου την Παρασκευή, ο Νίκος Ανδρουλάκης διεμήνυσε ότι «δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά».
Οι καλά γνωρίζοντες αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ένθεν κακείθεν ανακωχής μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Πλατείας Κοτζιά, πρώτον, γιατί το ενδεχόμενο διαγραφής σε αυτή τη φάση του Χάρη Δούκα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δώρο στο νέο εγχείρημα Τσίπρα και, δεύτερον, διότι «το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει στο σημείο 0 και δεν του περισσεύει κανένας», όπως σημειώνει κορυφαίο στέλεχος που χρεώνει πολλά λάθη στην ηγεσία του κόμματος από το Συνέδριο και μετά.
Ο Παύλος Γερουλάνος είχε μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» από τον περασμένο Οκτώβριο. Τώρα προτιμά τη σιωπή σε ό,τι αφορά τα επίδικα για να μη χρεωθεί τη διασάλευση της κομματικής τάξης. Την ίδια ώρα, όμως, δέχεται βροχή μηνυμάτων από τους υποστηρικτές του, οι οποίοι τον προτρέπουν «βγες μπροστά μπας και γυρίσει το ΠΑΣΟΚ το παιχνίδι στο παρά πέντε». Χαμηλά την μπάλα κρατά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει ευρύ κύκλο κομματικών φίλων στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, όπως και η Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία ακούει συχνά τους υποστηρικτές της να εκρήγνυνται από επιλογές του Ανδρουλάκη. Το «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει στην προχθεσινή συνεδρίαση, όπως και η αφωνία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τη «βόμβα» Δούκα σχεδόν εξαγρίωσαν τους πολιτικούς φίλους της Αννας Διαμαντοπούλου, της μεταρρυθμιστικής και κεντροδεξιάς «ψυχής» του ΠΑΣΟΚ. Στην αντίπερα όχθη είναι η λογική του Δούκα, η άλλη «ψυχή» του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τους μεταξύ τους διαλόγου προ έτους, που βλέπει πιο εύκολα το σκηνικό συγκλίσεων με το κόμμα Τσίπρα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει δηλώσει δημοσίως ότι βασικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές είναι η Ν.Δ. και πως οποιαδήποτε συζήτηση από τώρα για το μετεκλογικό τοπίο βλάπτει σοβαρά το πληγωμένο από τις δημοσκοπήσεις ΠΑΣΟΚ. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού» και δείχνει αποφασισμένη να μην αλλάξει ρότα, ακόμη κι αν τεθούν σχετικά διλήμματα μετεκλογικά.
Ο κ. Χριστοδουλάκης κάνει προσώρας ελεγχόμενες «ηγετικές» εμφανίσεις και εστιάζει στα της επανεκλογής του στην Ανατολική Αττική. Λέει «ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά δεν πετάει και τη σκούφια του, το αντίθετο μάλιστα, υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης κάνει κάποια βήματα ένταξης στελεχών από όμορους χώρους στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος εμφανίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση στο ΠΑΣΟΚ, λέγεται ότι διαπιστώνει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού της Χαριλάου Τρικούπη για την διεύρυνση της παράταξης. Καταθέτει συχνά προτάσεις και ανταλλάσσει χωρίς διακοπή απόψεις με πολλά στελέχη, όλων των γενιών.
Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει έναν μοναχικό δρόμο προς τις κάλπες και την επόμενη μέρα, όχι μόνο επειδή η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση Συνεδρίων, αλλά και γιατί δεν υπάρχει πραγματική βάση συνεργασίας. Με τη Ν.Δ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, καθώς το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει την πολιτική αλλαγή. Προς το κόμμα Τσίπρα κλιμακώνονται οι επιθέσεις - η δε πρωτιά του στην αντιπολίτευση θεωρείται από τον Ανδρουλάκη μέρος ενός σκηνοθετημένου πολιτικού σκηνικού. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι, έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν προτίθεται να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ έκλεισε κάθε παράθυρο υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλη κουλτούρα και δεν είναι όμορος χώρος της ΕΛΑΣ!
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα πυκνώσουν από Σεπτέμβριο εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει δημοσκοπικά να φτάσει τουλάχιστον στην πίστα του ντέρμπι με τον Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σε αυτή τη φάση διάφοροι κορυφαίοι θα επιχειρήσουν ένα «ντου» με δημόσιες παρεμβάσεις για να ενισχύσουν την κεντρική εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Ομως δεν περιμένουν θαύματα. «Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις», επιμένει κοινοβουλευτικός που αισθάνεται να υποχωρεί η δυναμική του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική του περιφέρεια και κάποια κομμάτια της να «μοιράζονται και προς τη Ν.Δ. και προς τον... νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα - αλλά και προς την Καρυστιανού».
Το μεσαίο σενάριο με περισσότερα «άλλοθι» για τις χαμένες μάχες θα είναι ένα αποτέλεσμα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κοντά στην ισοπαλία, που αναπόδραστα η εξίσωση θα έχει ως κοινό παρονομαστή την τρίτη νίκη της Ν.Δ. - εκτός και αν τα ποσοστά των δύο «ισοδύναμων» κομμάτων προσεγγίζουν εκείνα της γαλάζιας παράταξης. Με δεδομένο όμως ότι η συνεργασία κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους των εδρών, θα είναι και πάλι το πρώτο κόμμα που θα κάνει παιχνίδι για τη συγκρότηση κυβέρνησης ή για να προκηρύξει νέες εκλογές.
Οι καλά γνωρίζοντες αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια ένθεν κακείθεν ανακωχής μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της Πλατείας Κοτζιά, πρώτον, γιατί το ενδεχόμενο διαγραφής σε αυτή τη φάση του Χάρη Δούκα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως δώρο στο νέο εγχείρημα Τσίπρα και, δεύτερον, διότι «το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει στο σημείο 0 και δεν του περισσεύει κανένας», όπως σημειώνει κορυφαίο στέλεχος που χρεώνει πολλά λάθη στην ηγεσία του κόμματος από το Συνέδριο και μετά.
Το απόλυτο βραχυκύκλωμαΗ απώλεια της δεύτερη θέσης έφερε το απόλυτο βραχυκύκλωμα στη Χαριλάου Τρικούπη που εμφανίστηκε χωρίς ισχυρό σχέδιο απέναντι στην επανεμφάνιση Τσίπρα, αν και ο πρώην πρωθυπουργός είχε προαναγγείλει με τις κινήσεις τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την ίδρυση νέου κόμματος.
Ο Παύλος Γερουλάνος είχε μιλήσει για την «ακούνητη βελόνα» από τον περασμένο Οκτώβριο. Τώρα προτιμά τη σιωπή σε ό,τι αφορά τα επίδικα για να μη χρεωθεί τη διασάλευση της κομματικής τάξης. Την ίδια ώρα, όμως, δέχεται βροχή μηνυμάτων από τους υποστηρικτές του, οι οποίοι τον προτρέπουν «βγες μπροστά μπας και γυρίσει το ΠΑΣΟΚ το παιχνίδι στο παρά πέντε». Χαμηλά την μπάλα κρατά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος έχει ευρύ κύκλο κομματικών φίλων στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, όπως και η Αννα Διαμαντοπούλου, η οποία ακούει συχνά τους υποστηρικτές της να εκρήγνυνται από επιλογές του Ανδρουλάκη. Το «παρών» στην ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε να δικαιολογήσει στην προχθεσινή συνεδρίαση, όπως και η αφωνία της Χαριλάου Τρικούπη μετά τη «βόμβα» Δούκα σχεδόν εξαγρίωσαν τους πολιτικούς φίλους της Αννας Διαμαντοπούλου, της μεταρρυθμιστικής και κεντροδεξιάς «ψυχής» του ΠΑΣΟΚ. Στην αντίπερα όχθη είναι η λογική του Δούκα, η άλλη «ψυχή» του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τους μεταξύ τους διαλόγου προ έτους, που βλέπει πιο εύκολα το σκηνικό συγκλίσεων με το κόμμα Τσίπρα.
Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει δηλώσει δημοσίως ότι βασικός αντίπαλος μέχρι τις εκλογές είναι η Ν.Δ. και πως οποιαδήποτε συζήτηση από τώρα για το μετεκλογικό τοπίο βλάπτει σοβαρά το πληγωμένο από τις δημοσκοπήσεις ΠΑΣΟΚ. Η ίδια έχει χαρακτηρίσει τον Αλέξη Τσίπρα «εκπρόσωπο του λαϊκισμού» και δείχνει αποφασισμένη να μην αλλάξει ρότα, ακόμη κι αν τεθούν σχετικά διλήμματα μετεκλογικά.
Ο κ. Χριστοδουλάκης κάνει προσώρας ελεγχόμενες «ηγετικές» εμφανίσεις και εστιάζει στα της επανεκλογής του στην Ανατολική Αττική. Λέει «ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά δεν πετάει και τη σκούφια του, το αντίθετο μάλιστα, υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ. Ο Κώστας Σκανδαλίδης κάνει κάποια βήματα ένταξης στελεχών από όμορους χώρους στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος εμφανίζεται σχεδόν σε καθημερινή βάση στο ΠΑΣΟΚ, λέγεται ότι διαπιστώνει μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του σχεδιασμού της Χαριλάου Τρικούπη για την διεύρυνση της παράταξης. Καταθέτει συχνά προτάσεις και ανταλλάσσει χωρίς διακοπή απόψεις με πολλά στελέχη, όλων των γενιών.
Η εξέλιξη των πραγμάτων δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα ακολουθήσει έναν μοναχικό δρόμο προς τις κάλπες και την επόμενη μέρα, όχι μόνο επειδή η αυτόνομη πορεία είναι απόφαση Συνεδρίων, αλλά και γιατί δεν υπάρχει πραγματική βάση συνεργασίας. Με τη Ν.Δ. έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο, καθώς το ΠΑΣΟΚ πρεσβεύει την πολιτική αλλαγή. Προς το κόμμα Τσίπρα κλιμακώνονται οι επιθέσεις - η δε πρωτιά του στην αντιπολίτευση θεωρείται από τον Ανδρουλάκη μέρος ενός σκηνοθετημένου πολιτικού σκηνικού. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι, έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν προτίθεται να συμπράξει με το ΠΑΣΟΚ, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ έκλεισε κάθε παράθυρο υποστηρίζοντας μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλη κουλτούρα και δεν είναι όμορος χώρος της ΕΛΑΣ!
«Ο θάνατός σου, η ζωή μου»Στο ΠΑΣΟΚ ομολογούν ότι ο τίτλος της αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ είναι «ο θάνατός σου, η ζωή μου» και παραπέμπουν στο ότι θα πρέπει να δώσουν σκληρή μάχη για να επανέλθουν -και μάλιστα πριν είναι αργά- στη δεύτερη θέση. Η νωπή επανεκλογή Ανδρουλάκη θεωρείται αυτήν τη στιγμή απ’ όλους μια «συνθήκη» με την οποία θα πορευτούν προς τις εκλογές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν αναρωτιούνται «πώς θα ήταν τα πράγματα αν, αντί του Ανδρουλάκη, ήταν ο χ ή η ψ στο τιμόνι;».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συζητήσεις θα πυκνώσουν από Σεπτέμβριο εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει δημοσκοπικά να φτάσει τουλάχιστον στην πίστα του ντέρμπι με τον Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σε αυτή τη φάση διάφοροι κορυφαίοι θα επιχειρήσουν ένα «ντου» με δημόσιες παρεμβάσεις για να ενισχύσουν την κεντρική εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Ομως δεν περιμένουν θαύματα. «Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις», επιμένει κοινοβουλευτικός που αισθάνεται να υποχωρεί η δυναμική του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική του περιφέρεια και κάποια κομμάτια της να «μοιράζονται και προς τη Ν.Δ. και προς τον... νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα - αλλά και προς την Καρυστιανού».
Τα σενάριαΤο καλό σενάριο για το ΠΑΣΟΚ είναι να καταλάβει τελικά τη δεύτερη θέση, με το κόμμα Τσίπρα να υποχωρεί σημαντικά στην πρώτη στροφή του φθινοπώρου. Εάν διατηρήσει την εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στις κάλπες, τότε θα μπορέσει να αναλάβει ρυθμιστικό ρόλο και σίγουρα να επιβιώσει από τη μονομαχία με τον Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά. Με αυτό το σενάριο και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κερδίσει χρόνο για να διαχειριστεί τις διαφορετικές γραμμές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, σε τυχόν κάλεσμα συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. Το χειρότερο σενάριο για το ΠΑΣΟΚ είναι να τερματίσει τριτο-τέταρτο κόμμα. Ακόμη και με αλλαγή ηγεσίας εν πλω - ένα σενάριο που συζητείται ατύπως για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο- δύσκολα θα κρατηθεί ενωμένο, απομακρύνοντας τον κίνδυνο των διασπάσεων, ενώ το πιο πιθανό είναι να εξαϋλωθεί στις δεύτερες κάλπες.
Το μεσαίο σενάριο με περισσότερα «άλλοθι» για τις χαμένες μάχες θα είναι ένα αποτέλεσμα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κοντά στην ισοπαλία, που αναπόδραστα η εξίσωση θα έχει ως κοινό παρονομαστή την τρίτη νίκη της Ν.Δ. - εκτός και αν τα ποσοστά των δύο «ισοδύναμων» κομμάτων προσεγγίζουν εκείνα της γαλάζιας παράταξης. Με δεδομένο όμως ότι η συνεργασία κομμάτων δεν παίρνει το μπόνους των εδρών, θα είναι και πάλι το πρώτο κόμμα που θα κάνει παιχνίδι για τη συγκρότηση κυβέρνησης ή για να προκηρύξει νέες εκλογές.
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