Η 11χρονη κόρη της Βίκυς Καγιά περπάτησε στην πασαρέλα του MadWalk, δείτε βίντεο
Η 11χρονη κόρη της Βίκυς Καγιά περπάτησε στην πασαρέλα του MadWalk, δείτε βίντεο
Η Μπιάνκα Κρασσά μοιράστηκε τη σκηνή με τη μητέρα της
Μια εμφάνιση στην πασαρέλα του MadWalk 2026 έκανε η 11χρονη κόρη της Βίκυς Καγιά, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της στον χώρο της μόδας.
Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο «Happy Day», αλλά και από Instagram story, κυκλοφόρησαν αποσπάσματα με την Μπιάνκα Κρασσά να βρίσκεται στη σκηνή του σόου, που συνδυάζει μόδα και μουσική. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και παρουσιάστηκε από τη Βίκυ Καγιά.
Στα πλάνα, η 11χρονη εμφανίζεται με ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, ενώ είχε αφήσει τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.
Δείτε το βίντεο
Η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Κάρολος.
Μέσα από βίντεο που προβλήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο «Happy Day», αλλά και από Instagram story, κυκλοφόρησαν αποσπάσματα με την Μπιάνκα Κρασσά να βρίσκεται στη σκηνή του σόου, που συνδυάζει μόδα και μουσική. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και παρουσιάστηκε από τη Βίκυ Καγιά.
Στα πλάνα, η 11χρονη εμφανίζεται με ένα ριγέ φόρεμα και ψηλές κάλτσες, ενώ είχε αφήσει τα ξανθά μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.
Δείτε το βίντεο
Η Μπιάνκα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά της Βίκυς Καγιά και του συζύγου της, Ηλία Κρασσά. Γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, ενώ τον Ιανουάριο του 2018 ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Κάρολος.
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