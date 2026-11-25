Χρειάστηκαν διαδοχικές χειρουργικές αφαιρέσεις για να υποχωρήσουν τα συμπτώματα – Τι λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες για τη δερματοστιξία και η πρόσφατη ελληνική απόφαση





Οι συγγραφείς το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο καταγεγραμμένο με αυτόν τον συνδυασμό ευρημάτων και μόλις δεύτερο με γενικευμένες δερματικές αλλοιώσεις από κόκκινη χρωστική ουσία.



Από τον κνησμό στην ερυθροδερμία Τέσσερις μήνες μετά τη δερματοστιξία εμφανίστηκε έντονος κνησμός, ξεφλούδισμα και οζώδες εξάνθημα πάνω στο κόκκινο σχέδιο, στα αντιβράχια και στο στήθος. Τον Ιανουάριο του 2021 εγκαταστάθηκε ερυθροδερμία: ερυθρότητα και απολέπιση σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του σώματος. Τον επόμενο μήνα προστέθηκαν ολική αλωπεκία και μειωμένη εφίδρωση, η οποία μέσα σε τρεις μήνες έγινε πλήρης ανιδρωσία. Η λεύκη ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022.



Αλλεργία σε τρεις ουσίες Τα επιδερμικά τεστ έδειξαν ότι ο 36χρονος αντιδρά σε τρεις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μελάνια: διχρωμικό κάλιο, φορμαλδεΰδη και ένα μείγμα αρωματικών. Οι ερευνητές τις χαρακτηρίζουν «πιθανά συστατικά», και όχι βέβαια, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν δεν αναλύθηκε ποτέ. Ο ασθενής δεν είχε κρατήσει ούτε δείγμα ούτε τη συσκευασία από το στούντιο.



Οι βιοψίες απέκλεισαν άλλα νοσήματα με παρόμοια συμπτώματα και έδωσαν την εξήγηση για την ανιδρωσία: στο χέρι και στη μασχάλη οι ιδρωτοποιοί αδένες ήταν ελάχιστοι και κατεστραμμένοι.



Οκτώ επεμβάσεις χρειάστηκαν για να πιάσουν τα φάρμακα Όσο η χρωστική παρέμενε στο δέρμα, καμία αγωγή δεν απέδιδε. Κορτικοστεροειδή, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη και ασιτρετίνη έφερναν βελτίωση που κρατούσε λίγο – και μετά η κατάσταση υποτροπίαζε.



Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 οι γιατροί αφαίρεσαν χειρουργικά, σε επτά επεμβάσεις, τα πάσχοντα τμήματα με το κόκκινο σχέδιο. Μία όγδοη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν προέκυψαν νέες βλάβες σε σημείο που έως τότε φαινόταν άθικτο.



Τότε άλλαξαν τα πράγματα. Μόλις αφαιρέθηκε και το τελευταίο κόκκινο, η κυκλοσπορίνη σε υψηλή δόση πέτυχε αυτό που δεν είχε καταφέρει πριν: οι τρίχες ξαναφύτρωσαν μέσα σε εβδομάδες και η λεύκη σταμάτησε να επεκτείνεται, χωρίς όμως να υποχωρήσει.



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Γιατί οι γιατροί δεν μιλούν για βεβαιότητα Ο 36χρονος είχε ήδη ένα αυτοάνοσο νόσημα, θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Η ομάδα του Βρότσλαβ εκτιμά ότι η χρωστική δεν προκάλεσε από το μηδέν τα προβλήματα αλλά λειτούργησε ως «σκανδάλη» σε έναν οργανισμό με προδιάθεση.



Επίσης, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, η χρονική σύμπτωση μπορεί να είναι συγκυριακή, άλλες αιτίες δεν αποκλείονται και ο μηχανισμός που θα εξηγούσε πώς ένα μελάνι καταστρέφει ιδρωτοποιούς αδένες παραμένει υπόθεση.



Το τατουάζ έγινε πριν τους ευρωπαϊκούς κανόνες Η δερματοστιξία είχε γίνει το 2020, όταν η σύνθεση των μελανιών δεν ρυθμιζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τότε το κόκκινο μελάνι περιείχε συχνά υδράργυρο, κάδμιο και αρσενικό.



Ένα τατουάζ με κόκκινο μελάνι στο δεξί αντιβράχιο, το καλοκαίρι του 2020, προηγήθηκε μιας σειράς επιπλοκών που κράτησαν χρόνια: γενικευμένη φλεγμονή του δέρματος, απώλεια όλων των τριχών του σώματος, λεύκη και αδυναμία εφίδρωσης που δεν αποκαταστάθηκε. Το περιστατικό ενός 36χρονου Πολωνού περιγράφουν δερματολόγοι του Ιατρικού Πανεπιστημίου του Βρότσλαβ στο Clinics and Practice.Οι συγγραφείς το χαρακτηρίζουν ως το πρώτο καταγεγραμμένο με αυτόν τον συνδυασμό ευρημάτων και μόλις δεύτερο με γενικευμένες δερματικές αλλοιώσεις από κόκκινη χρωστική ουσία.Τέσσερις μήνες μετά τη δερματοστιξία εμφανίστηκε έντονος κνησμός, ξεφλούδισμα και οζώδες εξάνθημα πάνω στο κόκκινο σχέδιο, στα αντιβράχια και στο στήθος. Τον Ιανουάριο του 2021 εγκαταστάθηκε ερυθροδερμία: ερυθρότητα και απολέπιση σχεδόν σε όλη την επιφάνεια του σώματος. Τον επόμενο μήνα προστέθηκαν ολική αλωπεκία και μειωμένη εφίδρωση, η οποία μέσα σε τρεις μήνες έγινε πλήρης ανιδρωσία. Η λεύκη ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022.Τα επιδερμικά τεστ έδειξαν ότι ο 36χρονος αντιδρά σε τρεις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε μελάνια: διχρωμικό κάλιο, φορμαλδεΰδη και ένα μείγμα αρωματικών. Οι ερευνητές τις χαρακτηρίζουν «πιθανά συστατικά», και όχι βέβαια, καθώς το συγκεκριμένο προϊόν δεν αναλύθηκε ποτέ. Ο ασθενής δεν είχε κρατήσει ούτε δείγμα ούτε τη συσκευασία από το στούντιο.Οι βιοψίες απέκλεισαν άλλα νοσήματα με παρόμοια συμπτώματα και έδωσαν την εξήγηση για την ανιδρωσία: στο χέρι και στη μασχάλη οι ιδρωτοποιοί αδένες ήταν ελάχιστοι και κατεστραμμένοι.Όσο η χρωστική παρέμενε στο δέρμα, καμία αγωγή δεν απέδιδε. Κορτικοστεροειδή, κυκλοσπορίνη, μεθοτρεξάτη και ασιτρετίνη έφερναν βελτίωση που κρατούσε λίγο – και μετά η κατάσταση υποτροπίαζε.Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 οι γιατροί αφαίρεσαν χειρουργικά, σε επτά επεμβάσεις, τα πάσχοντα τμήματα με το κόκκινο σχέδιο. Μία όγδοη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, όταν προέκυψαν νέες βλάβες σε σημείο που έως τότε φαινόταν άθικτο.Τότε άλλαξαν τα πράγματα. Μόλις αφαιρέθηκε και το τελευταίο κόκκινο, η κυκλοσπορίνη σε υψηλή δόση πέτυχε αυτό που δεν είχε καταφέρει πριν: οι τρίχες ξαναφύτρωσαν μέσα σε εβδομάδες και η λεύκη σταμάτησε να επεκτείνεται, χωρίς όμως να υποχωρήσει.Ένα πράγμα δεν διορθώθηκε: η εφίδρωση. Ο άνδρας δροσίζεται με ψεκασμό νερού και δεν μπορεί να εργαστεί, γιατί κινδυνεύει με θερμοπληξία.Ο 36χρονος είχε ήδη ένα αυτοάνοσο νόσημα, θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Η ομάδα του Βρότσλαβ εκτιμά ότι η χρωστική δεν προκάλεσε από το μηδέν τα προβλήματα αλλά λειτούργησε ως «σκανδάλη» σε έναν οργανισμό με προδιάθεση.Επίσης, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, η χρονική σύμπτωση μπορεί να είναι συγκυριακή, άλλες αιτίες δεν αποκλείονται και ο μηχανισμός που θα εξηγούσε πώς ένα μελάνι καταστρέφει ιδρωτοποιούς αδένες παραμένει υπόθεση.Η δερματοστιξία είχε γίνει το 2020, όταν η σύνθεση των μελανιών δεν ρυθμιζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τότε το κόκκινο μελάνι περιείχε συχνά υδράργυρο, κάδμιο και αρσενικό.

Από τις 4 Ιανουαρίου 2022 απαγορεύονται στην ΕΕ χιλιάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες στα μελάνια και στο μόνιμο μακιγιάζ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/2081, που τροποποίησε το παράρτημα XVII του REACH. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), τουλάχιστον 12% των Ευρωπαίων έχουν τατουάζ, με το ποσοστό διπλάσιο στις ηλικίες 18-35.



Μηδενικό κίνδυνο, πάντως, οι κανόνες δεν εξασφαλίζουν, και το επισημαίνουν οι ίδιοι οι συγγραφείς. Το REACH εξακολουθεί να επιτρέπει ορισμένες ενώσεις χρωμίου και τη φορμαλδεΰδη – δύο από τις ουσίες στις οποίες ο Πολωνός βρέθηκε αλλεργικός.



Τι ισχύει πλέον στην Ελλάδα Οι Πολωνοί δερματολόγοι ζητούν αδειοδότηση και εκπαίδευση των επαγγελματιών, που στη χώρα τους δεν προβλέπονται. Στην Ελλάδα το πλαίσιο ανανεώθηκε πέρυσι: η υπουργική απόφαση Δ1γ/Γ.Π/οικ.54327 (ΦΕΚ Β’ 6633/10.12.2025) ισχύει από τις 26 Δεκεμβρίου 2025.



Τι σημαίνει πρακτικά για όποιον μπαίνει σε ένα στούντιο; Το εργαστήριο πρέπει να έχει δηλώσει τη λειτουργία του, τα αναλώσιμα να φέρουν σήμανση CE και τα μελάνια να συμμορφώνονται με το REACH. Ο επαγγελματίας χρειάζεται πιστοποιητικό υγείας. Κρατάει επίσης για τρία χρόνια αρχείο με το ποιος ήρθε, πότε και ποια προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν, και δίνει έντυπο σε απλή γλώσσα με τους κινδύνους και την επισήμανση ότι το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Για ανηλίκους απαιτούνται έγγραφη συναίνεση γονέα και η παρουσία του.



Τι να προσέξει όποιος σκέφτεται να κάνει τατουάζ Η εργασία καταλήγει σε τρεις συστάσεις:



Όποιος έχει αλλεργίες, αυτοάνοσο νόσημα ή δερματολογικό πρόβλημα, να συμβουλευτεί πρώτα δερματολόγο.



Αν υπάρχει ιστορικό αλλεργίας, να γίνονται δοκιμασίες με το συγκεκριμένο προϊόν – χωρίς να θεωρηθεί ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα εγγυάται ασφάλεια.



Όταν η αντίδραση είναι εκτεταμένη, να αφαιρείται όλη η χρωστική που ευθύνεται, ώστε να μην υποτροπιάσει.