Σε νέες δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός έκανε λόγο για «ζωύφια που κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά» και προσπαθούν να δημιουργήσουν θέμα

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη υπενθύμισαν έτσι την απόφαση του Συνεδρίου για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και υπογράμμισαν ότι «είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό». Η χαρακτηριστική φράση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ωστόσο ότι: «Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, στο οποίο υπάρχουν διάφορες απόψεις». Όμως υπάρχει –σημείωναν επιπλέον- και η ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου, η οποία είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό».



Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ έλαβε στο Συνέδριο την απόφαση για το «όχι» στη Νέα Δημοκρατία μετά την επίμονη και σχετική εισήγηση του Χάρη Δούκα και άλλων στελεχών. Ο κ. Δούκας όπως και οι άλλοι συμφώνησαν στο Συνέδριο και ψήφισαν επίσης την ανάγκη για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις κάλπες, ωστόσο στη συνέχεια για πάνω από μία φορά έθεσαν ζήτημα προγραμματικού διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις.



Η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ μπορεί να είναι συχνά «μετωπική», όμως αρκετά στελέχη είναι της άποψης ότι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είναι βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου την πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια υπερψήφισε το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών και τη διακυβέρνηση Τσίπρα.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης και κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν αυτήν την εβδομάδα πάντως τις εξορμήσεις και τις περιοδείες στο λεκανοπέδιο της Αττικής και στην περιφέρεια στο πλαίσιο των δράσεων για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα στην Καβάλα, όπου θα έχει συναντήσεις με ελαιοπαραγωγούς και οινοπαραγωγούς για να συζητήσει αναλυτικά για το μοντέλο ανάπτυξης του αγροτικού κόσμου και των επιχειρήσεων του κλάδου τους.