Στοιχεία που εξασφάλισε ο Kyiv Independent αποκαλύπτουν εξαρτήματα αμερικανικής και ευρωπαϊκής κατασκευής του 2026 σε καταρριφθέντα ρωσικά επιθετικά drones

Kyiv Indepedent.



Στα μέσα Αυγούστου, ένα ρωσικό αεριωθούμενο επιθετικό drone τύπου Geran-4 καταρρίφθηκε πάνω από την περιφέρεια του Κιέβου. Ορισμένα από τα εξαρτήματά του είχαν κατασκευαστεί από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, την οποία επικαλείται το ουκρανικό μέσο, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να αποκτά νέα δυτική τεχνολογία μέσω δικτύων παράκαμψης των κυρώσεων σε τρίτες χώρες.



Στο εσωτερικό του ρωσικού αεριωθούμενου Shahed Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του drone Geran-4 (γνωστού και ως Shahed), το οποίο είναι ταχύτερο και πιο ευέλικτο από τα προηγούμενα μοντέλα. Σύμφωνα με την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώθηκε πως το καταρριφθέν drone κατασκευάστηκε στην Ειδική Οικονομική Ζώνη Αλαμπούγκα και περιείχε σχεδόν 100 μη ρωσικά εξαρτήματα.







12 εξαρτήματα που έφεραν κωδικούς ημερομηνίας, επτά παρήχθησαν το 2026, τρία το 2025 και δύο το 2024, αρκετό καιρό δηλαδή μετά την επιβολή των δυτικών περιορισμών. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που «έδειξε» η έκθεση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, είναι οι:



CTS Corporation (ΗΠΑ): Τσιπ χρονισμού με ημερομηνίες παραγωγής τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026.



Vishay Intertechnology (ΗΠΑ): Δίοδος ισχύος κατασκευασμένη στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026.



STMicroelectronics (Ελβετία / Γαλλοϊταλική): Μικροελεγκτής κατασκευασμένος στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, ο οποίος συναρμολογήθηκε και δοκιμάστηκε στη Μαλαισία.







Κλείσιμο Kyiv Indepedent, τόσο η STMicroelectronics όσο και η Vishay Intertechnology απέφυγαν να εξηγήσουν πώς κατέληξαν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα στη Ρωσία, δηλώνοντας απλώς ότι έχουν διακόψει τις δραστηριότητες και τις αποστολές τους στη χώρα από το 2022 και ότι τηρούν αυστηρά προγράμματα συμμόρφωσης. Η CTS Corporation δεν απάντησε.



Λιθουανικές κάρτες SIM στα ρωσικά drones Δεύτερη έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιλαμβάνει εικόνες οκτώ καρτών SIM της λιθουανικής εταιρείας κινητής Pildyk (θυγατρικής της Tele2 Lietuva), οι οποίες ανακτήθηκαν από ρωσικά drones το 2025.



Όπως εξηγεί ο Γιόνας Όμαν της μη κυβερνητικής οργάνωσης Blue/Yellow, η οποία παρέχει υποστήριξη στους Ουκρανούς, οι κάρτες SIM επιτρέπουν στα drones να μεταδίδουν τη θέση τους και να στέλνουν εικόνα, λειτουργώντας «ουσιαστικά ως ιπτάμενα κινητά τηλέφωνα». Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κάρτες δυσκολεύουν τον εντοπισμό από τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς μοιάζουν με κανονικές κινήσεις κινητής τηλεφωνίας.



Σύμφωνα με την Tele2 Lietuva, οι κάρτες αγοράστηκαν και ενεργοποιήθηκαν το 2024, προτού η Λιθουανία καταστήσει υποχρεωτική την ταυτοποίηση στοιχείων την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο επικεφαλής ελέγχου κινδύνου της εταιρείας, Λίνας Μαρτσινκεβίτσιους, εκτίμησε ότι οργανωμένα κυκλώματα αγοράζουν, ενεργοποιούν και μεταπωλούν ανώνυμες κάρτες σε απατεώνες, λαθρεμπόρους και, εν τέλει, σε πράκτορες εχθρικών κρατών.



Στην αποκάλυψη πως αμερικανικά και ευρωπαϊκά εξαρτήματα, που κατασκευάστηκαν το 2026, χρησιμοποιήθηκαν σε ρωσικά drones τα οποία «πέταξαν» προς την Ουκρανία , προχώρησε οΣτα μέσα Αυγούστου, ένα ρωσικό αεριωθούμενο επιθετικό drone τύπου Geran-4 καταρρίφθηκε πάνω από την περιφέρεια του Κιέβου. Ορισμένα από τα εξαρτήματά του είχαν κατασκευαστεί από αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών, την οποία επικαλείται το ουκρανικό μέσο, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, η Ρωσία συνεχίζει να αποκτά νέα δυτική τεχνολογία μέσω δικτύων παράκαμψης των κυρώσεων σε τρίτες χώρες.Νωρίτερα φέτος, η Ρωσία ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή του drone Geran-4 (γνωστού και ως Shahed), το οποίο είναι ταχύτερο και πιο ευέλικτο από τα προηγούμενα μοντέλα. Σύμφωνα με την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων, διαπιστώθηκε πως το καταρριφθέν drone κατασκευάστηκε στηνκαι περιείχε σχεδόνΑπό ταπου έφεραν κωδικούς ημερομηνίας, επτά παρήχθησαν το 2026, τρία το 2025 και δύο το 2024, αρκετό καιρό δηλαδή μετά την επιβολή των δυτικών περιορισμών. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που «έδειξε» η έκθεση των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών, είναι οι:Τσιπ χρονισμού με ημερομηνίες παραγωγής τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026.Δίοδος ισχύος κατασκευασμένη στα μέσα Φεβρουαρίου του 2026.Μικροελεγκτής κατασκευασμένος στις αρχές Φεβρουαρίου 2026, ο οποίος συναρμολογήθηκε και δοκιμάστηκε στη Μαλαισία.Σε γραπτές τους τοποθετήσεις στοντόσο ηόσο και ηαπέφυγαν να εξηγήσουν πώς κατέληξαν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα στη Ρωσία, δηλώνοντας απλώς ότι έχουν διακόψει τις δραστηριότητες και τις αποστολές τους στη χώρα από το 2022 και ότι τηρούν αυστηρά προγράμματα συμμόρφωσης. Ηδεν απάντησε.Δεύτερη έκθεση των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών περιλαμβάνει εικόνες οκτώ καρτών SIM της λιθουανικής εταιρείας κινητής(θυγατρικής της), οι οποίες ανακτήθηκαν από ρωσικά drones το 2025.Όπως εξηγεί οτης μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία παρέχει υποστήριξη στους Ουκρανούς, οι κάρτες SIM επιτρέπουν στα drones να μεταδίδουν τη θέση τους και να στέλνουν εικόνα, λειτουργώντας «ουσιαστικά ως ιπτάμενα κινητά τηλέφωνα». Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κάρτες δυσκολεύουν τον εντοπισμό από τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς μοιάζουν με κανονικές κινήσεις κινητής τηλεφωνίας.Σύμφωνα με την, οι κάρτες αγοράστηκαν και ενεργοποιήθηκαν το 2024, προτού η Λιθουανία καταστήσει υποχρεωτική την ταυτοποίηση στοιχείων την 1η Ιανουαρίου 2025. Ο επικεφαλής ελέγχου κινδύνου της εταιρείας,, εκτίμησε ότι οργανωμένα κυκλώματα αγοράζουν, ενεργοποιούν και μεταπωλούν ανώνυμες κάρτες σε απατεώνες, λαθρεμπόρους και, εν τέλει, σε πράκτορες εχθρικών κρατών.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι, παρότι απαγορεύεται η εξαγωγή καρτών SIM στη Ρωσία, το βασικό πρόβλημα είναι η παράνομη εκτροπή και μεταπώλησή τους, προσθέτοντας ότι η υποχρεωτική καταχώριση ταυτότητας παραμένει εθνική αρμοδιότητα και δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη.







16.000 ξένα εξαρτήματα στα ρωσικά όπλα Από την αρχή της εισβολής, η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας έχει εντοπίσει πάνω από 16.000 ξένα εξαρτήματα (από περισσότερες από 30 χώρες) σε ρωσικά drones και πυραύλους, έχοντας αποστείλει 28 αιτήματα δικαστικής συνδρομής στο εξωτερικό.



Ο ειδικός απεσταλμένος του Ουκρανού προέδρου για τις κυρώσεις, Βλάντισλαβ Βλάσιουκ, ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο εντοπίστηκε σε καταρριφθέν Geran-5 ευρωπαϊκό τρανζίστορ κατασκευής Φεβρουαρίου 2026 — μόλις επτά μήνες μετά την παραγωγή του.



Το Κίεβο δεν κατηγορεί τις εταιρείες για απευθείας πωλήσεις, αλλά ζητά αυστηρότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς τα εξαρτήματα φτάνουν στη Ρωσία μέσω τριών ή τεσσάρων εταιρειών-βιτρίνα. Για να κλείσει αυτός ο δίαυλος, ο Βλάσιουκ τονίζει ότι απαιτούνται ποινικές διώξεις κατά των μεσαζόντων, ευθύνη των κατασκευαστών για τους τελικούς χρήστες και εντοπισμός των χρηματοροών από τις χώρες της G7: «Κάποιος πλήρωσε για κάθε εξάρτημα που έφτασε στη Ρωσία και κάποιες τράπεζες διεκπεραίωσαν αυτή την πληρωμή».