Τεμπονέρας: Βουλευτές που παραιτήθηκαν ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ
Τεμπονέρας: Βουλευτές που παραιτήθηκαν ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ
«Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν», δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας
Το ενδεχόμενο να μείνουν εκτός ψηφοδελτίου της ΕΛΑΣ, βουλευτές που παραιτήθηκαν άφησε ανοιχτό ο τομεάρχης Εργασίας του κόμματος Διονύσης Τεμπονέρας.
«Ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν», δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 984».
Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είχε τεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα ως προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να υπάρξει μπαράζ παραιτήσεων.
Σύμφωνα με τον κ. Τεμπονέρα, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα γίνει μέσα από συλλογική κομματική διαδικασία. Η αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα εξετάσει ι την πολιτική στρατηγική του κόμματος και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν ορθή η επιλογή της ΕΛΑΣ να μην διαθέτει βουλευτές και Κοινοβουλευτική Ομάδα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.«Από την ίδρυσή μας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό χώρο μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα στη Βουλή. Είπαμε, λοιπόν, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η ΕΛΑΣ δεν θα έχει βουλευτές. Είναι ένας όρος απαράβατος τον οποίο έχουμε τηρήσει στο ακέραιο, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι βουλευτές έχουν δίκτυα επαφών, έχουν έναν κόσμο ο οποίος τους ακολουθεί παραδοσιακά. Αυτό το κόστος το αναλάβαμε προκειμένου να δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και βέβαια είπαμε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ειδικό προνόμιο και καμία εγγύηση ότι θα συμμετάσχει κάποιος στα ψηφοδέλτιά μας και αυτό είναι μια τεράστια ποιοτική διαφορά και το πιστωνόμαστε και εμείς και ο Αλέξης Τσίπρας».
«Δημιουργεί έναν προβληματισμό το γεγονός ότι στο ίδιο κάδρο διερεύνησης μπαίνει μια κυβέρνηση η οποία κατά τεκμήριο και λόγω του νόμου Κατσέλη και λόγω του νόμου Σταθάκη – Φλαμπουράρη, προστάτευσε μέχρι και το 2019 την πρώτη κατοικία, στα πλαίσια ενός συμψηφισμού άδικου κατά την άποψή μου, με μια κυβέρνηση που μετά την τιτλοποίηση των δανείων και του σχεδίου ”Ηρακλής” από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 , έχει λεηλατήσει τα σπίτια των πολιτών και έχει αυξήσει τους πλειστηριασμούς», είπε, προσθέτοντας ότι «ο τρόπος και ο χρόνος που διατυπώνεται η πρόταση σχετικά με τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμονές των εκλογών, ρίχνει νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και ξεπλένει τις τεράστιες ευθύνες που έχει».
Ο ίδιος έκανε λόγο για μεθοδεύσεις, και για προσπάθεια συμψηφισμού που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση.
Επίσης, είπε ότι η ΕΛΑΣ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα για το ενδεχόμενο κλήσης του Αλέξη Τσίπρα στην εξεταστική. «Η ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει», είπε.
«Ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ. Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν», δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Αθήνα 984».
Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα είχε τεθεί από τον Αλέξη Τσίπρα ως προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στην ΕΛΑΣ, με αποτέλεσμα να υπάρξει μπαράζ παραιτήσεων.
Σύμφωνα με τον κ. Τεμπονέρα, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων θα γίνει μέσα από συλλογική κομματική διαδικασία. Η αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων θα εξετάσει ι την πολιτική στρατηγική του κόμματος και τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι ενόψει των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
Παράλληλα, ανέφερε ότι ήταν ορθή η επιλογή της ΕΛΑΣ να μην διαθέτει βουλευτές και Κοινοβουλευτική Ομάδα στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.«Από την ίδρυσή μας, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε έναν πολιτικό χώρο μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα στη Βουλή. Είπαμε, λοιπόν, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο η ΕΛΑΣ δεν θα έχει βουλευτές. Είναι ένας όρος απαράβατος τον οποίο έχουμε τηρήσει στο ακέραιο, αναλαμβάνοντας το πολιτικό κόστος. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι βουλευτές έχουν δίκτυα επαφών, έχουν έναν κόσμο ο οποίος τους ακολουθεί παραδοσιακά. Αυτό το κόστος το αναλάβαμε προκειμένου να δείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και βέβαια είπαμε ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι», είπε χαρακτηριστικά.
Επίσης, πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ειδικό προνόμιο και καμία εγγύηση ότι θα συμμετάσχει κάποιος στα ψηφοδέλτιά μας και αυτό είναι μια τεράστια ποιοτική διαφορά και το πιστωνόμαστε και εμείς και ο Αλέξης Τσίπρας».
Για την εξεταστική για τα funds και τα κόκκινα δάνειαΟ κ. Τεμπονέρας αναφέρθηκε και στην εξεταστική που αναμένεται να συσταθεί, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο τρόπος και ο χρόνος της πρότασης «ρίχνει νερό στον μύλο του κ. Μητσοτάκη».
«Δημιουργεί έναν προβληματισμό το γεγονός ότι στο ίδιο κάδρο διερεύνησης μπαίνει μια κυβέρνηση η οποία κατά τεκμήριο και λόγω του νόμου Κατσέλη και λόγω του νόμου Σταθάκη – Φλαμπουράρη, προστάτευσε μέχρι και το 2019 την πρώτη κατοικία, στα πλαίσια ενός συμψηφισμού άδικου κατά την άποψή μου, με μια κυβέρνηση που μετά την τιτλοποίηση των δανείων και του σχεδίου ”Ηρακλής” από το τέταρτο τρίμηνο του 2019 , έχει λεηλατήσει τα σπίτια των πολιτών και έχει αυξήσει τους πλειστηριασμούς», είπε, προσθέτοντας ότι «ο τρόπος και ο χρόνος που διατυπώνεται η πρόταση σχετικά με τα funds και τα «κόκκινα» δάνεια από τον ΣΥΡΙΖΑ, παραμονές των εκλογών, ρίχνει νερό στο μύλο του κ. Μητσοτάκη και ξεπλένει τις τεράστιες ευθύνες που έχει».
Ο ίδιος έκανε λόγο για μεθοδεύσεις, και για προσπάθεια συμψηφισμού που θα επιχειρήσει η κυβέρνηση.
Επίσης, είπε ότι η ΕΛΑΣ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα για το ενδεχόμενο κλήσης του Αλέξη Τσίπρα στην εξεταστική. «Η ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει», είπε.
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