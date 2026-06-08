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Η Ιουλία Καραπατάκη, η Εντίθ Πιάφ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF: Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν
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YFSF Ιουλία Καραπατάκη Εντίθ Πιαφ Χριστίνα Μαραγκόζη

Η Ιουλία Καραπατάκη, η Εντίθ Πιάφ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF: Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν

Νικήτρια στο σόου του ΑΝΤ1 αναδείχτηκε η Αφροδίτη Χατζημηνά

Η Ιουλία Καραπατάκη, η Εντίθ Πιάφ και η Χριστίνα Μαραγκόζη ανέβηκαν στη σκηνή του YFSF: Οι μιμήσεις που ξεχώρισαν
Ιωάννα Μαρίνου
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Ξεχωριστές μιμήσεις έκλεψαν τις εντυπώσεις στο Your Face Sounds Familiar με την Ιουλία Καραπατάκη, την Εντίθ Πιάφ και τη Χριστίνα Μαραγκόζη να είναι μερικές από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου,  μεγάλη νικήτρια ήταν η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Εντίθ Πιάφ, ερμηνεύοντας το «Padam Padam».

Δείτε βίντεο



Εντυπωσιακή ήταν και η μίμηση της Μαριλούς Κατσαφάδου μεταμφιεσμένη σε Ιουλία Καραπατάκη τραγουδώντας το  «Γλέντι».

Κλείσιμο

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης φορώντας ένα κόκκινο κουστούμι ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Χάνομαι» από τη μία και το «κλείστε τις πόρτες» από την άλλη ως Χριστίνα Μαραγκόζη.


Ξεχωριστή ήταν και η προσπάθεια της Μαριάντας Πιερίδη να μιμηθεί την Πάολα με το «Να μ’ αφήσεις ήσυχη θέλω».


Ο Μέμος Μπεγνής ως Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε και εκείνος στη σκηνή του σόου με το «Ώρες μικρές».

Ιωάννα Μαρίνου
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