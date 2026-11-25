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Νέα εφαρμογή θα δείχνει τους χρόνους αναμονής στις εφημερίες 100 νοσοκομείων
Νέα εφαρμογή θα δείχνει τους χρόνους αναμονής στις εφημερίες 100 νοσοκομείων
Το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει αλλαγές στο σύστημα εφημεριών των νοσοκομείων της Αττικής - Παράλληλα, μέσω του MyHealth app οι πολίτες θα ενημερώνονται για τους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ
Επί ποδός για αλλαγές στο εφημεριακό σύστημα των νοσοκομείων της Αττικής βρίσκεται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Η εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος ιχνηλάτησης (το λεγόμενο «βραχιολάκι») έχει μειώσει τους χρόνους αναμονής στα Επείγοντα, ωστόσο στα μεγάλα νοσοκομεία, για παράδειγμα το «Αττικόν», οι εφημερίες υπερφορτώνονται λόγω του μεγάλου όγκου περιστατικών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας αλλαγών στο σύστημα των εφημεριών, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να είναι έτοιμη η εφαρμογή, μέσω Myhealth app, η οποία θα ενημερώνει τους πολίτες για τις ώρες αναμονής σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει, διευκολύνοντάς τους να επιλέγουν τη μικρότερη αναμονή και τελικά αυτό να βοηθήσει σε διαχείριση των περιστατικών και καλύτερη απορρόφησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας αλλαγών στο σύστημα των εφημεριών, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να είναι έτοιμη η εφαρμογή, μέσω Myhealth app, η οποία θα ενημερώνει τους πολίτες για τις ώρες αναμονής σε κάθε νοσοκομείο που εφημερεύει, διευκολύνοντάς τους να επιλέγουν τη μικρότερη αναμονή και τελικά αυτό να βοηθήσει σε διαχείριση των περιστατικών και καλύτερη απορρόφησή τους.
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