Το ελληνικό νησί που η Sun αποθεώνει ως «κρυμμένο θησαυρό» της Ευρώπης

Επιλέγεται ανάμεσα σε προορισμούς από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά και την δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες μακριά από τον μαζικό τουρισμό