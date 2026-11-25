«Καβγάς» εμπόρων και ιδιοκτητών ακινήτων για το πλαφόν 3% στις αυξήσεις για τα επαγγελματικά ενοίκια, ποιοι κινδυνεύουν να πληρώσουν περισσότερα το 2027

Έμποροι και βιομήχανοι ζητούν παράταση έως το τέλος του 2027, οι ιδιοκτήτες θέλουν να εξαιρεθούν οι αυξήσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί - Τι ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και τι μπορεί να αλλάξει από την Πρωτοχρονιά