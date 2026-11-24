Μαρινάκης για Λιάκο: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να απαντάει για συγγενείς υπουργών
Μαρινάκης για Λιάκο: Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να απαντάει για συγγενείς υπουργών
«Ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει υπάρξει μέτοχος εταιρείας ενώ ήταν βουλευτής, οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία έπαιρνε κρατικό χρήμα ή έκανε δουλειές με το δημόσιο» είπε ο Παύλος Μαρινάκης
Τη θέση της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε όλα τα κόμματα να το έχουν ως δεδομένο» μετέφερε το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για την υπόθεση του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου.
Όπως είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «ας κρίνουμε τον κ. Λιάκο και τον κάθε Λιάκο για τα πεπραγμένα του, τις απόψεις του, τα νομοθετήματα που θα κάνει μαζί με τον Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο, από εδώ και στο εξής στο Υπουργείο Εσωτερικών, τη συμπεριφορά του, την πορεία του ως βουλευτής. Αλλά για εμένα δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης, εκτός εάν υπάρχει μια σύνδεση των όποιων δραστηριοτήτων των συγγενών του με τον ίδιο».
«Εδώ, λοιπόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει καμία επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του. Αρχικά με την πρώτη, που βγήκαν οι πρώτες, τέλος πάντων, αποκαλύψεις, στη συνέχεια με τη δεύτερη» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας πως «ούτε είναι δουλειά της κυβέρνησης να απαντάει στο όνομα ή για λογαριασμό συγγενών οποιουδήποτε».
«Άρα, επί της ουσίας, το αν υπάρχει θέμα ή όχι, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν είναι μια τυποποιημένη απάντηση. Αν πάμε στην άλλη όχθη και πούμε «α, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», τότε για εμένα μπαίνουμε σε μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, να κάθεται ο κάθε πολιτικός ή οποιοσδήποτε πολίτης να απολογείται για πράξεις ή αμέλειες συγγενών του, για τις οποίες, το ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν έχει καμία εμπλοκή επιχειρηματική, εμπορική κ.λπ» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όσον αφορά, δε, τα ερωτήματα που έθεσε και η ΝΔ στην ΕΛΑΣ με αφορμή δημοσιεύματα για τον γραμματέα του κόμματος Τσίπρα, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε αρχικά «χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση και περαιτέρω έλεγχος στην ουσία των συμβάσεων και των απευθείας αναθέσεων, αλλά κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι αν τηρούνται».
«Εμείς δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Όπως δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στη μία περίπτωση, δεν υπάρχει και στην άλλη περίπτωση. Εφόσον όμως ο κύριος Τσίπρας χθες στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει, ο πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του Ποινικού Κώδικα, των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, των κατατμήσεων και των πολλών ακόμα, στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει κατά του Πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς», βάζει μέσα και ζητήματα οικογενειακής ευθύνης βουλευτή, γιατί όλα αυτά έγιναν πριν γίνει Υφυπουργός και κάποια από αυτά πριν γίνει βουλευτής ο κύριος Λιάκος, τότε τι έχει να πει για τον κύριο Χατζηγιαννάκη;» αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.
«Επαναλαμβάνω, για εμάς δεν υπάρχει γενικά οικογενειακή ευθύνη. Το ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο, αυτό ήταν το πρώτο, ότι τι συμβαίνει όταν ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί απ’ τη μια. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέτει είναι αν ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει υπάρξει μέτοχος εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία έπαιρνε κρατικό χρήμα ή έκανε δουλειές με το δημόσιο. Γιατί το να είσαι μέτοχος εταιρείας δεν απαγορεύεται. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται και, μάλιστα, θυμίζω από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που παραιτήθηκε από την έδρα του, τον κύριο Χειμάρα, και μετέπειτα δικαιώθηκε, ο κύριος Χειμάρας δικαιώθηκε, αλλά από ευθιξία παραιτήθηκε μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή του. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να παίρνει κρατικό χρήμα αυτή η εταιρεία, ενώ είσαι βουλευτής. Όχι γενικά, στη διάρκεια που είσαι βουλευτής. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Και το τρίτο είναι αν τελικά για τον κύριο Τσίπρα υπάρχουν καλές και κακές απευθείας αναθέσεις. Εγώ λέω ότι οι απευθείας αναθέσεις όταν είναι νόμιμες, είναι θεμιτές. Είτε λαμβάνονται από συγγενείς που μπορεί να ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο είτε σε κάποιον άλλον πολιτικό χώρο. Πρέπει απλά να είναι νόμιμες» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ.
Όπως είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «ας κρίνουμε τον κ. Λιάκο και τον κάθε Λιάκο για τα πεπραγμένα του, τις απόψεις του, τα νομοθετήματα που θα κάνει μαζί με τον Υπουργό, τον κ. Λιβάνιο, από εδώ και στο εξής στο Υπουργείο Εσωτερικών, τη συμπεριφορά του, την πορεία του ως βουλευτής. Αλλά για εμένα δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται ο οποιοσδήποτε πολιτικός με τη λογική της οικογενειακής ευθύνης, εκτός εάν υπάρχει μια σύνδεση των όποιων δραστηριοτήτων των συγγενών του με τον ίδιο».
«Εδώ, λοιπόν, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, δεν έχει καμία επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση με τις αδελφές του. Αρχικά με την πρώτη, που βγήκαν οι πρώτες, τέλος πάντων, αποκαλύψεις, στη συνέχεια με τη δεύτερη» συνέχισε ο κ. Μαρινάκης υπογραμμίζοντας πως «ούτε είναι δουλειά της κυβέρνησης να απαντάει στο όνομα ή για λογαριασμό συγγενών οποιουδήποτε».
«Άρα, επί της ουσίας, το αν υπάρχει θέμα ή όχι, η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δεν είναι μια τυποποιημένη απάντηση. Αν πάμε στην άλλη όχθη και πούμε «α, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», τότε για εμένα μπαίνουμε σε μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, να κάθεται ο κάθε πολιτικός ή οποιοσδήποτε πολίτης να απολογείται για πράξεις ή αμέλειες συγγενών του, για τις οποίες, το ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν έχει καμία εμπλοκή επιχειρηματική, εμπορική κ.λπ» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όσον αφορά, δε, τα ερωτήματα που έθεσε και η ΝΔ στην ΕΛΑΣ με αφορμή δημοσιεύματα για τον γραμματέα του κόμματος Τσίπρα, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε αρχικά «χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση και περαιτέρω έλεγχος στην ουσία των συμβάσεων και των απευθείας αναθέσεων, αλλά κανόνες υπάρχουν. Το θέμα είναι αν τηρούνται».
«Εμείς δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Όπως δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει στη μία περίπτωση, δεν υπάρχει και στην άλλη περίπτωση. Εφόσον όμως ο κύριος Τσίπρας χθες στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει, ο πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του Ποινικού Κώδικα, των παρα-υπουργείων Δικαιοσύνης, των κατατμήσεων και των πολλών ακόμα, στο αφήγημα που προσπαθεί να χτίσει κατά του Πρωθυπουργού περί «αρχιερέα της διαφθοράς», βάζει μέσα και ζητήματα οικογενειακής ευθύνης βουλευτή, γιατί όλα αυτά έγιναν πριν γίνει Υφυπουργός και κάποια από αυτά πριν γίνει βουλευτής ο κύριος Λιάκος, τότε τι έχει να πει για τον κύριο Χατζηγιαννάκη;» αναρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης.
«Επαναλαμβάνω, για εμάς δεν υπάρχει γενικά οικογενειακή ευθύνη. Το ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο, αυτό ήταν το πρώτο, ότι τι συμβαίνει όταν ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί απ’ τη μια. Το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέτει είναι αν ο κύριος Χατζηγιαννάκης έχει υπάρξει μέτοχος εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρείας, η οποία έπαιρνε κρατικό χρήμα ή έκανε δουλειές με το δημόσιο. Γιατί το να είσαι μέτοχος εταιρείας δεν απαγορεύεται. Αυτό το οποίο δεν επιτρέπεται και, μάλιστα, θυμίζω από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που παραιτήθηκε από την έδρα του, τον κύριο Χειμάρα, και μετέπειτα δικαιώθηκε, ο κύριος Χειμάρας δικαιώθηκε, αλλά από ευθιξία παραιτήθηκε μέχρι να εξεταστεί η υπόθεσή του. Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να παίρνει κρατικό χρήμα αυτή η εταιρεία, ενώ είσαι βουλευτής. Όχι γενικά, στη διάρκεια που είσαι βουλευτής. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτει η Νέα Δημοκρατία. Δεν το γνωρίζω πραγματικά. Και το τρίτο είναι αν τελικά για τον κύριο Τσίπρα υπάρχουν καλές και κακές απευθείας αναθέσεις. Εγώ λέω ότι οι απευθείας αναθέσεις όταν είναι νόμιμες, είναι θεμιτές. Είτε λαμβάνονται από συγγενείς που μπορεί να ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο είτε σε κάποιον άλλον πολιτικό χώρο. Πρέπει απλά να είναι νόμιμες» κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη της ΕΛΑΣ.
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