Συνεδριάζει την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη, τα έξι θέματα στην ατζέντα
Συνεδριάζει την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Μητσοτάκη, τα έξι θέματα στην ατζέντα
Στο επίκεντρο ο προϋπολογισμός του 2027, οι αγροτικές ενισχύσεις, οι αστικές συγκοινωνίες και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας
Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδριάζει αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, το Υπουργικό Συμβούλιο, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Στην ατζέντα περιλαμβάνονται έξι θέματα, με βασικότερο τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,
-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,
-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.
Στην ατζέντα περιλαμβάνονται έξι θέματα, με βασικότερο τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,
-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,
-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,
-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα