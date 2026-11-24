Πώς λειτουργούσε η απάτη

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Περίπου 1.291 ένστολοι κατηγορούμενοι

Μια τεράστια υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία εμπλέκονται περίπου 1.291 ένστολοι, αποκάλυψαν οι Αδιάφθοροι της ΕΛΑΣ, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής για υπηρεσιακές μετακινήσεις.Η μέχρι στιγμής διαπιστωμένη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σεενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται επιπλέον περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων.Κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων αστυνομικών επιχειρήσεων σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στη Μυτιλήνη, συνελήφθησαν συνολικά 22 κατηγορούμενοι ως μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων,οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη δράση των κυκλωμάτων.Επιπλέον, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής στο όνομά τους.Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δρούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, εκμεταλλεύονταν το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο καλύπτει τα έξοδα διαμονής αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, στρατιωτικών και λοιπών δημοσίων υπαλλήλων όταν μετακινούνται εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους για υπηρεσιακούς λόγους.Τα μέλη των κυκλωμάτων προμήθευαν τους υπαλλήλους, έναντι προσυμφωνημένης αμοιβής, με εικονικές αποδείξεις διαμονής, προκειμένου εκείνοι να εισπράττουν τις αντίστοιχες αποζημιώσεις από τα υπουργεία στα οποία υπάγονταν.Οι αποδείξεις αφορούσαν είτε πραγματικά καταλύματα που μίσθωναν ή διαχειρίζονταν εταιρείες των μελών των οργανώσεων, χωρίς όμως οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να έχουν διαμείνει σε αυτά, είτε ακόμη και ανύπαρκτα καταλύματα εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των ενστόλων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περίπου, καθώς φέρονται να έχουν λάβει εικονικές αποδείξεις διαμονής.Παράλληλα, ερευνώνται οι περιπτώσεις τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, προσωπικό του ΕΚΑΒ και δικαστική υπάλληλος.