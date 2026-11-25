Euroleague: Ο Παναθηναϊκός άλωσε τη Βαλένθια με buzzer beater, διπλό της Φενέρ στη Βαρκελώνη, διαστημική Βίρτους στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός άλωσε τη Βαλένθια με buzzer beater, διπλό της Φενέρ στη Βαρκελώνη, διαστημική Βίρτους στο Βελιγράδι, δείτε βίντεο
Οι «πράσινοι» πήραν το διπλό με 86-83 με τρίποντο στην εκπνοή – Ανατροπή της Φενέρ, «κατοστάρα» της Βίρτους, διπλά για Παρί, Μακάμπι και Αρμάνι
Με buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 86-83 της Βαλένθια στην Ισπανία για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, ενώ η Φενέρμπαχτσε νίκησε με ανατροπή την Μπαρτσελόνα (83-77) και η Βίρτους Μπολόνια συνέτριψε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (108-84). Η Παρί πανηγύρισε την έβδομη διαδοχική νίκη της απέναντι στην Μπεσίκτας (88-76), η Μακάμπι Τελ Αβίβ πέρασε από την έδρα της Μπάγερν Μονάχου (87-79) και η Αρμάνι Μιλάνο επικράτησε της Βιλερμπάν (95-91).
Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 10-3, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, ενώ Παναθηναϊκός και Βαλένθια ακολουθούν με 10-4. Στο 9-4 βρίσκεται η Ντουμπάι και στο 9-5 η Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη (25/11, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Μετά το Κάουνας ο Παναθηναϊκός πέρασε και από τη Βαλένθια με buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ενώ είχε προηγηθεί «βόμβα» του Κέντρικ Ναν που είχε φέρει τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 86-83, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, πιάνοντας τις «νυχτερίδες» στην κορυφή με ρεκόρ 10-4 και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 4-0 που μέτραγαν μέχρι απόψε οι Ισπανοί.
Παρά την έλλειψη διάρκειας που παρουσίασε σε άμυνα και επίθεση σε όλο τον αγώνα ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να βλέπει τις διαφορές που «οικοδομούσε» να... εξανεμίζονται άμεσα, τα 15 λάθη και την εκνευριστική αστοχία από τα 6,75 (8/22), οι «πράσινοι» λυτρώθηκαν τελικά από το αμερικανικό δίδυμο στο φινάλε. Με τον Τι Τζέι Σορτς να γράφει το 83-80 στο 39΄ πληγώνοντας την πρώην ομάδα του, ο Ναν απάντησε άμεσα στα 31΄΄ για τη λήξη από τα 6,75, ο Άρμονι Μπρουκς αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με τον Σορτς «κολλημένο» πάνω του... πάγωσε τη Roig Arena στην εκπνοή.
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, ενώ με 13 τελείωσε τον αγώνα ο Κέντρικ Ναν και με 11 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις. Κομβικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 2/3 τρίποντα, ενώ με 10 πόντους τελείωσε τον αγώνα και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Από τη Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Άρμονι Μπρουκς και Νιλ Σακό με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86
Μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης, ο Ολυμπιακός παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 10-3, έχοντας έναν αγώνα λιγότερο, ενώ Παναθηναϊκός και Βαλένθια ακολουθούν με 10-4. Στο 9-4 βρίσκεται η Ντουμπάι και στο 9-5 η Φενέρμπαχτσε. Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Τετάρτη (25/11, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86: «Πράσινο» διπλό με buzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις
Μετά το Κάουνας ο Παναθηναϊκός πέρασε και από τη Βαλένθια με buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ενώ είχε προηγηθεί «βόμβα» του Κέντρικ Ναν που είχε φέρει τον αγώνα σε απόλυτη ισορροπία. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 86-83, για την 14η αγωνιστική της Euroleague, πιάνοντας τις «νυχτερίδες» στην κορυφή με ρεκόρ 10-4 και βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 4-0 που μέτραγαν μέχρι απόψε οι Ισπανοί.
Παρά την έλλειψη διάρκειας που παρουσίασε σε άμυνα και επίθεση σε όλο τον αγώνα ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να βλέπει τις διαφορές που «οικοδομούσε» να... εξανεμίζονται άμεσα, τα 15 λάθη και την εκνευριστική αστοχία από τα 6,75 (8/22), οι «πράσινοι» λυτρώθηκαν τελικά από το αμερικανικό δίδυμο στο φινάλε. Με τον Τι Τζέι Σορτς να γράφει το 83-80 στο 39΄ πληγώνοντας την πρώην ομάδα του, ο Ναν απάντησε άμεσα στα 31΄΄ για τη λήξη από τα 6,75, ο Άρμονι Μπρουκς αστόχησε στο νικητήριο τρίποντο και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με τον Σορτς «κολλημένο» πάνω του... πάγωσε τη Roig Arena στην εκπνοή.
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Τζέριαν Γκραντ με 14 πόντους, ενώ με 13 τελείωσε τον αγώνα ο Κέντρικ Ναν και με 11 ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέβις. Κομβικός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 10 πόντους και 2/3 τρίποντα, ενώ με 10 πόντους τελείωσε τον αγώνα και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε.
Από τη Βαλένθια ο Τι Τζέι Σορτς ήταν πρώτος σκόρερ με 15 πόντους και 7 ασίστ, ενώ τον ακολούθησαν οι Άρμονι Μπρουκς και Νιλ Σακό με 14 και 13 πόντους, αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 34-39, 59-64, 83-86
Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83: Ανατροπή με επτά τρίποντα του Σιλντς
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σέιβον Σιλντς, ο οποίος σημείωσε επτά τρίποντα, η Φενέρμπαχτσε επέστρεψε από το -11 και επικράτησε εκτός έδρας της Μπαρτσελόνα με 83-77. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο για τρία δεκάλεπτα, διατηρώντας προβάδισμα οκτώ πόντων (61-53), όμως ο Σιλντς ανέλαβε δράση στην τελευταία περίοδο, σημειώνοντας τρία διαδοχικά τρίποντα και οδηγώντας την τουρκική ομάδα στην ανατροπή. Η Φενέρ πέρασε μπροστά με 62-65 και, παρά την αντίδραση της Μπαρτσελόνα, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 28-21, 45-39, 61-53, 77-83
Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108: Ιταλική «καταιγίδα» στο Βελιγράδι
Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Βίρτους Μπολόνια (ρεκόρ 6-8) στο Βελιγράδι, επικρατώντας με 108-84 του Ερυθρού Αστέρα (ρεκόρ 8-6) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση στην οποία κυριάρχησε απόλυτα.
Οι Ιταλοί είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα εννέα πόντων (41-50) και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στην τρίτη περίοδο, όταν με σερί 15-0 εκτόξευσαν τη διαφορά στο +22 (52-74).
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η υπεροχή της Βίρτους στα ριμπάουντ (44-28), αλλά και η ευστοχία της από τα 6,75 μ. (13/29 τρίποντα). Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κέσλερ Έντουαρντς με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ για τους Σέρβους ξεχώρισε ο Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-50, 61-78, 84-108
Μπεσίκτας – Παρί 76-88: Ασταμάτητοι οι Γάλλοι με έβδομη σερί νίκη
Την έβδομη διαδοχική νίκη της στην EuroLeague πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 88-76 της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, επιβεβαιώνοντας και στην 14η αγωνιστική την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.
Οι Γάλλοι, που βελτίωσαν σε 8-6 το ρεκόρ τους, μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση, προηγήθηκαν με 12 πόντους στο ημίχρονο (33-45) και διατήρησαν τον έλεγχο, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Η Μπεσίκτας μείωσε ακόμη και στους πέντε πόντους στην τελευταία περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Λόνι Ουόκερ (24π.), όμως η Παρί είχε τις απαντήσεις και «κλείδωσε» τη νίκη.
Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Ρόουντεν με 21 πόντους, ενώ ο Τζόνσον πρόσθεσε 12 πόντους και 15 ριμπάουντ. Ο Ιφί είχε 15 πόντους, με καθοριστικό τρίποντο στην τελική ευθεία.
Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 58-63, 76-88
Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87: Πολύτιμο διπλό με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν
Σημαντική εκτός έδρας νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν πανηγύρισε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μόναχο, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον με ρεκόρ 4-10.
Η αναμέτρηση είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και καμία να μην καταφέρνει να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας. Η Μπάγερν επέστρεψε δυναμικά στην τρίτη περίοδο, ισοφαρίζοντας σε 63-63 και παίρνοντας προσωρινά το προβάδισμα, ενώ έκλεισε το δεκάλεπτο στο +2 (68-66).
Ωστόσο, η Μακάμπι είχε τον τελευταίο λόγο, με τον Σόρκιν να αναλαμβάνει δράση στην τελική ευθεία. Ο Ισραηλινός σημείωσε οκτώ διαδοχικούς πόντους στο 37ο λεπτό, διαμορφώνοντας το 81-74 και βάζοντας τις βάσεις για το πολύτιμο διπλό των φιλοξενούμενων.
Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87
Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95: Νίκη των Ιταλών στη Γαλλία
Την τέταρτη νίκη της στη φετινή Euroleague πανηγύρισε η Αρμάνι Μιλάνο, επικρατώντας εκτός έδρας της Βιλερμπάν με 95-91, με τις δύο ομάδες να ισοβαθμούν πλέον με ρεκόρ 4-10.
Οι Ιταλοί είχαν χτίσει διαφορά 24 πόντων, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει ό,τι θέλει κοντά στο καλάθι με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 6 λάθη αλλά η εικόνα τους άλλαξε δραματικά στην τέταρτη περίοδο.
Τα δεκάλεπτα: 24-24, 43-58, 58-82, 91-95
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικήςΤρίτη 24 Νοεμβρίου
Βαλένθια (Ισπανία) – Παναθηναϊκός 83-86
Μπεσίκτας (Τουρκία) – Παρί (Γαλλία) 76-88
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) – Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 84-108
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 79-87
Βιλερμπάν (Γαλλία) – Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 91-95
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) – Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 77-83
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15
Ντουμπάι (ΗΑΕ) – Παρτιζάν (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία) – Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) – Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
Η βαθμολογία
Ολυμπιακός 10-3
Βαλένθια 10-4
Παναθηναϊκός 10-4
Ντουμπάι 9-4
Φενέρμπαχτσε 9-5
Ζάλγκιρις Κάουνας 8-5
Μπαρτσελόνα 8-6
Ερυθρός Αστέρας 8-6
Παρί 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 7-6
Αναντολού Εφές 6-7
Μπεσίκτας 6-8
Βίρτους Μπολόνια 6-8
Βιλερμπάν 4-10
Μπάγερν Μονάχου 4-10
Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
Αρμάνι Μιλάνο 4-10
Μπασκόνια 1-12
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