Bloomberg: «Βούτυρο στο ψωμί» του Πούτιν το νέο ΝΑΤΟ που σχεδιάζει ο Τραμπ - Ο Αμερικανός πρόεδρος ανατρέπει 80 χρόνια ευρωπαϊκής ασφάλειας

Υπό την ονομασία «ΝΑΤΟ 3.0», ο Τραμπ προωθεί ένα μοντέλο Συμμαχίας, όπου οι Ευρωπαίοι θα έχουν την κύρια ευθύνη για τη συμβατική άμυνα της ηπείρου, ενώ οι ΗΠΑ θα περιορίσουν τη στρατιωτική τους συνεισφορά