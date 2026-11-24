Zorpidis travel: Το τελευταίο δρομολόγιο ενός στόλου που ξεκίνησε από δύο πούλμαν - Πώς έφτασε στην κατάρρευση και ποιος φταίει
Zorpidis travel: Το τελευταίο δρομολόγιο ενός στόλου που ξεκίνησε από δύο πούλμαν - Πώς έφτασε στην κατάρρευση και ποιος φταίει
Ξεκινώντας το 1975, ο Μιχάλης Ζορπίδης δημιούργησε το 2004 έναν όμιλο με δεκάδες πούλμαν, 200 εργαζόμενους και συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Η υπερεπέκταση, η πολιτική χαμηλών τιμών και η πολυετής δικαστική σύγκρουση μετόχων και διοίκησης συνθέτουν το παρασκήνιο της πτώσης
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2004, ο Μιχάλης Ζορπίδης ανέλυε το όραμα πίσω από τη νέα πρωτοβουλία του: «Είναι απαράδεκτο για μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να μην προσφέρει περιήγηση με λεωφορείο σε έναν επισκέπτη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις αυτό ισχύει ως θεσμός. Πούλμαν της εταιρείας μας, της Zorpidis Travel, θα ξεκινήσουν σε λίγες ημέρες τον γύρο της Θεσσαλονίκης με καθημερινά δρομολόγια».
Η ιδέα του Ζορπίδη για τα λεωφορεία που περιφέρονται στην πόλη από αξιοθέατο σε αξιοθέατο, όπως ανέφερε και ο ίδιος, δεν ήταν πρωτότυπη. Για την Ελλάδα του 2004, ωστόσο, ήταν καινοτομία. Αλλωστε ο Ταξιδιωτικός Ομιλος Zorpidis Travel είχε επιλεγεί από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ως επίσημος συνεργάτης. Ομως, εκτός από την καταξίωση, εκείνη την περίοδο ο Μιχάλης Ζορπίδης μπορούσε να υπερηφανεύεται για την επιχειρηματική επιτυχία του.
Και απολύτως δικαιολογημένα, εφόσον η Zorpidis Travel βρισκόταν στο απόγειό της, ενώ το επόμενο βήμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι προς ακόμη ανώτερα ύψη. Ενδεικτικά, την άνοιξη του 2004, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδη, ύστερα από 29 χρόνια πορείας, είχε αναπτύξει δίκτυο 10 ταξιδιωτικών γραφείων.
Συνεργαζόταν με 450 πρακτορεία και βασιζόταν σε εύρωστα οικονομικά μεγέθη: το 2003 είχε κλείσει με κύκλο εργασιών 17,6 εκατ. ευρώ, με κέρδη 440.000 ευρώ. Δήλωνε τότε ότι «παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός αντιμετωπίζει προβλήματα στη χώρα μας -όπως και παγκοσμίως- λόγω της οικονομικής ύφεσης και της διεθνούς τρομοκρατίας, το δικό μας γραφείο παρουσίασε αύξηση τζίρου».
Και συμπλήρωνε ότι «στα σχέδιά μας είναι να ανοίξουμε ένα γραφείο στο Παρίσι, ενώ μας ενδιαφέρει πολύ η επέκτασή μας στην Κρήτη, στη Ρόδο και την Πελοπόννησο, ώστε να αναδειχθούμε σε ισχυρό tour operator με παρουσία σε όλη την Ελλάδα».
Κάπου εδώ, μετά τη θριαμβική αναδρομή που προηγήθηκε, λογικά θα περίμενε κανείς την ανατροπή, την παρουσίαση της altera pars, της καθοδικής πορείας που κατέληξε στο κλείσιμο της Zorpidis Travel, δεδομένου ότι η σχετική ανακοίνωση ήταν μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Ομως, το 2004 «the sky was the limit» για τον Μιχάλη Ζορπίδη και την εταιρεία που ο ίδιος είχε ιδρύσει πριν από τρεις δεκαετίες μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, ο οποίος έχει αποβιώσει πρόωρα και αιφνιδίως.
Το 2004, λοιπόν, η Zorpidis Travel διέθετε τον μεγαλύτερο στόλο τουριστικών λεωφορείων στην Ελλάδα με 100 οχήματα. Τα μισά από τα οποία επρόκειτο να αντικατασταθούν με καινούρια εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων, μία δαπάνη σεβαστών διαστάσεων, η οποία εντασσόταν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό πάνω από 15 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναζητούσε ακίνητο 12 στρ., προκειμένου να εγκαταστήσει ένα δεύτερο κέντρο συντήρησης οχημάτων. Το πρώτο λειτουργούσε σε πυρετικό ρυθμό σε ακίνητο 22 στρ. στη Σταυρούπολη.
Τα λεωφορεία της Zorpidis Travel έπρεπε να είναι ανά πάσα στιγμή μάχιμα και σε άριστη κατάσταση συντήρησης λόγω της συνεργασίας του γραφείου με την TUI. Ενας από τους μεγαλύτερους tour operators στον κόσμο βασιζόταν στα οχήματα του Ζορπίδη για να μεταφέρει τουρίστες από τον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης στα τουριστικά συγκροτήματα της Χαλκιδικής.
Η ιδέα του Ζορπίδη για τα λεωφορεία που περιφέρονται στην πόλη από αξιοθέατο σε αξιοθέατο, όπως ανέφερε και ο ίδιος, δεν ήταν πρωτότυπη. Για την Ελλάδα του 2004, ωστόσο, ήταν καινοτομία. Αλλωστε ο Ταξιδιωτικός Ομιλος Zorpidis Travel είχε επιλεγεί από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ως επίσημος συνεργάτης. Ομως, εκτός από την καταξίωση, εκείνη την περίοδο ο Μιχάλης Ζορπίδης μπορούσε να υπερηφανεύεται για την επιχειρηματική επιτυχία του.
Και απολύτως δικαιολογημένα, εφόσον η Zorpidis Travel βρισκόταν στο απόγειό της, ενώ το επόμενο βήμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι προς ακόμη ανώτερα ύψη. Ενδεικτικά, την άνοιξη του 2004, ο Τουριστικός Οργανισμός Ζορπίδη, ύστερα από 29 χρόνια πορείας, είχε αναπτύξει δίκτυο 10 ταξιδιωτικών γραφείων.
Συνεργαζόταν με 450 πρακτορεία και βασιζόταν σε εύρωστα οικονομικά μεγέθη: το 2003 είχε κλείσει με κύκλο εργασιών 17,6 εκατ. ευρώ, με κέρδη 440.000 ευρώ. Δήλωνε τότε ότι «παρά το γεγονός ότι ο τουρισμός αντιμετωπίζει προβλήματα στη χώρα μας -όπως και παγκοσμίως- λόγω της οικονομικής ύφεσης και της διεθνούς τρομοκρατίας, το δικό μας γραφείο παρουσίασε αύξηση τζίρου».
Και συμπλήρωνε ότι «στα σχέδιά μας είναι να ανοίξουμε ένα γραφείο στο Παρίσι, ενώ μας ενδιαφέρει πολύ η επέκτασή μας στην Κρήτη, στη Ρόδο και την Πελοπόννησο, ώστε να αναδειχθούμε σε ισχυρό tour operator με παρουσία σε όλη την Ελλάδα».
Ενας μικρός κολοσσός
Κάπου εδώ, μετά τη θριαμβική αναδρομή που προηγήθηκε, λογικά θα περίμενε κανείς την ανατροπή, την παρουσίαση της altera pars, της καθοδικής πορείας που κατέληξε στο κλείσιμο της Zorpidis Travel, δεδομένου ότι η σχετική ανακοίνωση ήταν μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Ομως, το 2004 «the sky was the limit» για τον Μιχάλη Ζορπίδη και την εταιρεία που ο ίδιος είχε ιδρύσει πριν από τρεις δεκαετίες μαζί με τον αδελφό του, Γιώργο, ο οποίος έχει αποβιώσει πρόωρα και αιφνιδίως.
Το 2004, λοιπόν, η Zorpidis Travel διέθετε τον μεγαλύτερο στόλο τουριστικών λεωφορείων στην Ελλάδα με 100 οχήματα. Τα μισά από τα οποία επρόκειτο να αντικατασταθούν με καινούρια εν όψει και των Ολυμπιακών Αγώνων, μία δαπάνη σεβαστών διαστάσεων, η οποία εντασσόταν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό πάνω από 15 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναζητούσε ακίνητο 12 στρ., προκειμένου να εγκαταστήσει ένα δεύτερο κέντρο συντήρησης οχημάτων. Το πρώτο λειτουργούσε σε πυρετικό ρυθμό σε ακίνητο 22 στρ. στη Σταυρούπολη.
Τα λεωφορεία της Zorpidis Travel έπρεπε να είναι ανά πάσα στιγμή μάχιμα και σε άριστη κατάσταση συντήρησης λόγω της συνεργασίας του γραφείου με την TUI. Ενας από τους μεγαλύτερους tour operators στον κόσμο βασιζόταν στα οχήματα του Ζορπίδη για να μεταφέρει τουρίστες από τον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης στα τουριστικά συγκροτήματα της Χαλκιδικής.
Επιπλέον, εκείνη την περίοδο η Zorpidis Travel εξυπηρετούσε περί τα 5.000 άτομα σε καθημερινή βάση, συμπεριλαμβανομένων μαθητών από και προς το σχολείο τους, υπαλλήλους εταιρειών, τουρίστες από το εξωτερικό, ΑμΕΑ κ.λπ. Και, βεβαίως, εκτελούσε καθημερινά δρομολόγια, συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Ως προς τη στελέχωσή της, η Zorpidis Travel απασχολούσε περισσότερους από 200 οδηγούς λεωφορείων.
Τη δεύτερη χρονιά της Μεταπολίτευσης, και πάλι σε μια εποχή που ευνοούσε τα καινούρια ξεκινήματα, η Zorpidis Travel είχε πρωτοεμφανιστεί ως μία οικογενειακή επιχείρηση με μόλις δύο πούλμαν. Τα επόμενα χρόνια «θα μάθαινε τους Θεσσαλονικείς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό», όπως είναι η μόνιμη επωδός για την επιχείρηση, όσων είχαν συνηθίσει να θεωρούν το όνομα Ζορπίδης ταυτισμένο με τις εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας.
Σταχυολογώντας ανάμεσα στις διαφημιστικές καταχωρίσεις της Zorpidis Travel στον Τύπο της Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να επιλέξει κανείς αυτή της 25ης Αυγούστου 1998. Στο κατώφλι του φθινοπώρου και σε μια προσπάθεια να παρατείνει τη σεζόν παραθερισμού, το γραφείο του Μιχάλη Ζορπίδη ανακοίνωνε ότι «κυκλοφόρησαν τα νέα προγράμματα εκδρομών του για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορική εκδρομή στη Ρόδο και οδικές εκδρομές για Κέρκυρα, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, δύο εντελώς νέα προγράμματα, Πανόραμα στα Επτάνησα και Πανόραμα στις Κυκλάδες.
Στο εξωτερικό προσφέρονται αεροπορικές εκδρομές στο Παρίσι και την Ιταλία, ενώ οδικώς μπορεί να επιλέξει κανείς μεταξύ του κλασικού και ήρεμου στην Ιταλία ή στη Βιέννη - Βουδαπέστη, είτε ακόμη να συνδυάσει την κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή με το Παρίσι. Και όλα αυτά σε ειδικές τιμές προσφοράς για τον μήνα Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 244-400».
Στα πρώτα της βήματα, η εταιρεία των αδελφών Ζορπίδη διοργάνωνε εκδρομές σε εγχώριους προορισμούς όπως η Τήνος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Κατόπιν, από την αρχή του 1980 επεξέτεινε τη δραστηριότητά της με οδικά ταξίδια σε Βουλγαρία, Τουρκία, στην τότε Γιουγκοσλαβία, στην Ουγγαρία, και σταδιακά σε Ιταλία, Γαλλία κ.α.
Μετακομίζοντας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε κτίριο γραφείων επί της Εγνατίας 76, η εταιρεία προσέθεσε την υπηρεσία κρατήσεων, εκδίδοντας αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οταν χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις έκτακτες συνθήκες που επέβαλε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, ο Ζορπίδης στράφηκε στα αεροπορικά ταξίδια έτσι ώστε να διατηρήσει το πελατολόγιό του, παρακάμπτοντας την αδυναμία διάσχισης της εμπόλεμης ζώνης.
Η ναύλωση τσάρτερ δεν άργησε να προστεθεί στο οπλοστάσιο της Zorpidis Travel, η οποία αποδείκνυε ότι πάντοτε βρίσκει τον τρόπο όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να παραμένει σε ανοδική τροχιά.
Στα επόμενα στάδια ανάπτυξης το γραφείο πρόσθεσε υπηρεσίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οργάνωση αποδράσεων σε εξωτικούς προορισμούς με VIP service, εξειδικευμένα τμήματα για μαθητές που ενίοτε έφταναν και τα 40 δρομολόγια ημερησίως, για φοιτητές και νεαρούς ταξιδιώτες, για συνεδριακές εκδηλώσεις κ.ο.κ.
Παράλληλα με τη γιγάντωση του επιχειρηματικού ομίλου, ο Μιχάλης Ζορπίδης δραστηριοποιήθηκε ως αθλητικός παράγοντας στην ομάδα της Ελπίδας Αμπελοκήπων, αλλά και στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Δίπλα στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο την περίοδο 1999-2010, ο Ζορπίδης ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου Οικονομικών και συχνά υπ’ αυτήν την ιδιότητα εμφανιζόταν στον τοπικό Τύπο είτε για να διευθετήσει κρούσματα αισχροκέρδειας στις λαϊκές αγορές της πόλης είτε για να εκφράσει την επίσημη θέση του δήμου για τις κλοπές οστών από τάφους σε νεκροταφεία κ.ά.
Ως πολυπράγμων, ο Μιχάλης Ζορπίδης ήταν αναμεμειγμένος με τη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο και έχει τιμηθεί ως ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του φορέα.
Εντούτοις, οι εμπειρίες των ταξιδιωτών, όπως τις μετέφεραν στα σχόλιά τους, ήταν ανάμεικτες. Αλλοι δήλωναν ενθουσιασμένοι από τις υπηρεσίες της Zorpidis Travel, άλλοι όμως ορκίζονταν πως δεν θα εμπιστεύονταν ποτέ ξανά τις διακοπές τους στον συγκεκριμένο οργανισμό.
Η μεγέθυνσή του, όπως συνήθως συμβαίνει, είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες ελέγχου ποιότητας του προσωποπαγούς σχήματος διαχείρισης. Με απλά λόγια, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Zorpidis ήταν υπερβολική για τον ιδρυτή, που αδυνατούσε να εγγυηθεί το υψηλό επίπεδο φροντίδας της πελατείας, δηλαδή το βασικό πλεονέκτημά του.
Οι ταξιδιώτες παραπονούνταν όλο και πιο συχνά για παραμέληση, για προβληματικά λεωφορεία, για καταλύματα πολύ κατώτερα των προσδοκιών και του αντιτίμου που είχαν προκαταβάλει. Επίσης, η πολιτική του Μιχάλη Ζορπίδη να ταυτίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του συμπιέζοντας τις τιμές ήταν μια παρακινδυνευμένη στρατηγική. Και όπως τελικά αποδεικνύεται, αυτοκαταστροφική μακροπρόθεσμα.
Βεβαίως, δεν είναι σαφές εάν αυτές οι επιλογές του Ζορπίδη ήταν η πραγματική αιτία για τη σφοδρή ενδοεταιρική διαμάχη, η οποία μαινόταν επί αρκετά χρόνια. Στους κόλπους της ανώνυμης εταιρείας είχαν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα: μία ομάδα μετόχων από τη μία και ο ιδρυτής-διευθύνων σύμβουλος από την άλλη.
Η σύγκρουση οδηγήθηκε μοιραία στα δικαστήρια, εν τω μεταξύ όμως η πραγματική εικόνα της Zorpidis Travel είχε καταρρακωθεί: βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου απολογισμού της, για το 2023 η εταιρεία εμφάνιζε τζίρο 10,7 εκατ. ευρώ, αλλά με παθητικό ύψους 500.000 ευρώ περίπου.
Εν τω μεταξύ, οι πάλαι ποτέ εκατοντάδες εργαζόμενοι είχαν περιοριστεί μόλις στους 15, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Η Zorpidis Travel δεν ήταν πλέον σε θέση να λειτουργήσει, δεν μπορούσε καν να μεταφέρει μαθητές τηρώντας την ελάχιστη συμβατική δέσμευσή της. Απέμενε μόνο η τυπική ανακοίνωση του τέλους.
Ο Μιχάλης Ζορπίδης ανέλαβε να κοινοποιήσει τη λυπηρή απόφασή του να προχωρήσει στην παύση λειτουργίας του γραφείου του. Εξάλλου, παρά τη συντριβή που αποπνέει το σχετικό κείμενο, η τελευταία φράση του κ. Ζορπίδη είναι «εις το επανιδείν» - είτε επειδή κάτι περισσότερο γνωρίζει ο ίδιος για το μέλλον είτε επειδή δεν θέλει να γνωρίζει.
Οπως και να ‘χει, δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να εκφράσουν, εκτός από τη θλίψη, τη συμπαράστασή τους στον Μιχάλη Ζορπίδη, τον οποίο περιγράφουν σαν έναν άνθρωπο ακέραιο και έντιμο, πρόθυμο να βοηθήσει στα δύσκολα, ιδιαίτερα όσους εργάστηκαν για εκείνον.
Κατά το πλείστον, όσοι εξέφρασαν επωνύμως την άποψή τους για εκείνον και τη Zorpidis Travel, καλή ή κακή, ευχήθηκαν στον ίδιο να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του, το οποίο και συνέτεινε καθοριστικά στον κατήφορο του γραφείου.
«Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισα, αλλά το ελάττωμά του ήταν τα αποτυχημένα στελέχη που μάζευε από καθαρή ελεημοσύνη. Μιχάλη, ήσουν και θα είσαι μέσα στην ελίτ», ήταν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά μηνύματα που του απηύθυναν.
Κατά τον δημοσιογράφο και γνώστη της υπόθεσης, Σάκη Παπαδόπουλο, η μοίρα της Zorpidis Travel σφραγίστηκε από την τάση του Μιχάλη Ζορπίδη να υπερβαίνει τα επαγγελματικά όρια: «Το “μεγάλο λάθος” του», γράφει ο Σ. Παπαδόπουλος, «είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που κυριαρχούσε στον τουριστικό κλάδο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Για πολλούς ήταν η τελευταία πόρτα που χτυπούσαν πριν από την καταστροφή. Βοήθησε άλλα τουριστικά γραφεία να συνεχίσουν να λειτουργούν δίνοντας χρήματα και αλλάζοντας επιταγές. Βοήθησε συναδέλφους του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, βοήθησε “δημοσιογράφους” που τον εκλιπαρούσαν για ένα τζάμπα ταξιδάκι, βοήθησε όποιον πήγαινε και ζητούσε βοήθεια, ακόμη και απατεώνες που τον εξαπατούσαν. Κάποιοι από αυτούς τώρα χαιρέκακα τον “πυροβολούν” διαδίδοντας συκοφαντίες».
Ως απάντηση σε αυτό, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να εκληφθεί μία φράση του επίσημου ανακοινωθέντος εκ μέρους της Ζορπίδης Α.Ε.: «Η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».
Δύο πούλμαν το 1975
Τη δεύτερη χρονιά της Μεταπολίτευσης, και πάλι σε μια εποχή που ευνοούσε τα καινούρια ξεκινήματα, η Zorpidis Travel είχε πρωτοεμφανιστεί ως μία οικογενειακή επιχείρηση με μόλις δύο πούλμαν. Τα επόμενα χρόνια «θα μάθαινε τους Θεσσαλονικείς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό», όπως είναι η μόνιμη επωδός για την επιχείρηση, όσων είχαν συνηθίσει να θεωρούν το όνομα Ζορπίδης ταυτισμένο με τις εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας.
Σταχυολογώντας ανάμεσα στις διαφημιστικές καταχωρίσεις της Zorpidis Travel στον Τύπο της Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να επιλέξει κανείς αυτή της 25ης Αυγούστου 1998. Στο κατώφλι του φθινοπώρου και σε μια προσπάθεια να παρατείνει τη σεζόν παραθερισμού, το γραφείο του Μιχάλη Ζορπίδη ανακοίνωνε ότι «κυκλοφόρησαν τα νέα προγράμματα εκδρομών του για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Τα οποία περιλαμβάνουν αεροπορική εκδρομή στη Ρόδο και οδικές εκδρομές για Κέρκυρα, Πελοπόννησο, Κεντρική Ελλάδα. Και για πρώτη φορά, δύο εντελώς νέα προγράμματα, Πανόραμα στα Επτάνησα και Πανόραμα στις Κυκλάδες.
Στο εξωτερικό προσφέρονται αεροπορικές εκδρομές στο Παρίσι και την Ιταλία, ενώ οδικώς μπορεί να επιλέξει κανείς μεταξύ του κλασικού και ήρεμου στην Ιταλία ή στη Βιέννη - Βουδαπέστη, είτε ακόμη να συνδυάσει την κοσμοπολίτικη Κυανή Ακτή με το Παρίσι. Και όλα αυτά σε ειδικές τιμές προσφοράς για τον μήνα Σεπτέμβριο. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 244-400».
Στα πρώτα της βήματα, η εταιρεία των αδελφών Ζορπίδη διοργάνωνε εκδρομές σε εγχώριους προορισμούς όπως η Τήνος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κρήτη. Κατόπιν, από την αρχή του 1980 επεξέτεινε τη δραστηριότητά της με οδικά ταξίδια σε Βουλγαρία, Τουρκία, στην τότε Γιουγκοσλαβία, στην Ουγγαρία, και σταδιακά σε Ιταλία, Γαλλία κ.α.
Μετακομίζοντας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, σε κτίριο γραφείων επί της Εγνατίας 76, η εταιρεία προσέθεσε την υπηρεσία κρατήσεων, εκδίδοντας αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οταν χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις έκτακτες συνθήκες που επέβαλε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, ο Ζορπίδης στράφηκε στα αεροπορικά ταξίδια έτσι ώστε να διατηρήσει το πελατολόγιό του, παρακάμπτοντας την αδυναμία διάσχισης της εμπόλεμης ζώνης.
Η ναύλωση τσάρτερ δεν άργησε να προστεθεί στο οπλοστάσιο της Zorpidis Travel, η οποία αποδείκνυε ότι πάντοτε βρίσκει τον τρόπο όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να παραμένει σε ανοδική τροχιά.
Στα επόμενα στάδια ανάπτυξης το γραφείο πρόσθεσε υπηρεσίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, οργάνωση αποδράσεων σε εξωτικούς προορισμούς με VIP service, εξειδικευμένα τμήματα για μαθητές που ενίοτε έφταναν και τα 40 δρομολόγια ημερησίως, για φοιτητές και νεαρούς ταξιδιώτες, για συνεδριακές εκδηλώσεις κ.ο.κ.
Αντιδήμαρχος
Παράλληλα με τη γιγάντωση του επιχειρηματικού ομίλου, ο Μιχάλης Ζορπίδης δραστηριοποιήθηκε ως αθλητικός παράγοντας στην ομάδα της Ελπίδας Αμπελοκήπων, αλλά και στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Δίπλα στον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο την περίοδο 1999-2010, ο Ζορπίδης ανέλαβε καθήκοντα αντιδημάρχου Οικονομικών και συχνά υπ’ αυτήν την ιδιότητα εμφανιζόταν στον τοπικό Τύπο είτε για να διευθετήσει κρούσματα αισχροκέρδειας στις λαϊκές αγορές της πόλης είτε για να εκφράσει την επίσημη θέση του δήμου για τις κλοπές οστών από τάφους σε νεκροταφεία κ.ά.
Ως πολυπράγμων, ο Μιχάλης Ζορπίδης ήταν αναμεμειγμένος με τη διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο και έχει τιμηθεί ως ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία του φορέα.
Εντούτοις, οι εμπειρίες των ταξιδιωτών, όπως τις μετέφεραν στα σχόλιά τους, ήταν ανάμεικτες. Αλλοι δήλωναν ενθουσιασμένοι από τις υπηρεσίες της Zorpidis Travel, άλλοι όμως ορκίζονταν πως δεν θα εμπιστεύονταν ποτέ ξανά τις διακοπές τους στον συγκεκριμένο οργανισμό.
Η μεγέθυνσή του, όπως συνήθως συμβαίνει, είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες ελέγχου ποιότητας του προσωποπαγούς σχήματος διαχείρισης. Με απλά λόγια, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της Zorpidis ήταν υπερβολική για τον ιδρυτή, που αδυνατούσε να εγγυηθεί το υψηλό επίπεδο φροντίδας της πελατείας, δηλαδή το βασικό πλεονέκτημά του.
Οι ταξιδιώτες παραπονούνταν όλο και πιο συχνά για παραμέληση, για προβληματικά λεωφορεία, για καταλύματα πολύ κατώτερα των προσδοκιών και του αντιτίμου που είχαν προκαταβάλει. Επίσης, η πολιτική του Μιχάλη Ζορπίδη να ταυτίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του συμπιέζοντας τις τιμές ήταν μια παρακινδυνευμένη στρατηγική. Και όπως τελικά αποδεικνύεται, αυτοκαταστροφική μακροπρόθεσμα.
Η κατάρρευση
Βεβαίως, δεν είναι σαφές εάν αυτές οι επιλογές του Ζορπίδη ήταν η πραγματική αιτία για τη σφοδρή ενδοεταιρική διαμάχη, η οποία μαινόταν επί αρκετά χρόνια. Στους κόλπους της ανώνυμης εταιρείας είχαν διαμορφωθεί δύο στρατόπεδα: μία ομάδα μετόχων από τη μία και ο ιδρυτής-διευθύνων σύμβουλος από την άλλη.
Η σύγκρουση οδηγήθηκε μοιραία στα δικαστήρια, εν τω μεταξύ όμως η πραγματική εικόνα της Zorpidis Travel είχε καταρρακωθεί: βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου απολογισμού της, για το 2023 η εταιρεία εμφάνιζε τζίρο 10,7 εκατ. ευρώ, αλλά με παθητικό ύψους 500.000 ευρώ περίπου.
Εν τω μεταξύ, οι πάλαι ποτέ εκατοντάδες εργαζόμενοι είχαν περιοριστεί μόλις στους 15, οι οποίοι είχαν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους. Η Zorpidis Travel δεν ήταν πλέον σε θέση να λειτουργήσει, δεν μπορούσε καν να μεταφέρει μαθητές τηρώντας την ελάχιστη συμβατική δέσμευσή της. Απέμενε μόνο η τυπική ανακοίνωση του τέλους.
Τι φταίει;
Ο Μιχάλης Ζορπίδης ανέλαβε να κοινοποιήσει τη λυπηρή απόφασή του να προχωρήσει στην παύση λειτουργίας του γραφείου του. Εξάλλου, παρά τη συντριβή που αποπνέει το σχετικό κείμενο, η τελευταία φράση του κ. Ζορπίδη είναι «εις το επανιδείν» - είτε επειδή κάτι περισσότερο γνωρίζει ο ίδιος για το μέλλον είτε επειδή δεν θέλει να γνωρίζει.
Οπως και να ‘χει, δεκάδες άνθρωποι έσπευσαν να εκφράσουν, εκτός από τη θλίψη, τη συμπαράστασή τους στον Μιχάλη Ζορπίδη, τον οποίο περιγράφουν σαν έναν άνθρωπο ακέραιο και έντιμο, πρόθυμο να βοηθήσει στα δύσκολα, ιδιαίτερα όσους εργάστηκαν για εκείνον.
Κατά το πλείστον, όσοι εξέφρασαν επωνύμως την άποψή τους για εκείνον και τη Zorpidis Travel, καλή ή κακή, ευχήθηκαν στον ίδιο να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του, το οποίο και συνέτεινε καθοριστικά στον κατήφορο του γραφείου.
«Είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που γνώρισα, αλλά το ελάττωμά του ήταν τα αποτυχημένα στελέχη που μάζευε από καθαρή ελεημοσύνη. Μιχάλη, ήσουν και θα είσαι μέσα στην ελίτ», ήταν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά μηνύματα που του απηύθυναν.
Κατά τον δημοσιογράφο και γνώστη της υπόθεσης, Σάκη Παπαδόπουλο, η μοίρα της Zorpidis Travel σφραγίστηκε από την τάση του Μιχάλη Ζορπίδη να υπερβαίνει τα επαγγελματικά όρια: «Το “μεγάλο λάθος” του», γράφει ο Σ. Παπαδόπουλος, «είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια που κυριαρχούσε στον τουριστικό κλάδο βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Για πολλούς ήταν η τελευταία πόρτα που χτυπούσαν πριν από την καταστροφή. Βοήθησε άλλα τουριστικά γραφεία να συνεχίσουν να λειτουργούν δίνοντας χρήματα και αλλάζοντας επιταγές. Βοήθησε συναδέλφους του που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, βοήθησε “δημοσιογράφους” που τον εκλιπαρούσαν για ένα τζάμπα ταξιδάκι, βοήθησε όποιον πήγαινε και ζητούσε βοήθεια, ακόμη και απατεώνες που τον εξαπατούσαν. Κάποιοι από αυτούς τώρα χαιρέκακα τον “πυροβολούν” διαδίδοντας συκοφαντίες».
Ως απάντηση σε αυτό, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να εκληφθεί μία φράση του επίσημου ανακοινωθέντος εκ μέρους της Ζορπίδης Α.Ε.: «Η εταιρεία επισημαίνει τη σημασία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της αποφυγής πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με εξελίξεις και διαδικασίες που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί».
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