Σγουρός για απόφαση ΠΑΣΟΚ να μη συνεργαστεί με τη ΝΔ: Είναι λάθος όταν λαμβάνεται χωρίς δεδομένα, πρώτα να ανοίξει η κάλπη
Σγουρός για απόφαση ΠΑΣΟΚ να μη συνεργαστεί με τη ΝΔ: Είναι λάθος όταν λαμβάνεται χωρίς δεδομένα, πρώτα να ανοίξει η κάλπη
«Αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80%, δεν θα πούμε εμείς όχι» απάντησε για το ενδεχόμενο προγραμματικής σύγκλισης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ
Τη διαφωνία του με τη συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία διατύπωσε το βράδυ της Δευτέρας ο υποψήφιος βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, Γιάννης Σγουρός.
«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση» είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel.
Στην ερώτηση, δε, «άρα δεν το κλείνετε το ενδεχόμενο;», ο κ. Σγουρός απάντησε «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να λυθεί το κυκλοφοριακό».
Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για «προγραμματική σύγκλιση», ο Γιάννης Σγουρός είπε «αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι. Αν πουν ότι δεχόμαστε το πρόγραμμα για την υγεία και την παιδεία...».
«Άρα αν τα βρείτε δεν είστε αναφανδόν όχι;» ρωτήθηκε εκ νέου ο κ. Σγουρός και απάντησε «θα γίνει μια συζήτηση. Εγώ είμαι της άποψης να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε».
«Όταν παίρνεις μια απόφαση για μελλοντική συνεργασία χωρίς να έχεις τα δεδομένα είναι λάθος. Πρώτα να ανοίξει η κάλπη, να δούμε τι έχει γίνει και μετά να πάρουμε θέση» είπε χαρακτηριστικά στο Kontra Channel.
Στην ερώτηση, δε, «άρα δεν το κλείνετε το ενδεχόμενο;», ο κ. Σγουρός απάντησε «εγώ δεν κλείνω κανένα θέμα. Εγώ το μόνο που θέλω είναι η πατρίδα να μπει σε σωστές ράγες οικονομικής ανάπτυξης, να λυθεί το κυκλοφοριακό».
Κάνοντας λόγο, στη συνέχεια, για «προγραμματική σύγκλιση», ο Γιάννης Σγουρός είπε «αν έρθουν να ψηφίσουν το δικό μας πρόγραμμα, όχι στο 100% αλλά στο 80% δεν θα πούμε εμείς όχι. Αν πουν ότι δεχόμαστε το πρόγραμμα για την υγεία και την παιδεία...».
«Άρα αν τα βρείτε δεν είστε αναφανδόν όχι;» ρωτήθηκε εκ νέου ο κ. Σγουρός και απάντησε «θα γίνει μια συζήτηση. Εγώ είμαι της άποψης να πολεμήσουμε για να κερδίσουμε».
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