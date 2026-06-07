Συγκλονιστική φωτογραφία: Οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας έγιναν «ασπίδα» γύρω από τον Κρίστιαν Έρικσεν
SPORTS
Δανία Κρίστιαν Έρικσεν

Συγκλονιστική φωτογραφία: Οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας έγιναν «ασπίδα» γύρω από τον Κρίστιαν Έρικσεν

Όλοι παίκτες έσπευσαν πάνω από τον πεσμένο Δανό ποδοσφαιριστή και σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο γύρω του

Συγκλονιστική φωτογραφία: Οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας έγιναν «ασπίδα» γύρω από τον Κρίστιαν Έρικσεν
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Μία φωτογραφία που μέσα σε λίγα λεπτά έκανε τον γύρο του κόσμου αποτυπώνει το πιο δυνατό μήνυμα του αθλητισμού: την ενότητα και την ανθρώπινη αλληλεγγύη πάνω από τις διαφορές και την αντιπαλότητα.

Η νέα κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία πάγωσε ποδοσφαιριστές, προπονητές και φιλάθλους. Λίγα δευτερόλεπτα όμως μετά την πτώση του Δανού μέσου στο χορτάρι, παίκτες, προπονητές, βοηθοί και από τις δύο ομάδες έσπευσαν στο σημείο και σχημάτισαν έναν ανθρώπινο κύκλο γύρω του, προσπαθώντας να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά του την ώρα που οι γιατροί έδιναν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν.

Δείτε τη συγκλονιστική εικόνα


Συγκλονιστική φωτογραφία: Οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας έγιναν «ασπίδα» γύρω από τον Κρίστιαν Έρικσεν
Συγκλονιστική φωτογραφία: Οι ποδοσφαιριστές Δανίας και Ουκρανίας έγιναν «ασπίδα» γύρω από τον Κρίστιαν Έρικσεν



6 ΣΧΟΛΙΑ

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