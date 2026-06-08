Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, συγκλονιστικά βίντεο με κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να κλαίνε
Σε τουλάχιστον 129 ανέρχονται οι τραυματίες από την εξαιρετικά ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάο σε βάθος 35 χιλιομέτρων - Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας
Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.
A 7.8-magnitude earthquake today, June 8, 2026, caused multiple building collapses and extensive damage in General Santos, Mindanao, Philippines. pic.twitter.com/ortl6Myp5L— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 8, 2026
Detalles del sismo principal:— CINM ES (@CINMESNEWS) June 8, 2026
• Magnitud: 7.8 (PHIVOLCS) o alrededor de 7.0-7.8 según reportes preliminares (USGS y otros).
• Ubicación: Offshore, cerca de Sarangani (aprox. 32 km al sur/suroeste de Maasim, región de Mindanao/Soccsksargen). Profundidad ~33 km (superficial). pic.twitter.com/1yewDKobje
EARTHQUAKE DURING FLAG CEREMONY— Whale | Decentra👀 (@whale_decentra) June 8, 2026
A magnitude 7.8 earthquake shook Mahayahay Elementary School in Malita, Davao Occidental while a flag ceremony was being conducted.#Earthquake #Philippines 🇵🇭😭🫨 pic.twitter.com/WDfDeArEKC
Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.
Όπως ήταν φυσικό η ισχυρότατα δόνηση προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν μέσα σε κτήρια τη στιγμή του σεισμού.
🚨#ÚLTIMAHORA Así se sintió el #temblor en Mindanao Terremoto de magnitud 7.8 Polomolok, Cotabato Sur, Filipinas · #temblor #Tu #earthquake,#joshtve #Earthquakephilipines #joshtve #temblor video 1 pic.twitter.com/WRrWPNRcDq— Joshtve_ (@Joshtve_) June 8, 2026
Ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, ο σεισμός προκάλεσε πανικό όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.
TERREMOTO EN FILIPINAS 🔴— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 8, 2026
Impresionantes imágenes en la Escuela Primaria Mahayahay en Davao Occidental 🇵🇭
Durante la ceremonia a la bandera en el primer día de clases, se registró el terremoto de M7.8 los maestros y estudiantes implementaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/NE5vFPvtdb
Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
‼🌊TSUNAMI ALERT— EMSC (@LastQuake) June 7, 2026
Following the #earthquake (#lindol) M8.1 occurred 20 km S of #Glan (#Philippines) 15 min ago (local time 07:37:38). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities' directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/TyfVDjUM9C
Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.
#BREAKING: Tsunami Warnings Issued Across Asia After Powerful 7.8 Quake Near Philippines— upuknews (@upuknews1) June 8, 2026
Tsunami warnings have been issued across parts of Asia after a powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the coast of Mindanao in the southern Philippines.
The quake occurred shortly… pic.twitter.com/rG34S9DZs7
Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.
WATCH: Major earthquake brings down building in General Santos City, Philippines pic.twitter.com/AA7pX3rZwa— Rapid Report (@RapidReport2025) June 8, 2026
Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.
Video shows building collapse following the powerful earthquake in the Philippines. pic.twitter.com/Nf7k6TYSAZ— Scope Report (@ScopeReport_) June 8, 2026
Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/bEZWRLHlfs— Christion Maronite (@eye_the49565) June 8, 2026
Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.
Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.
Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
🚨7.8 magnitude earthquake shakes part of the southern Philippines - @AP— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 8, 2026
🌊Tsunami possible for some coasts https://t.co/jHxPrTiiFPpic.twitter.com/g2dZ5vm4Ou https://t.co/IjZ1exhvbV #Earthquake #Mindanao #Philippines
📍The Philippines, one of the world’s most disaster-prone…
Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.
Just awful!— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026
This is just one of the buildings I've seen collapse after the M7.8 earthquake in the Philippines. This is in General Santos City...pic.twitter.com/SdOA0HlwON
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις επιπτώσεις της ισχυρής σεισμικής δόνησης.
I'm seeing reports of major damage in General Santos City in the Philippines after the recent M7.8 earthquake... pic.twitter.com/7ggAim7Tgl— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 8, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr