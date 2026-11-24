Τεμπονέρας: Βουλευτές που παραιτήθηκαν ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

«Έχουμε καταστήσει σαφές, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι ούτε προβλέπεται κάποιο ειδικό προνόμιο για κανέναν», δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας