Γιασικεβίτσιους: «Η Τουρκία ήταν η καλύτερη ομάδα του Eurobasket»
Ο κόουτς της Φενέρ σχολίασε το επίπεδο του Eurobasket 2025, ενώ υποστήριξε ότι η Τουρκία ήταν η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης
Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σε συνέντευξή του στο Fenerbahce TV, σχολίασε το επίπεδο του EuroBasket 2025, τονίζοντας ότι πλην του αγώνα Σερβίας-Τουρκίας στη φάση των ομίλων η ποιότητα μπάσκετ δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή.
Επιπλέον παρά την κατάκτηση του τίτλου από τη Γερμανία, ο Λιθουανός τεχνικός υποστήριξε ότι η Τουρκία ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Η εθνική ομάδα της Τουρκίας ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη και είχαν αναλάβει ξεκάθαρους ρόλους. Οι παίκτες ήταν σε εξαιρετική φόρμα και για μένα ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Στον τελικό επίσης έκαναν μια φανταστική εμφάνιση και ήταν πραγματικά κοντά στη νίκη.
Όμως η Γερμανία, με τους ταλαντούχους παίκτες της, βρήκε δύσκολα σουτ, πήρε σωστές αποφάσεις και κατάφερε να πάρει το ματς χάρη στις ατομικές αποδόσεις. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκω την απόδοση της Τουρκίας εκπληκτική.
Κατά τη γνώμη μου, η ποιότητα του μπάσκετ στο τουρνουά δεν ήταν πολύ υψηλή. Δεν απόλαυσα ιδιαίτερα το EuroBasket. Αν εξαιρέσουμε τον αγώνα Τουρκία–Σερβία, για μένα ήταν δύσκολο να το παρακολουθήσω μετά την EuroLeague».
