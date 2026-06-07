Λάκης Γαβαλάς για την προσωπική του ζωή: Ο έρωτας σε έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρόνων τι ρόλο μπορεί να παίξει;

«Με τον δικό μου τροπο έχω αγαπήσει, αγαπάω και τώρα αυτόν τον καιρό, αλλά όχι με την έννοια του ότι παρατάω τα πάντα και φεύγω», επισήμανε ο σχεδιαστής