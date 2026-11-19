

«Οι επιλογές και χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα»

«Ζήτησα τον λόγο σήμερα αλλά γιατί θεωρώ ότι είμαστε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία που απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης. Το

επί 20 χρόνια ήταν το πολιτικό μου σπίτι. Βρέθηκα στην πρώτη γραμμή και τιμώ αυτή την διαδρομή και τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύτηκα. Η πολιτική δεν μπορεί να γίνεται με το παρελθόν. Απαιτεί θάρρος, να κοιτάς μπροστά» είπε αρχικά ο κ. Πάνας.

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«Παραιτούμαι από το ΠΑΣΟΚ όχι από την πολιτική»



ΠΑΣΟΚ: Ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου που σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχει

Την απόφασή του να παραιτηθεί από την ΚΟ τουανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής Χαλκιδικής,Ο βουλευτής κατηγόρησε τονκαι την στρατηγική της αυτόνομης πορείας που όπως είπε αυξάνει τις πιθανότητες για την τρίτη θητεία της ΝΔ ενώ σημείωσε ότι υπάρχει ανάγκη συνεργασιών όλων των προοδευτικών δυνάμεων δείχνοντας προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.Η παραίτηση του βουλευτή έρχεται λίγες ώρες μετά τηνΗ εξεταστική που αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της εντός του επόμενου δεκαήμερου, μεταξύ άλλων θα ερευνήσει τους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση Τσίπρα επέτρεψε για πρώτη φορά σε funds και servicers να αγοράζουν και να διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων.Και πρόσθεσε: «Πάλεψα για τον στρατηγικό στόχο να γίνει ισχυρή η δημοκρατική παράταξη. Δεν κρύφτηκα. Οι διαφωνίες μου με την σημερινή πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικές. Αφορούν την στρατηγική του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μεγάλη προοδευτική παράταξη με σαφή ταυτότητα και κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί ειλικρινή διάλογο προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις.Γιατί ο ιδεολογικός και πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και τα πραγματικά προβλήματα. Εδώ είναι μεγάλο ερώτημα: με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω.Δεν μπορεί να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος ή της στατιστικής αύξησης της μιάμισης μονάδας.Και τότε ο κίνδυνος 3ης θητείας της ΝΔ είναι μπροστά μας. Άρα μια μεγάλη προοδευτική δύναμη δεν αποτελεί εσωκομματική φιλοδοξία αλλά μεγάλη ανάγκη».Στη συνέχεια ο κ. Πάνας τόνισε ότι «θα μπορούσα να επιλέξω σιωπή και να μείνω στην ασφάλεια πολιτικής μου θέσης. Θα στεναχωρήσω κάποιους, ειδικότερα φίλους μου, θέλω να τους πω ότι αυτό ήταν το τελευταίο που ήθελα να κάνω στη διαδρομή μου μέσα στην παράταξη.Θα παραδώσω τις επόμενες μέρες τυπικά την παραίτηση μου. Η παραίτηση μου από τη βουλή δεν σημαίνει παραίτηση από πολιτική. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν τον θεσμικό σεβασμό που τον είχα πάντοτε».Πρώτη επιλαχούσα για την πλήρωση της βουλευτικής έδρας στην εκλογική περιφέρεια της Χαλκιδικής είναι η κυρία Άννα Κατσαρού.Η πρώτη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην παραίτηση Πάνα ήρθε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Δημήτρη Μάντζο.«Λυπάμαι και προσωπικά και λυπούμαστε συλλογικά για την παραίτηση του συναδέλφου Απόστολου Πάνα, από τη βουλευτική του θέση και την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Όλες και όλοι κρινόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη θα προχωρήσει και είναι λυπηρό το ότι δεν θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, όσοι συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια» είπε για να προσθέσει «το μόνο το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου το οποίο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα αποτύχει»