Από τη μια, ο νεόκοπος υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος ευτυχώς δεν έχει και τρίτη αδερφή, γιατί θα ζούσαμε μια πιο σουρεαλιστική νέα εκδοχή από τις «Τρεις Αδερφές του Τσέχωφ». Ο πολιτικός, όταν αισθάνθηκε την πίεση να κορυφώνεται, έκανε αυτό που οι πολιτικοί κάνουν πάντα: κατήγγειλε προσωπική του στοχοποίηση, απόπειρα πολιτικής εξόντωσης και άλλα τέτοια. Αυτά είναι κουβέντες πολιτικών και παρασκηνίου. Το αν θέλησε ένας επιλαχών βουλευτής της Δυτικής Αττικής να ρίξει «πιστολιά» εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου είναι ένα πράγμα, αδιάφορο για τους πολλούς, και το πώς διαχειρίστηκε η οικογένεια Λιάκου το δημόσιο χρήμα είναι άλλο πράγμα, πιο ουσιαστικό για όλους εμάς τους φορολογούμενους πολίτες που παλεύουμε με την ακρίβεια και έχουμε το κράτος συνδιαχειριστή στα εισοδήματα μας.Το επιχείρημα του κ. Λιάκου είναι το εξής: εγώ δεν πήρα χρήματα και δεν μπορώ να ξέρω τι έκαναν οι αδερφές μου που αποδεδειγμένα πήραν χρήματα, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία της Διαύγειας, και από Δήμους και από τη ΣΤΑΣΥ. Μάλιστα, στην πορεία κατέρρευσε και ένα από τα πρώτα επιχειρήματα Λιάκου ότι οι αναθέσεις δεν προέρχονταν από δήμους της εκλογικής του περιφέρειας, καθώς βρέθηκε και τέτοια ανάθεση από τα Μέγαρα, όπου ο υφυπουργός παίρνει σταυρό. Οι πολίτες όμως διερωτώνται και βασίμως: με τόση άνεση παίρνουν δύο αδερφές βουλευτή δουλειές από φορείς του Δημοσίου; Και, αν δεν είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση, θα συνέχιζαν να παίρνουν, ενώ ο αδερφός τους έγινε υφυπουργός με αρμοδιότητα τους ΟΤΑ;Σε όλη αυτή την εντελώς απωθητική συζήτηση αποφάσισε να πλειοδοτήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κήρυκας της εντιμότητας που περιγράφει τον Μητσοτάκη ως αρχιερέα της διαφθοράς και τους υπουργούς του ως ιερείς. Τι έχει να πει όμως ο έντιμος για τον γραμματέα του κόμματος του κ. Χατζηγιαννάκη, οι συγγενείς του οποίου έχουν μια εταιρία που έχει πάρει κοντά 1 εκατομμύριο ευρώ δουλειές από το Δημόσιο, ενώ ο κ. Χατζηγιαννάκης είναι ο κύριος μέτοχος μιας εταιρίας που προσέφυγε και πέτυχε την ακύρωση διαγωνισμού για τα πωλητήρια αρχαιολογικών χώρων, θεωρώντας ότι έχει έννομο συμφέρον λόγω στρέβλωσης του ανταγωνισμού; Για το σόι του Λιάκου εγείρεται μείζον ηθικό ζήτημα και για το σόι του Χατζηγιαννάκη δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα; Αυτά συμβαίνουν όταν λες πολλά και εύκολα. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας έχει δώσει πολιτικά διαπιστευτήρια όταν έβαλε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά μετά από καταδίκη 13-0 από το Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά βγάζει ανακοίνωση για το γεγονός ότι ο Κώστας Αχ. Καραμανλής κλήθηκε σε απολογία για την υπόθεση των Τεμπών.Η υποκρισία είναι εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής ζωής. Υπάρχει όμως κάτι πιο σημαντικό: η αίσθηση ότι για το δημόσιο χρήμα αρκεί να έχεις καλό «κονέ», να είσαι κοντά στα κέντρα εξουσίας. Συνέβαινε και θα συμβαίνει στο διηνεκές κατά τα φαινόμενα, απλώς οι πολίτες αντιδρούν σε διαφορετικό χρόνο. Ως προς τη σημερινή κυβέρνηση για παράδειγμα, μπορεί να το ανέχτηκαν στις έκτακτες συνθήκες του κορονοϊού, αλλά όταν βλέπουν διάφορους νταραβεριτζήδες της πιάτσας να βγάζουν λεφτά με ουρά, ενώ η αγοραστική δύναμη δοκιμάζεται, καταλαβαίνουν ότι κάποιο λάκο έχει η φάβα. Και όταν αποδεικνύεται ότι και οι φωνασκούντες της αντιπολίτευσης δεν είναι με τη σειρά τους αθώες περιστερές, τότε το αποτέλεσμα είναι η συνολική απαξίωση του πολιτικού συστήματος.Σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης οι πολίτες αναφέρουν τη διαφθορά ως ένα από τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται στη δημόσια σφαίρα. Ας μην απορήσουν οι πολιτικοί, αν στις κάλπες δουν εκπλήξεις και ένα σκηνικό πολυδιάσπασης που θα θυμίζει μέρες του 2012, με μια κοινωνία να πορεύεται χωρίς πυξίδα σε ένα θολό τοπίο.