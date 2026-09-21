«Ναι» σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας λέει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης
«Ναι» σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας λέει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης
Ο βουλευτής Κέρκυρας τάσσεται υπέρ της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων μετεκλογικά και σε αντίθεση με τη «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ
«Ναι» στη συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πλεύση Ελευθερίας λέει ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, τρεις ημέρες μετά από την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ.
Ο βουλευτής Κέρκυρας τάσσεται υπέρ της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων μετεκλογικά και σε αντίθεση με τη «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία ανοίγει τη συζήτηση περί συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει «καταλυτικό ρόλο». Μιλώντας στον Αθήνα 9.84, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κάνει λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και «να παραμεριστούν οι κομματικές περιχαρακώσεις εφόσον οι αριθμοί το επιτρέπουν». Αναφερόμενος στον αναγκαίο σεβασμό στη λαΪκή ετυμηγορία λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αυλωνίτης:
«Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».
Ο βουλευτής Κέρκυρας τάσσεται υπέρ της συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων μετεκλογικά και σε αντίθεση με τη «γραμμή» του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία ανοίγει τη συζήτηση περί συνεργασιών, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να παίξει «καταλυτικό ρόλο». Μιλώντας στον Αθήνα 9.84, ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης κάνει λόγο για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και «να παραμεριστούν οι κομματικές περιχαρακώσεις εφόσον οι αριθμοί το επιτρέπουν». Αναφερόμενος στον αναγκαίο σεβασμό στη λαΪκή ετυμηγορία λέει χαρακτηριστικά ο κ. Αυλωνίτης:
«Αν προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κυβερνητική συνεργασία, βέβαια να αφήσουμε έξω τους εγωισμούς, τις αυτονομίες και τις αυτοτέλειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας κυβέρνησης η οποία να καταφέρει να κυβερνήσει σε αυτόν τον τόπο. Το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε να συζητήσει, εφόσον υπάρχουν αυτά τα κόμματα στη Βουλή και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρά την ιδιομορφία του χαρακτήρα της αλλά και τη δυναμικότητα του χαρακτήρα της».
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