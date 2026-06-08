Η Ιουλία Καραπατάκη, η Εντίθ Πιάφ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF: Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν

«Χάνομαι» από τη μία και το «κλείστε τις πόρτες» από την άλλη ως Χριστίνα Μαραγκόζη.

«Να μ’ αφήσεις ήσυχη θέλω».

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Ξεχωριστή ήταν και η προσπάθεια της Μαριάντας Πιερίδη να μιμηθεί την Πάολα με τοΟ Μέμος Μπεγνής ως Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε και εκείνος στη σκηνή του σόου με το «Ώρες μικρές».