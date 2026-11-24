Καρφιά στην αντιπολίτευση

Επενδυτική έκρηξη

Τέσσερις προτεραιότητες

Τη Δευτέρα ο «Νέαρχος»

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κατά του εκλογικού εφησυχασμού, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει πάντα τις εκλογές «με πολύ μεγάλη ταπεινότητα» και ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει κάθε φορά να κερδίζεται από την αρχή. Προέταξε, πάντως, τη μεγαλύτερη εμπειρία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2019 και το 2023, αλλά και την ικανότητά της να ανανεώνεται.Τα πυρά του πρωθυπουργού στράφηκαν και κατά των οικονομικών προτάσεων της αντιπολίτευσης, με συγκεκριμένες αναφορές στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης, καθώς και στη μείωση του ΦΠΑ.«Λες και μερικές φορές ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο ότι θα δώσουμε τη 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ», είπε.Αναγνώρισε τη σημασία των συγκεκριμένων ζητημάτων, θέτοντας και την παράμετρο του δημοσιονομικού κόστους, αντιπαραβάλλοντας, ωστόσο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.«Εδώ έρχεται ένας κόσμος με φόρα που αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας ως χώρα σε αυτόν τον κόσμο», υπογράμμισε.Στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση να κάνει το μεγάλο επενδυτικό άλμα, έχοντας καλύψει τα δύο τρίτα του επενδυτικού κενού, όπως ανέφερε.«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Τα κεφάλαια υπάρχουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων και των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι ορατό και το 2027 και το 2028.Ενδεικτικό της επενδυτικής διάθεσης, κατά τον πρωθυπουργό, είναι το γεγονός ότι τα αιτήματα για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ξεπέρασαν κατά 2 δισ. ευρώ τους διαθέσιμους πόρους, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την απορρόφησή τους.«Γι’ αυτό και προτάσσω αυτή την ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη από παραγωγικές επενδύσεις, ως την πρώτη προτεραιότητα για μία ενδεχόμενη επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.Περιγράφοντας το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, ο πρωθυπουργός συμπύκνωσε την ατζέντα μιας τρίτης θητείας σε τέσσερις προτεραιότητες. Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, έμφαση στις κοινωνικές δομές και ασφάλεια για τον πολίτη και τη χώρα.Αναγνώρισε ότι οι προκλήσεις του 2027 είναι διαφορετικές από εκείνες του 2019, θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα το πώς η «αναμφισβήτητη μακροοικονομική επιτυχία θα μετατραπεί σε βελτιωμένες συνθήκες για κάθε νοικοκυριό με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και με ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, τέλος, ότι την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», που θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.Συνέδεσε, μάλιστα, την οικονομική ανάπτυξη με τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τόσο την άμυνα όσο και το κοινωνικό κράτος.«Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνικό κράτος εάν δεν έχουμε υψηλή ανάπτυξη», υπογράμμισε.