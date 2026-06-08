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Σταρ στο Grand Prix του Μονακό ο Αντετοκούνμπο: Κούνησε την καρό σημαία του τερματισμού, δείτε βίντεο
Σταρ στο Grand Prix του Μονακό ο Αντετοκούνμπο: Κούνησε την καρό σημαία του τερματισμού, δείτε βίντεο
«Τι τιμή! Πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» σχολίασε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ στη σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Formula 1 στο Instagram
Μοναδικές στιγμές έζησε στο Μονακό όπου βρέθηκε για το διάσημο Grand Prix της Formula 1 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Αναγνωρίζοντας το μέγεθός του και την αύρα του σούπερ σταρ που έχει ο Greek Freak, οι διοργανωτές του έκαναν την τιμή να είναι αυτός που θα κουνήσει την καρό σημαία του τερματισμού του αγώνα.
«Τι τιμή! Πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» σχολίασε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ στη σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Formula 1 στο Instagram.
O Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε, μάλιστα, και μια σειρά βίντεο από τα πλάνα που κατέγραψε από τις κερκίδες αλλά και δίπλα στον «αγωνιστικό χώρο», δίνοντας τα συγχαρητήριά του στον μεγάλο νικητή του Μονακό, τον 19χρονο Κίμι Αντονέλι.
Επόμενος σταθμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του είναι το Χονκ Κονγκ όπου ταξίδεψαν με το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο
Αναγνωρίζοντας το μέγεθός του και την αύρα του σούπερ σταρ που έχει ο Greek Freak, οι διοργανωτές του έκαναν την τιμή να είναι αυτός που θα κουνήσει την καρό σημαία του τερματισμού του αγώνα.
«Τι τιμή! Πέρασα τόσο ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ» σχολίασε ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ στη σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Formula 1 στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
O Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε, μάλιστα, και μια σειρά βίντεο από τα πλάνα που κατέγραψε από τις κερκίδες αλλά και δίπλα στον «αγωνιστικό χώρο», δίνοντας τα συγχαρητήριά του στον μεγάλο νικητή του Μονακό, τον 19χρονο Κίμι Αντονέλι.
Επόμενος σταθμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του είναι το Χονκ Κονγκ όπου ταξίδεψαν με το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο
Ο «Greek Freak», μέσω προηγούμενης ανάρτησης στα social media, μοιράστηκε μερικές στιγμές από το ταξίδι του στο Μονακό με τη σύζυγό του Μαράια, τον Ριτσαρντ Σιάο, ενώ τα είπε και με τον Κίμι Αντονέλι και τον διευθυντή της Mercedes F1, Τότο Βολφ.
Με τη δημοσίευση να συνοδεύεται από τη λεζάντα «Καρδιά που ξέρει να εκτιμά, ήρεμο μυαλό».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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