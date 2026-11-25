Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108: Ιταλική «καταιγίδα» στο Βελιγράδι

Μπεσίκτας – Παρί 76-88: Ασταμάτητοι οι Γάλλοι με έβδομη σερί νίκη

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87: Πολύτιμο διπλό με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95: Νίκη των Ιταλών στη Γαλλία

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος σημείωσε επτά τρίποντα, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε από το -11 και επικράτησε εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 83-77. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, διατηρώντας προβάδισμα οκτώ πόντων (61-53), όμως ο Σιλντς ανέλαβε δράση στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας τρία διαδοχικά τρίποντα και οδηγώντας την τουρκική ομάδα στην ανατροπή. Η Φενέρ πέρασε μπροστά με 62-65 και, παρά την αντίδραση της Μπαρτσελόνα, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-39, 61-53, 77-83Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Βίρτους Μπολόνια (ρεκόρ 6-8) στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 108-84 του Ερυθρού Αστέρα (ρεκόρ 8-6) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησε απόλυτα.Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (41-50) και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στην τρίτη περίοδο, όταν με σερί 15-0 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +22 (52-74).Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η υπεροχή της Βίρτους στα ριμπάουντ (44-28), αλλά και η ευστοχία της από τα 6,75 μ. (13/29 τρίποντα). Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κέσλερ Έντουαρντς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-50, 61-78, 84-108Την έβδομη διαδοχική νίκη της στην EuroLeague πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 88-76 της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας και στην 14η αγωνιστική την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.Οι Γάλλοι, που βελτίωσαν σε 8-6 το ρεκόρ τους, μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, προηγήθηκαν με 12 πόντους στο ημίχρονο (33-45) και διατήρησαν τον έλεγχο, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Η Μπεσίκτας μείωσε ακόμη και στους πέντε πόντους στην τελευταία περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Λόνι Ουόκερ (24π.), όμως η Παρί είχε τις απαντήσεις και «κλείδωσε» τη νίκη.Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ρόουντεν με 21 πόντους, ενώ ο Τζόνσον πρόσθεσε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Ιφί είχε 15 πόντους, με καθοριστικό τρίποντο στην τελική ευθεία.Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 58-63, 76-88Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν πανηγύρισε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον με ρεκόρ 4-10.Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και καμία να μην καταφέρνει να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας. Η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφαρίζοντας σε 63-63 και παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα, ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +2 (68-66).Ωστόσο, η Μακάμπι είχε τον τελευταίο λόγο, με τον Σόρκιν να αναλαμβάνει δράση στην τελική ευθεία. Ο Ισραηλινός σημείωσε οκτώ διαδοχικούς πόντους στο 37ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 81-74 και βάζοντας τις βάσεις για το πολύτιμο διπλό των φιλοξενούμενων.Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87Την τέταρτη νίκη της στη φετινή Euroleague πανηγύρισε η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 95-91, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον με ρεκόρ 4-10.Οι Ιταλοί είχαν χτίσει διαφορά 24 πόντων, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει ό,τι θέλει κοντά στο καλάθι με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη αλλά η εικόνα τους άλλαξε δραματικά στην τέταρτη περίοδο.Τα δεκάλεπτα: 24-24, 43-58, 58-82, 91-95Τρίτη 24 ΝοεμβρίουΒαλένθια (Ισπανία) – Παναθηναϊκός 83-86Μπεσίκτας (Τουρκία) – Παρί (Γαλλία) 76-88Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87Βιλερμπάν (Γαλλία) – Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83Τετάρτη 25 ΝοεμβρίουΟλυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15Ντουμπάι (ΗΑΕ) – Παρτιζάν (Σερβία)Μπασκόνια (Ισπανία) – Αναντολού Εφές (Τουρκία)Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)Ολυμπιακός 10-3Βαλένθια 10-4Παναθηναϊκός 10-4Ντουμπάι 9-4Φενέρμπαχτσε 9-5Ζάλγκιρις Κάουνας 8-5Μπαρτσελόνα 8-6Ερυθρός Αστέρας 8-6Παρί 8-6Ρεάλ Μαδρίτης 7-6Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6Παρτιζάν 7-6Αναντολού Εφές 6-7Μπεσίκτας 6-8Βίρτους Μπολόνια 6-8Βιλερμπάν 4-10Μπάγερν Μονάχου 4-10Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10Αρμάνι Μιλάνο 4-10Μπασκόνια 1-12