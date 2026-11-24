Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Σγουρό για τη δήλωση περί συνεργασίας με τη ΝΔ: Η απόφαση του συνεδρίου είναι ομόφωνη και σεβαστή από όλους, όπως και από τον ίδιο
Το ΠΑΣΟΚ απαντά στον Σγουρό για τη δήλωση περί συνεργασίας με τη ΝΔ: Η απόφαση του συνεδρίου είναι ομόφωνη και σεβαστή από όλους, όπως και από τον ίδιο
Ο Γιάννης Σγουρός είχε πει πως «όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξουν οι κάλπες»
Με την υπενθύμιση της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και την επισήμανση ότι «είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό» απάντησε η Χαριλάου Τρικούπη στα όσα είπε ο υποψήφιος βουλευτής του κόμματος για το θέμα χαρακτηρίζοντας «λάθος την απόφαση χωρίς να υπάρχουν δεδομένα».
Αν και οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα» και «υπάρχουν διάφορες απόψεις», υπενθυμίζουν, επίσης, με κομψό τρόπο στον Γιάννη Σγουρό η «ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου».
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Όμως υπάρχει και η ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου, η οποία είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό» ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησαν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Σγουρό.
Ο Γιάννης Σγουρός, το βράδυ της Δευτέρας, διατύπωσε τη διαφωνία του με τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση» είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel.
Στην ερώτηση, δε, «άρα δεν το κλείνετε το ενδεχόμενο;», ο κ. Σγουρός απάντησε «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να λυθεί το κυκλοφοριακό».
Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για «προγραμματική σύγκλιση», ο Γιάννης Σγουρός είπε «αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι. Αν πουν ότι δεχόμαστε το πρόγραμμα για την υγεία και την παιδεία...».
«Άρα αν τα βρείτε δεν είστε αναφανδόν όχι;» ρωτήθηκε εκ νέου ο κ. Σγουρός και απάντησε «θα γίνει μια συζήτηση. Εγώ είμαι της άποψης να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε».
Αν και οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι πολυσυλλεκτικό κόμμα» και «υπάρχουν διάφορες απόψεις», υπενθυμίζουν, επίσης, με κομψό τρόπο στον Γιάννη Σγουρό η «ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου».
«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Υπάρχουν διάφορες απόψεις. Όμως υπάρχει και η ομόφωνη απόφαση του Συνεδρίου, η οποία είναι σεβαστή και αποδεκτή από όλους, όπως και από τον Γιάννη Σγουρό» ήταν η χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησαν πηγές του ΠΑΣΟΚ για τον κ. Σγουρό.
Τι είπε ο Γιάννης Σγουρός
Ο Γιάννης Σγουρός, το βράδυ της Δευτέρας, διατύπωσε τη διαφωνία του με τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση» είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel.
Στην ερώτηση, δε, «άρα δεν το κλείνετε το ενδεχόμενο;», ο κ. Σγουρός απάντησε «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να λυθεί το κυκλοφοριακό».
Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για «προγραμματική σύγκλιση», ο Γιάννης Σγουρός είπε «αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι. Αν πουν ότι δεχόμαστε το πρόγραμμα για την υγεία και την παιδεία...».
«Άρα αν τα βρείτε δεν είστε αναφανδόν όχι;» ρωτήθηκε εκ νέου ο κ. Σγουρός και απάντησε «θα γίνει μια συζήτηση. Εγώ είμαι της άποψης να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε».
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