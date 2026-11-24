Φουστάνος για Θεοδωρίδου: Είναι κομμάτι της ζωής μου, δεν έχει κανένα νόημα όμως συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε
Φουστάνος για Θεοδωρίδου: Είναι κομμάτι της ζωής μου, δεν έχει κανένα νόημα όμως συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε
Δεν ενοχλούμαι όταν με ρωτάνε για εκείνη, ξεκαθάρισε ο πλαστικός χειρουργός
Σημαντικό κομμάτι της ζωής του παραμένει η Νατάσα Θεοδωρίδου για τον Ανδρέα Φουστάνο, όπως δήλωσε ο ίδιος. Ο πλαστικός χειρουργός διευκρίνισε πως η σχέση του με την τραγουδίστρια και πρώην σύζυγό του είναι πάρα πολύ καλή. Παρόλα αυτά, επισήμανε πως δεν βρίσκει νόημα να ερωτάται σε συνεντεύξεις του για εκείνη. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν ενοχλείται όταν συμβαίνει αυτό.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο Ανδρέας Φουστάνος είπε σχετικά με την πρώην σύζυγό του: «Η Νατάσα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν έχει κανένα νόημα συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε αλλά δεν ενοχλούμαι όταν με ρωτάνε για εκείνην. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις».
Όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την αποχή της κουμπάρας του, Ελένης Μενεγάκη, από την τηλεόραση, ο Ανδρέας Φουστάνος υποστήριξε πως η παρουσιάστρια ένιωσε πλήρης με ό,τι έκανε και γι' αυτό πήρε την απόφαση να απέχει τηλεοπτικά. «Η Ελένη νομίζω ότι ξεκουράζεται. Φαίνεται πως ικανοποιήθηκε με όσα έκανε και είναι μια χαρά. Η Ελένη ήταν από τα ωραία πρόσωπα της τηλεόρασης, έχει γίνει πρότυπο», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Παράλληλα, ο πλαστικός χειρουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στις υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις που κάνουν δημόσια πρόσωπα, αποδίδοντας το φαινόμενο στον μιμητισμό και στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η εκτεταμένη επεξεργασία των φωτογραφιών έχει αλλοιώσει την αντίληψη της πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα, τόνισε: «Πολλές αλλοιώσεις βλέπω σε δημόσια πρόσωπα, απορώ γιατί παρεμβαίνουν στα πρόσωπά τους, μόνο πιο άσχημους τους κάνει. Υπάρχει ένας μιμητισμός, πρότυπα που καθορίζουν τα επικοινωνιακά μέσα. Με τις παρεμβάσεις που κάνουν στις φωτογραφίες σήμερα έχουμε χάσει το ποια είναι η πραγματικότητα. Οι περισσότερες φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι fake».
«Οι κόρες μου δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει τέτοια πράγματα, ειδικά στο περιβάλλον μου», κατέληξε ο Ανδρέας Φουστάνος.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ο Ανδρέας Φουστάνος είπε σχετικά με την πρώην σύζυγό του: «Η Νατάσα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Δεν έχει κανένα νόημα συνεχώς να το επαναλαμβάνουμε αλλά δεν ενοχλούμαι όταν με ρωτάνε για εκείνην. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις».
Όταν κλήθηκε να κάνει ένα σχόλιο για την αποχή της κουμπάρας του, Ελένης Μενεγάκη, από την τηλεόραση, ο Ανδρέας Φουστάνος υποστήριξε πως η παρουσιάστρια ένιωσε πλήρης με ό,τι έκανε και γι' αυτό πήρε την απόφαση να απέχει τηλεοπτικά. «Η Ελένη νομίζω ότι ξεκουράζεται. Φαίνεται πως ικανοποιήθηκε με όσα έκανε και είναι μια χαρά. Η Ελένη ήταν από τα ωραία πρόσωπα της τηλεόρασης, έχει γίνει πρότυπο», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Παράλληλα, ο πλαστικός χειρουργός εξέφρασε την αντίθεσή του στις υπερβολικές αισθητικές παρεμβάσεις που κάνουν δημόσια πρόσωπα, αποδίδοντας το φαινόμενο στον μιμητισμό και στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια στιγμή, επισήμανε ότι η εκτεταμένη επεξεργασία των φωτογραφιών έχει αλλοιώσει την αντίληψη της πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα, τόνισε: «Πολλές αλλοιώσεις βλέπω σε δημόσια πρόσωπα, απορώ γιατί παρεμβαίνουν στα πρόσωπά τους, μόνο πιο άσχημους τους κάνει. Υπάρχει ένας μιμητισμός, πρότυπα που καθορίζουν τα επικοινωνιακά μέσα. Με τις παρεμβάσεις που κάνουν στις φωτογραφίες σήμερα έχουμε χάσει το ποια είναι η πραγματικότητα. Οι περισσότερες φωτογραφίες που κυκλοφορούν είναι fake».
«Οι κόρες μου δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει τέτοια πράγματα, ειδικά στο περιβάλλον μου», κατέληξε ο Ανδρέας Φουστάνος.
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