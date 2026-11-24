



Μπιάνκα Κρασσά να βρίσκεται στη σκηνή του σόου, που συνδυάζει μόδα και μουσική. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και παρουσιάστηκε από τη Βίκυ Καγιά.



Στα πλάνα, η 11χρονη εμφανίζεται

με ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, ενώ είχε αφήσει τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.











Η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Κάρολος. Η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Κάρολος.