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Νάνσυ, το αγόρι που ένιωθε γυναίκα και βγήκε στη Συγγρού στα 18: Η πιάτσα είναι το οξυγόνο μου, αν και είναι «κοτέτσι» - Τα δάκρυα για τους γονείς της που «έχουν δίκιο»
Νάνσυ, το αγόρι που ένιωθε γυναίκα και βγήκε στη Συγγρού στα 18: Η πιάτσα είναι το οξυγόνο μου, αν και είναι «κοτέτσι» - Τα δάκρυα για τους γονείς της που «έχουν δίκιο»
«Δεν υπάρχει τρανς, δεν είμαι μεταφορική να μεταφέρω αγγούρια, είμαι γυναίκα» είπε η 21χρονη σήμερα Νάνσυ στον Σταύρο Θεοδωράκη
Για τη ζωή της ως διεμφυλική γυναίκα που βγήκε στη Συγγρού από τα 18 της, τις πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει, το «κοτέτσι» της πιάτσας αλλά και τη στάση των γονιών της για τους οποίους κλαίγοντας είπε «έχουν δίκιο» μίλησε η Νάνσυ στον Σταυρό Θεοδωράκη και τους Πρωταγωνιστές.
Όπως είπε «γεννήθηκα γυναίκα σε ανδρικό σώμα, οι γύρω μου με αντιλαμβάνονταν σαν κορίτσι. Όταν ήμουν μικρότερο παιδί, ψώνιζα πολλά ρούχα και αυτά που επέλεγα είχαν μια γραμμή που παρέπεμπαν σε πιο γυναικεία. Η μητέρα μου, μου είχε πει ένα βράδυ "μήπως δεν σου αρέσει όπως είσαι; Μήπως θέλεις να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό;" Το ήξεραν οι γονείς, δεν είναι χαζοί. Δεν υπήρξα ποτέ αγόρι».
Η Νάνσυ μίλησε, επίσης, για την πρώτη επαφή που είχε με διεμφυλικές γυναίκες που είχε δει 16 ετών στο διαδίκτυο: «Τότε άρχισα να το ψάχνω. Πώς θα είναι αυτό; Είναι πολύ δύσκολο, πώς θα γίνει; Πρέπει να κάνω χειρουργεία; Θα είναι επίπονο; Κάθε μέρα που με κοιτούσα, ήμουν κολλημένη με τον εαυτό μου. Όταν απέκτησα λεφτά, λοιπόν, ξεκίνησα τις πλαστικές επεμβάσεις και όλα αυτά που ήθελα να φτιάξω».
Αφού εξήγησε ότι τα πρώτα λεφτά τα έβγαλε στη Συγγρού σε ηλικία 18 ετών, η Νάνσυ είπε πως «όταν ήμουν 16 ετών και έβλεπα στα social συνεντεύξεις από γυναίκες με αλλαγή φύλου οι περισσότερες ήταν σεξεργάτριες και το θαύμαζα αυτό. Πέρασα από εκεί (σ.σ. τη Συγγρού) με φίλους, τις έβλεπα στη σειρά με ωραία αυτοκίνητα, με στρας, με ωραία μαλλιά, τακούνια και έλεγα ουάου, πώς θα γίνει να γίνω έτσι και να στέκομαι σαν αυτές μέσα ή έξω από το αυτοκίνητο και να περνάνε οι ουρές και να με θαυμάζουν. Να κάνω την τρέλα μου και να πάρω την αυτοεπιβεβαίωσή μου ήθελα».
Αν και, όπως είπε, «μου έλεγαν ότι δεν θα σε αφήσουν να περπατήσεις εκεί, θα σου σπάσουν τα πόδια, είμαι ξεροκέφαλη, ό,τι με τρομάζει και μου λένε δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω. Έκανα μερικές γνωριμίες με λίγο πιο μεγάλες κοπέλες».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, μάλιστα, ότι για την ίδια «δεν υπάρχει τρανς, δεν είμαι μεταφορική να μεταφέρω αγγούρια, είμαι γυναίκα. Γυναίκα δεν είναι μια εμφάνιση. Εγώ τη γυναίκα την είχα στο μυαλό μου σαν πιο έξυπνη, πιο γλυκιά, πιο περιποιημένη, πιο εντυπωσιακή, ισχύει για μένα το ωραίο φύλο».
Στη συνέχεια η Νάνσυ περιέγραψε πώς τη βοήθησε μια μεγαλύτερη σε ηλικία εκδιδόμενη να βγει στην πιάτσα της λεωφόρου Συγγρού: «Γνώρισα μια αρκετά μεγάλη που έβγαινε στη Συγγρού και που θαύμαζα γιατί ήταν όμορφη και είχε ωραίο λόγο. Αποφασίζουμε να κατέβουμε μαζί από το σπίτι μου στον δρόμο και έβαλα ό,τι δεν είχα βάλει ποτέ. Θυμάμαι φτάνω με το ταξί στον δρόμο, στις 4 Μαρτίου 2023 και καθόταν πίσω από το αυτοκίνητο σε κάτι κάγκελα. Με πήρε από το χέρι και μου είπε έλα να σου δείξω κάποια πράγματα. Δεν ήθελα να δουλέψω, δεν με ένοιαζε. Σταματάει ο πρώτος πελάτης και λέει "θέλω να πάμε και οι 3". Μου λέει "ακολούθα με", πήγαμε στο σπίτι της, τελειώσαμε και επιστρέψαμε».
«Εγώ περιμένω πώς και πώς να τελειώσουμε για να βγω στον δρόμο να κάνω τα δικά μου. Ίσως ήταν ανάγκη να πάρω αυτή την επιβεβαίωση» πρόσθεσε η Νάνσυ που έχει κλείσει πλέον τα 21.
Όπως είπε «γεννήθηκα γυναίκα σε ανδρικό σώμα, οι γύρω μου με αντιλαμβάνονταν σαν κορίτσι. Όταν ήμουν μικρότερο παιδί, ψώνιζα πολλά ρούχα και αυτά που επέλεγα είχαν μια γραμμή που παρέπεμπαν σε πιο γυναικεία. Η μητέρα μου, μου είχε πει ένα βράδυ "μήπως δεν σου αρέσει όπως είσαι; Μήπως θέλεις να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε αυτό;" Το ήξεραν οι γονείς, δεν είναι χαζοί. Δεν υπήρξα ποτέ αγόρι».
Η Νάνσυ μίλησε, επίσης, για την πρώτη επαφή που είχε με διεμφυλικές γυναίκες που είχε δει 16 ετών στο διαδίκτυο: «Τότε άρχισα να το ψάχνω. Πώς θα είναι αυτό; Είναι πολύ δύσκολο, πώς θα γίνει; Πρέπει να κάνω χειρουργεία; Θα είναι επίπονο; Κάθε μέρα που με κοιτούσα, ήμουν κολλημένη με τον εαυτό μου. Όταν απέκτησα λεφτά, λοιπόν, ξεκίνησα τις πλαστικές επεμβάσεις και όλα αυτά που ήθελα να φτιάξω».
Αφού εξήγησε ότι τα πρώτα λεφτά τα έβγαλε στη Συγγρού σε ηλικία 18 ετών, η Νάνσυ είπε πως «όταν ήμουν 16 ετών και έβλεπα στα social συνεντεύξεις από γυναίκες με αλλαγή φύλου οι περισσότερες ήταν σεξεργάτριες και το θαύμαζα αυτό. Πέρασα από εκεί (σ.σ. τη Συγγρού) με φίλους, τις έβλεπα στη σειρά με ωραία αυτοκίνητα, με στρας, με ωραία μαλλιά, τακούνια και έλεγα ουάου, πώς θα γίνει να γίνω έτσι και να στέκομαι σαν αυτές μέσα ή έξω από το αυτοκίνητο και να περνάνε οι ουρές και να με θαυμάζουν. Να κάνω την τρέλα μου και να πάρω την αυτοεπιβεβαίωσή μου ήθελα».
Αν και, όπως είπε, «μου έλεγαν ότι δεν θα σε αφήσουν να περπατήσεις εκεί, θα σου σπάσουν τα πόδια, είμαι ξεροκέφαλη, ό,τι με τρομάζει και μου λένε δεν μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω. Έκανα μερικές γνωριμίες με λίγο πιο μεγάλες κοπέλες».
Στο πλαίσιο αυτό είπε, μάλιστα, ότι για την ίδια «δεν υπάρχει τρανς, δεν είμαι μεταφορική να μεταφέρω αγγούρια, είμαι γυναίκα. Γυναίκα δεν είναι μια εμφάνιση. Εγώ τη γυναίκα την είχα στο μυαλό μου σαν πιο έξυπνη, πιο γλυκιά, πιο περιποιημένη, πιο εντυπωσιακή, ισχύει για μένα το ωραίο φύλο».
Στη συνέχεια η Νάνσυ περιέγραψε πώς τη βοήθησε μια μεγαλύτερη σε ηλικία εκδιδόμενη να βγει στην πιάτσα της λεωφόρου Συγγρού: «Γνώρισα μια αρκετά μεγάλη που έβγαινε στη Συγγρού και που θαύμαζα γιατί ήταν όμορφη και είχε ωραίο λόγο. Αποφασίζουμε να κατέβουμε μαζί από το σπίτι μου στον δρόμο και έβαλα ό,τι δεν είχα βάλει ποτέ. Θυμάμαι φτάνω με το ταξί στον δρόμο, στις 4 Μαρτίου 2023 και καθόταν πίσω από το αυτοκίνητο σε κάτι κάγκελα. Με πήρε από το χέρι και μου είπε έλα να σου δείξω κάποια πράγματα. Δεν ήθελα να δουλέψω, δεν με ένοιαζε. Σταματάει ο πρώτος πελάτης και λέει "θέλω να πάμε και οι 3". Μου λέει "ακολούθα με", πήγαμε στο σπίτι της, τελειώσαμε και επιστρέψαμε».
«Εγώ περιμένω πώς και πώς να τελειώσουμε για να βγω στον δρόμο να κάνω τα δικά μου. Ίσως ήταν ανάγκη να πάρω αυτή την επιβεβαίωση» πρόσθεσε η Νάνσυ που έχει κλείσει πλέον τα 21.
Η ίδια υποστήριξε ότι «πηγαίνω στη Συγγρού για τη συνήθεια, γιατί εγώ το πάλεψα πάρα πολύ, ήταν αντίξοες οι συνθήκες, δεν ήταν εύκολο. Όταν έκανα τις πρώτες πλαστικές επεμβάσεις, άρχισε να αγριεύει το κλίμα εναντίον μου. Πραγματικό κοτέτσι και είναι επιεικής ο όρος, άρχισαν να αγριεύουν. Δεν είναι θέμα ποσότητας, αλλά το πώς δουλεύεις. Είχα αυξημένο τιμοκατάλογο, γιατί έκανα πολλές επενδύσεις πάνω μου. Ήθελα να περιορίσω το κοινό που θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον χρόνο μαζί μου. Υπήρχαν κάποιοι που ήθελαν απλώς να μου μιλήσουν, γιατί για την εμφάνιση δεν υπήρχε αμφιβολία». Πρόσθεσε, δε, με νόημα «οι άνδρες και μια κατσίκα με φούστα να τους βγάλεις στη Συγγρού, θα την πάρουν και αυτή».
Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τους γονείς της, η Νάνσυ είπε «θέλουν να σταματήσω και να μου πληρώνουν όλα τα έξοδά μου γιατί αγχώνονται. Γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά και τα σκηνικά. Είναι αρκετά τα σκηνικά που βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Απλά δεν μπορούσαν να μου επιβάλουν να μη βγω από το σπίτι».
Κλαίγοντας, δε, είπε «αυτό το "παιδί μου πρόσεχε το ακούω κάθε μέρα, στεναχωριέμαι, δεν θέλω να τους δείχνω ότι έχουν δίκιο γιατί έχουν δίκιο. Θυμάμαι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με μια φίλη που βγαίναμε εκεί κοντά. Ήταν ένα Σάββατο που έφυγα νωρίς γιατί βαρέθηκα. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητό της την περίμενε ένας με μαχαίρι που τη μαχαίρωσε πολλές φορές και ο δρόμος γέμισε με αίματα».
«Η δουλειά αυτή αν βγεις και μάθεις έτσι, είναι μονόδρομος. Έχω υπάρξει επιχειρηματίας, έχω επιχειρήσει και σπουδές σε μακιγιάζ αλλά ό,τι και να σου συμβεί θα επιστρέψεις στον δρόμο. Δεν είναι όπως το φαντάζεται ο κόσμος ότι περνάνε ηλικιωμένοι ή βρωμιάρηδες, περνάει όλος ο κόσμος. Συνήθως είναι από 25 έως 35 το πιο σύνηθες. Τότε που ήμουν άφτιαχτη έτυχε να μου ζητάνε κάποιοι κούκλοι και εγώ σκεφτόμουν το ζητάει από μένα, σοβαρά;» είπε για την εμπειρία της στη λεωφόρο Συγγρού.
Όσον αφορά τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, η Νάνσυ είπε «ξεκίνησα με το πρώτο στήθος μαζί με τη μύτη στο ίδιο χειρουργείο, ήταν οι γονείς μου μαζί. Είχα πολύ πόνο στο στήθος γιατί είχαν μπει δύο προθέσεις σιλικόνης δυνατές, είχα αφόρητους πόνους όταν έφυγε η νάρκωση. Η πρώτη επέμβαση στήθους για κάθε διεμφυλική γυναίκα είναι σαν πεθαίνεις και να ξαναγεννιέσαι. Μετά άρχισα να πειράζω το πρόσωπο με ενέσιμα που δεν μου έφταναν. Τα έσπασα όλα, τα τρόχισα όλα, πρόσθεσα πράγματα στα ζυγωματικά, ξύθηκαν όλα, πιγούνια και μπήκαν σιλικόνες για να έχουν σχήμα. Μετά πέρασα στους γλουτούς, που είχα ένα πολύ αποτυχημένο χειρουργείο. Δεν μετανιώνω τίποτα και ποτέ. Έλεγα όσες φορές και αν χρειαστεί. Μετά το αποτυχημένο χειρουργείο έκανα 8 χειρουργεία με τοπική μέσα στον χρόνο. Δεν τελειώνουν αυτά. Για μένα τα ναρκωτικά μου και το εθισμός μου είναι αυτό: οι πλαστικές επεμβάσεις, ο εαυτός μου, τα ψώνια. Αυτά με ικανοποιούν».
Μιλώντας, ακόμα, για τους συγγενείς της είπε «μου έκαναν τρομερό θέμα μέσω των γονιών μου. Ότι και καλά θα ντροπιάσω το σόι, λες και οι δουλειές της ημέρας είναι πάρα πολύ καθαρές. Αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι στο σεξ, θα επικρατούσε το απόλυτο χάος».
Στην ερώτηση για το αν έχει ερωτευθεί κάποιον άνδρα, η Νάνσυ απάντησε «όλοι οι άνδρες πελάτες είναι, το 90%. Μια φορά πελάτης, πάντα πελάτης. Δεν θέλω κάποιος να με κάνει βασίλισσα, είμαι βασίλισσα. Τους ακούω και λέω τελείωνε να πάμε στις δουλειές μας. Πώς ικανοποιείσαι; Επί πληρωμή με κάποιον που θα μου αρέσει. Εμείς τρεφόμαστε από αυτό, γι' αυτό και βλέπεις πολύ μεγάλες να εργάζονται. Αν μας το κόψεις αυτό, είναι σαν να μας κόψεις το οξυγόνο. Έρχονται στιγμές που λες δεν θέλω να το δω αυτό ξανά μπροστά μου με τους ανώμαλους και τις άλλες, αλλά την επόμενη ημέρα μου περνάει και λέω θα ξαναβγώ».
Συγκινημένη, τέλος, είπε ξανά για τους γονείς της: «Αν δεν στείλω μήνυμα στη μαμά πριν κοιμηθώ ότι πέφτω για ύπνο, το πρωί μπορεί και να τους βρω μέσα στο σπίτι μου γιατί αγχώνονται, νιώθουν ότι εκτίθεμαι σε μεγάλο κίνδυνο κι εγώ στεναχωριέμαι για αυτούς γιατί σκέφτομαι αν πάθω κάτι κα τους καλέσουν από ένα νοσοκομείο πώς θα αντιδράσουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν για μένα».
Ερωτηθείσα στη συνέχεια για τους γονείς της, η Νάνσυ είπε «θέλουν να σταματήσω και να μου πληρώνουν όλα τα έξοδά μου γιατί αγχώνονται. Γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά και τα σκηνικά. Είναι αρκετά τα σκηνικά που βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Απλά δεν μπορούσαν να μου επιβάλουν να μη βγω από το σπίτι».
Κλαίγοντας, δε, είπε «αυτό το "παιδί μου πρόσεχε το ακούω κάθε μέρα, στεναχωριέμαι, δεν θέλω να τους δείχνω ότι έχουν δίκιο γιατί έχουν δίκιο. Θυμάμαι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με μια φίλη που βγαίναμε εκεί κοντά. Ήταν ένα Σάββατο που έφυγα νωρίς γιατί βαρέθηκα. Όταν βγήκε από το αυτοκίνητό της την περίμενε ένας με μαχαίρι που τη μαχαίρωσε πολλές φορές και ο δρόμος γέμισε με αίματα».
«Η δουλειά αυτή αν βγεις και μάθεις έτσι, είναι μονόδρομος. Έχω υπάρξει επιχειρηματίας, έχω επιχειρήσει και σπουδές σε μακιγιάζ αλλά ό,τι και να σου συμβεί θα επιστρέψεις στον δρόμο. Δεν είναι όπως το φαντάζεται ο κόσμος ότι περνάνε ηλικιωμένοι ή βρωμιάρηδες, περνάει όλος ο κόσμος. Συνήθως είναι από 25 έως 35 το πιο σύνηθες. Τότε που ήμουν άφτιαχτη έτυχε να μου ζητάνε κάποιοι κούκλοι και εγώ σκεφτόμουν το ζητάει από μένα, σοβαρά;» είπε για την εμπειρία της στη λεωφόρο Συγγρού.
Όσον αφορά τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει υποβληθεί, η Νάνσυ είπε «ξεκίνησα με το πρώτο στήθος μαζί με τη μύτη στο ίδιο χειρουργείο, ήταν οι γονείς μου μαζί. Είχα πολύ πόνο στο στήθος γιατί είχαν μπει δύο προθέσεις σιλικόνης δυνατές, είχα αφόρητους πόνους όταν έφυγε η νάρκωση. Η πρώτη επέμβαση στήθους για κάθε διεμφυλική γυναίκα είναι σαν πεθαίνεις και να ξαναγεννιέσαι. Μετά άρχισα να πειράζω το πρόσωπο με ενέσιμα που δεν μου έφταναν. Τα έσπασα όλα, τα τρόχισα όλα, πρόσθεσα πράγματα στα ζυγωματικά, ξύθηκαν όλα, πιγούνια και μπήκαν σιλικόνες για να έχουν σχήμα. Μετά πέρασα στους γλουτούς, που είχα ένα πολύ αποτυχημένο χειρουργείο. Δεν μετανιώνω τίποτα και ποτέ. Έλεγα όσες φορές και αν χρειαστεί. Μετά το αποτυχημένο χειρουργείο έκανα 8 χειρουργεία με τοπική μέσα στον χρόνο. Δεν τελειώνουν αυτά. Για μένα τα ναρκωτικά μου και το εθισμός μου είναι αυτό: οι πλαστικές επεμβάσεις, ο εαυτός μου, τα ψώνια. Αυτά με ικανοποιούν».
Μιλώντας, ακόμα, για τους συγγενείς της είπε «μου έκαναν τρομερό θέμα μέσω των γονιών μου. Ότι και καλά θα ντροπιάσω το σόι, λες και οι δουλειές της ημέρας είναι πάρα πολύ καθαρές. Αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι στο σεξ, θα επικρατούσε το απόλυτο χάος».
Στην ερώτηση για το αν έχει ερωτευθεί κάποιον άνδρα, η Νάνσυ απάντησε «όλοι οι άνδρες πελάτες είναι, το 90%. Μια φορά πελάτης, πάντα πελάτης. Δεν θέλω κάποιος να με κάνει βασίλισσα, είμαι βασίλισσα. Τους ακούω και λέω τελείωνε να πάμε στις δουλειές μας. Πώς ικανοποιείσαι; Επί πληρωμή με κάποιον που θα μου αρέσει. Εμείς τρεφόμαστε από αυτό, γι' αυτό και βλέπεις πολύ μεγάλες να εργάζονται. Αν μας το κόψεις αυτό, είναι σαν να μας κόψεις το οξυγόνο. Έρχονται στιγμές που λες δεν θέλω να το δω αυτό ξανά μπροστά μου με τους ανώμαλους και τις άλλες, αλλά την επόμενη ημέρα μου περνάει και λέω θα ξαναβγώ».
Συγκινημένη, τέλος, είπε ξανά για τους γονείς της: «Αν δεν στείλω μήνυμα στη μαμά πριν κοιμηθώ ότι πέφτω για ύπνο, το πρωί μπορεί και να τους βρω μέσα στο σπίτι μου γιατί αγχώνονται, νιώθουν ότι εκτίθεμαι σε μεγάλο κίνδυνο κι εγώ στεναχωριέμαι για αυτούς γιατί σκέφτομαι αν πάθω κάτι κα τους καλέσουν από ένα νοσοκομείο πώς θα αντιδράσουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν για μένα».
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