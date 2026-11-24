Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει τον υφυπουργό Εσωτερικών και ζητά εξηγήσεις για τις αναθέσεις





Η κ. Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι οι αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της μίας αδελφής του υφυπουργού οκταπλασιάστηκαν μετά την είσοδό του στη Βουλή το 2019, ενώ το 2021 η ίδια δημιούργησε δεύτερη εταιρεία, με συνέταιρο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην γραμματέα της ΔΑΠ, η οποία έλαβε επιπλέον 262.000 ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων.







Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις ούτε από τους κ.κ. Τσάφο, Λιάκο, Μπεκίρη και Κουλκουδίνα ούτε από την κυβέρνηση, ενώ στρέφει τα πυρά της και κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.







Η ανάρτηση της Θεώνης Κουφονικολάκου «Για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει με τον κ. Λιάκο

1,66 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα έχουν πάρει, σύμφωνα με τη Διαύγεια και τα δημοσιεύματα, οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών με απευθείας αναθέσεις. Χωρίς διαγωνισμό. Με χρήματα των φορολογούμενων και το δικό τους κόμμα στην κυβέρ-νηση.

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Το 2021 έφτιαξε και δεύτερη εταιρεία, με συνέταιρο στέλεχος της ΝΔ, πρώην γραμματέα της ΔΑΠ. Άλλες 262.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Και στην Αίγινα κατέθετε προσφορές και με τις δύο εταιρείες στον ίδιο διαγωνισμό. Η δουλειά, με βάση τις ίδιες αναφορές, πή-γαινε πάντα στο ένα από τα δύο δικά της γραφεία.

Ο υφυπουργός μας διαβεβαίωνε ότι τίποτα δεν αφορά δήμους της περιφέρειάς του. Κι ό-μως, χρήματα αναφέρεται ότι πήρε η εταιρεία και από φορέα του Δήμου Μεγαρέων, μέσα στην εκλογική του περιφέρεια.

Η άλλη αδελφή, που ήταν και επιστημονική του συνεργάτιδα, πήρε μέσω της δικής της επι-χείρησης 256.000 ευρώ.

Επίθεση στον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο , και στην κυβέρνηση εξαπέλυσε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου , με αφορμή τις απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 1,66 εκατ. ευρώ που, όπως αναφέρει επικαλούμενη στοιχεία της Διαύγειας και δημοσιεύματα, έχουν λάβει οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του.Η κ. Κουφονικολάκου υποστηρίζει ότι οι αναθέσεις στο λογιστικό γραφείο της μίας αδελφής του υφυπουργού οκταπλασιάστηκαν μετά την είσοδό του στη Βουλή το 2019, ενώ το 2021 η ίδια δημιούργησε δεύτερη εταιρεία, με συνέταιρο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην γραμματέα της ΔΑΠ, η οποία έλαβε επιπλέον 262.000 ευρώ μέσω απευθείας αναθέσεων.Παράλληλα κατηγορεί την κυβέρνηση ότι καλύπτει τον υφυπουργό διατηρώντας τον στη θέση του, ενώ επικρίνει και την απόφασή του να καταθέσει μήνυση σε δημοσιογράφους και εκδότη.Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις ούτε από τους κ.κ. Τσάφο, Λιάκο, Μπεκίρη και Κουλκουδίνα ούτε από την κυβέρνηση, ενώ στρέφει τα πυρά της και κατά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.«Για να καταλάβουμε λίγο τι έχει γίνει με τον κ. Λιάκο1,66 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα έχουν πάρει, σύμφωνα με τη Διαύγεια και τα δημοσιεύματα, οι επιχειρήσεις των δύο αδελφών του υφυπουργού Εσωτερικών με απευθείας αναθέσεις. Χωρίς διαγωνισμό. Με χρήματα των φορολογούμενων και το δικό τους κόμμα στην κυβέρ-νηση.Η μία αδελφή είδε τις αναθέσεις στο λογιστικό της γραφείο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να οκταπλασιάζονται αφού ο αδελφός της μπήκε στη Βουλή το 2019.Το 2021 έφτιαξε και δεύτερη εταιρεία, με συνέταιρο στέλεχος της ΝΔ, πρώην γραμματέα της ΔΑΠ. Άλλες 262.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις. Και στην Αίγινα κατέθετε προσφορές και με τις δύο εταιρείες στον ίδιο διαγωνισμό. Η δουλειά, με βάση τις ίδιες αναφορές, πή-γαινε πάντα στο ένα από τα δύο δικά της γραφεία.Ο υφυπουργός μας διαβεβαίωνε ότι τίποτα δεν αφορά δήμους της περιφέρειάς του. Κι ό-μως, χρήματα αναφέρεται ότι πήρε η εταιρεία και από φορέα του Δήμου Μεγαρέων, μέσα στην εκλογική του περιφέρεια.Η άλλη αδελφή, που ήταν και επιστημονική του συνεργάτιδα, πήρε μέσω της δικής της επι-χείρησης 256.000 ευρώ.

Η κυβέρνηση μας λέει ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» και τον κρατά στη θέση του, καλύπτοντάς τον. Ο υφυπουργός απαντά κάνοντας μήνυση σε δημοσιογράφους και εκδότη.

Για τους πολλούς και τις καθημερινές ανάγκες τους τα λεφτά δεν φτάνουν ποτέ. Για τους δι-κούς τους υπάρχει πάντα κάποιος τρόπος.

Αυτό είναι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Αν έχεις τις σωστές γνωριμίες, θα τα πας κα-λά. Αν όχι, ας πρόσεχες.

Εξηγήσεις πάντως δεν πήραμε ποτέ. Ούτε από τον κ. Τσάφο, ούτε από τον κ. Λιάκο, ούτε από τον κ. Μπεκίρη, ούτε από τον κ. Κουλκουδίνα. Ούτε από την ίδια την κυβέρνηση.

Περιμένουν από εμάς να το συνηθίσουμε. Έτσι είναι η εξουσία μας λένε...

Δεν θα το συνηθίσουμε, δεν θα το ξεχάσουμε και θα βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε λογοδοσία. Και ο κ. Μητσοτάκης που έφτιαξε αυτό το σύστημα, πρέπει να φύγει».

24.11.2026, 18:34