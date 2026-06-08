Τι είναι η συμφωνία SOFA που υπογράφουν σήμερα Κύπρος και Γαλλία και προκαλεί τουρκική νευρικότητα

Η Λευκωσία και το Παρίσι υπογράφουν συμφωνία για το καθεστώς στρατιωτικών δυνάμεων, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στην Ανατολική Μεσόγειο – Τα οφέλη για την Κύπρο και η τουρκική ενόχληση