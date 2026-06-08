Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, συγκλονιστικά βίντεο με κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να κλαίνε
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Φιλιππίνες Νεκροί

Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, συγκλονιστικά βίντεο με κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να κλαίνε

Σε τουλάχιστον 129 ανέρχονται οι τραυματίες από την εξαιρετικά ισχυρή δόνηση σημειώθηκε ανοιχτά του Μιντανάο σε βάθος 35 χιλιομέτρων -  Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας

Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες, συγκλονιστικά βίντεο με κτίρια να καταρρέουν και παιδιά να κλαίνε
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Ο πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι 129 τραυματίστηκαν, καθώς κατέρρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας των Φιλιππίνων οι 12 από τους νεκρούς καταγράφηκαν στην περιοχή Σοκσγκάργκεν, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις επαρχίες και μία πόλη: Κοταμπάτο, Σουλτάν Κουνταράτ, Σαρανγκάνι και Τζένεραλ Σάντος. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 129 άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή.

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες την ώρα που ξεκινούσε η νέα σχολική χρονιά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μικρούς μαθητές να ουρλιάζουν από φόβο καθώς το έδαφος σειόταν βίαια. Φαίνεται καθηγητές να αγκαλιάζουν τα μικρά παιδιά και να προσπαθούν να τα ηρεμήσουν.



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Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα στην περιοχή του Μιντανάο, στις νότιες Φιλιππίνες. Η δόνηση καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος και έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), ο σεισμός ήταν 7,8 Ρίχτερ σε βάθος περίπου 35 χιλιομέτρων.
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Όπως ήταν φυσικό η ισχυρότατα δόνηση προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν μέσα σε κτήρια τη στιγμή του σεισμού.


Ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους, ο σεισμός προκάλεσε πανικό όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί.



Σύμφωνα με τα σεισμολογικά στοιχεία, ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 το πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα (02:37 ώρα Ελλάδας) και  εκδόθηκε  προειδοποίηση για τσουνάμι.  



Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή του Μιντανάο, στο νότιο τμήμα του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων. Το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 56 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τζένεραλ Σάντος, μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της περιοχής με πληθυσμό περίπου 679.000 κατοίκους.



Το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι (PTWC) ανέφερε πως είναι πιθανό να εκδηλωθεί τσουνάμι «μέσα στις επόμενες τρεις ώρες» και να πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ως ακόμη και της Ιαπωνίας.


Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν και αξιολογούν την κατάσταση στις περιοχές που βρίσκονται πλησιέστερα στο επίκεντρο. Σε βίντεο που έχουν ανέβει σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κτίρια να καταρρέουν.  




Σύμφωνα με το PTWC, κύματα 1 ως 3 μέτρων ενδέχεται να πλήξουν τις Φιλιππίνες και 0,3 ως 1 μέτρου την Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της, από τη νότια νήσο Οκινάουα ως ανατολικά από το Τόκιο. Τα κύματα αναμενόταν να αρχίσουν να φθάνουν στις ιαπωνικές ακτές περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας) και να μην ξεπερνούν το 1 μέτρο, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Η ισχύς του σεισμού προκαλεί αυξημένη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.



Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας όπου σημειώνονται συχνά ισχυροί σεισμοί.



Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ αναμένονται νεότερες ανακοινώσεις για τις επιπτώσεις της ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από τον σεισμό 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες - Κτίρια καταρρέουν και...
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