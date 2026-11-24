Η Νέα Δημοκρατία ζητά απαντήσεις για την εταιρεία στην οποία, όπως υποστηρίζει, παραμένει μέτοχος ο γραμματέας της ΕΛΑΣ - Κάνει λόγο για συμβάσεις ύψους 914.306 ευρώ της δικηγορικής εταιρείας της οικογένειάς του με δημόσιους φορείς και αλα καρτ επίκληση της οικογενειακής ευθύνης





Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ χαρακτηρίζει τη δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη «ελλιπή, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος απάντησε μόνο για τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, χωρίς να αναφερθεί σε άλλη εταιρεία, στην οποία παραμένει μέτοχος και η οποία φέρεται να διεκδικεί συμβάσεις του Δημοσίου.







Όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, η δικηγορική εταιρεία της οικογένειας του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται, αφορούν απευθείας αναθέσεις.



Η ανακοίνωση της ΝΔ «Η δήλωση του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη είναι ελλιπής, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική.







Ταυτόχρονα, όμως, η δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη είναι αποκαλυπτική, γιατί αναδεικνύει την απίστευτη υποκρισία της ΕΛΑΣ και προσωπικά του κ. Τσίπρα. Όταν οι αναθέσεις από δήμους γίνονται σε συγγενικά πρόσωπα στελεχών που δεν ανήκουν στην ΕΛΑΣ, τότε, σύμφωνα με τη φαντασίωση του «ηθικού πλεονεκτήματος», αυτό συνιστά διαφθορά και είναι πολιτικά κατακριτέο.



Όταν, όμως, δήμοι και άλλοι φορείς του Δημοσίου συνάπτουν με τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκη, συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι απευθείας αναθέσεις, τότε για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του είναι απλώς Τρίτη.



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Χατζηγιαννάκης: Οργανωμένη επιχείρηση κατασυκοφάντησης Νωρίτερα, ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης με δήλωσή του απάντησε στο δημοσίευμα που θέτει ερωτήματα για τις συμβάσεις €914.000 με το Δημόσιο από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του.



Ο ίδιος έκανε λόγο για «οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής μου κατασυκοφάντησης για να καλυφθούν τα αίσχη του Μαξίμου και των Υπουργών της ΝΔ».



Η ανακοίνωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη Οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής μου κατασυκοφάντησης για να καλυφθούν τα αίσχη του Μαξίμου και των Υπουργών της ΝΔ



Επίθεση στον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη , και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία , με αφορμή τη δήλωση του πρώτου σχετικά με τις συμβάσεις της δικηγορικής εταιρείας της οικογένειάς του με το Δημόσιο Σε ανακοίνωσή της, η ΝΔ χαρακτηρίζει τη δήλωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη «ελλιπή, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος απάντησε μόνο για τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, χωρίς να αναφερθεί σε άλλη εταιρεία, στην οποία παραμένει μέτοχος και η οποία φέρεται να διεκδικεί συμβάσεις του Δημοσίου.Παράλληλα, η ΝΔ στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον ίδιο και το κόμμα του για υποκρισία και διαφορετική αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων, ανάλογα με την πολιτική προέλευση των εμπλεκόμενων προσώπων.Όπως αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, η δικηγορική εταιρεία της οικογένειας του Μίλτου Χατζηγιαννάκη έχει συνάψει συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ με δήμους και άλλους φορείς του Δημοσίου, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται, αφορούν απευθείας αναθέσεις.«Η δήλωση του γραμματέα της ΕΛΑΣ κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη είναι ελλιπής, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική.Ελλιπής, γιατί ο κ. Χατζηγιαννάκης απάντησε μόνο για τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειάς του, χωρίς να πει το παραμικρό για την άλλη εταιρεία, στην οποία παραμένει μέτοχος και η οποία φέρεται να διεκδικεί συμβάσεις του Δημοσίου. Το ερώτημα παραμένει: Η εταιρεία στην οποία, κατά δήλωσή του, παραμένει μέτοχος ο κ. Χατζηγιαννάκης έχει συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο και συνεχίζει να διεκδικεί κρατικό χρήμα;Ταυτόχρονα, όμως, η δήλωση του κ. Χατζηγιαννάκη είναι αποκαλυπτική, γιατί αναδεικνύει την απίστευτη υποκρισία της ΕΛΑΣ και προσωπικά του κ. Τσίπρα. Όταν οι αναθέσεις από δήμους γίνονται σε συγγενικά πρόσωπα στελεχών που δεν ανήκουν στην ΕΛΑΣ, τότε, σύμφωνα με τη φαντασίωση του «ηθικού πλεονεκτήματος», αυτό συνιστά διαφθορά και είναι πολιτικά κατακριτέο.Όταν, όμως, δήμοι και άλλοι φορείς του Δημοσίου συνάπτουν με τη δικηγορική εταιρεία της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκη, συμβάσεις συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι απευθείας αναθέσεις, τότε για τον κ. Τσίπρα και το κόμμα του είναι απλώς Τρίτη.Αρκετά με την υποκρισία τους και την α λα καρτ επίκληση της οικογενειακής ευθύνης».Νωρίτερα, ο γραμματέας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μίλτος Χατζηγιαννάκης με δήλωσή του απάντησε στο δημοσίευμα που θέτει ερωτήματα για τις συμβάσεις €914.000 με το Δημόσιο από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειάς του.Ο ίδιος έκανε λόγο για «οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής μου κατασυκοφάντησης για να καλυφθούν τα αίσχη του Μαξίμου και των Υπουργών της ΝΔ».Οργανωμένη επιχείρηση προσωπικής και επαγγελματικής μου κατασυκοφάντησης για να καλυφθούν τα αίσχη του Μαξίμου και των Υπουργών της ΝΔ

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα με επιθέσεις χαμηλής έντασης και σήμερα πλέον με πρωτοσέλιδο χτύπημα στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος καθώς και με δήθεν αναλυτικό «ρεπορτάζ» εξελίσσεται μια επιχείρηση προσωπικής μου κατασυκοφάντησης και σπίλωσης με προφανή στόχο να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη ώστε να καλυφθούν τα αίσχη των Υπουργών της Κυβέρνησης της ΝΔ η οποία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη καθημερινά με αποκαλύψεις απολύτως πραγματικών σκανδάλων. Πρόκειται καταφανώς για ενορχηστρωμένο από το Μαξίμου σχέδιο συμψηφισμού για να δοθεί η εντύπωση ότι δήθεν είμαστε όλοι ίδιοι.



Επανέρχομαι, λοιπόν, και ενημερώνω τους καλούς δημοσιογράφους, καθώς και τη διεύθυνση της Εφημερίδας - που είχαν την καλοσύνη να μου υποβάλουν ερωτήματα κατόπιν εορτής, δηλαδή δημοσιεύοντάς τα ως δήθεν αποκαλύψεις - για να αποκτήσουν σαφή γνώση των γεγονότων και να ανασκευάσουν τις ανακρίβειες και τα ψεύδη που αναφέρουν στο πρωτοσέλιδο, και τα οποία παρουσιάζουν στο «ρεπορτάζ» τους με τη μορφή ερωτημάτων, τα εξής:



Δεν είμαι εταίρος στην δικηγορική εταιρία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης - Δικηγορική Εταιρία» ήδη από το 2014 και αυτονοήτως δεν ήμουν μέτοχος ούτε το 2019 - 2023 όταν και διετέλεσα βουλευτής. Την περίοδο, μάλιστα, που ήμουν δήμαρχος Σκύρου, δηλαδή από το 2014 ως και το 2019, τελούσα από προσωπική μου επιλογή, σε αναστολή της δικηγορικής ιδιότητας.



Θα αρκούσε δε για την διακρίβωση των ανωτέρω μια απλή δημοσιογραφική έρευνα διάρκειας μερικών δευτερολέπτων που, βεβαίως, κατανοώ ότι είναι πολύτιμα όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της Μαξίμου ΑΕ.



Δεδομένων αυτών η απάντηση στα υπόλοιπα «δημοσιογραφικά ερωτήματα» της εφημερίδας παρέλκει.



Είμαι δε βέβαιος ότι στο αυριανό της πρωτοσέλιδο η έγκυρη εφημερίδα θα δημοσιεύσει με αντίστοιχο ταρατατζούμ τις πληροφορίες που ζήτησε σήμερα, πράγμα το οποίο φυσικά προτίθεμαι να την καλέσω να πράξει και με εξώδικη δήλωση την οποία θα αποστείλω εντός ολίγου. Δεν έχω μάλιστα καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα πράξουν και όσα ΜΜΕ έσπευσαν σήμερα να αναπαράξουν τις συνταρακτικές αυτές «αποκαλύψεις».



Όσο για το Μέγαρο Μαξίμου και τους πολυπράγμονες Υπουργούς της ΝΔ τους διαβεβαιώ ότι τόσο εγώ όσο και η ΕΛ.Α.Σ. δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από την σταθερή μας επιλογή να αναδεικνύουμε τις πολυσχιδείς τους πολιτικές και άλλες δραστηριότητες στις οποίες επιδίδονται πάντοτε με το αζημίωτο.