Ο Μητσοτάκης στο «Future Unfold»: Ρεαλιστική ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα της κάλπης - Αντιμετωπίζω τις εκλογές με μεγάλη ταπεινότητα
Ο Μητσοτάκης στο «Future Unfold»: Ρεαλιστική ελπίδα ή περιπέτεια το δίλημμα της κάλπης - Αντιμετωπίζω τις εκλογές με μεγάλη ταπεινότητα
Πυρά στην αντιπολίτευση - Η βελόνα των ιδεών και των προτάσεων της έχει κολλήσει σε άλλη εποχή - Οι μεγάλες αλλαγές θα δρομολογηθούν από τον πρώτο χρόνο μιας ενδεχόμενης νέας θητείας
Με το πόδι στο γκάζι και όχι στο φρένο θέλει να μπει σε μια τρίτη κυβερνητική θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας μεγάλες και δύσκολες μεταρρυθμίσεις ήδη από τον πρώτο χρόνο, εφόσον οι πολίτες ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τον ενδιαφέρει μια διαχειριστική θητεία, απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο τέταρτης και έθεσε το πολιτικό δίλημμα των εκλογών του 2027 μεταξύ «ρεαλιστικής ελπίδας» και «περιπέτειας».
Στη συζήτησή του με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης τετραετίας, έστειλε μήνυμα κατά του εκλογικού εφησυχασμού και εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας τόσο την ύπαρξη εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης όσο και τη δυνατότητα κοινοβουλευτικών συνεργασιών.
«Μεγάλες αλλαγές, να μην τις φοβηθούμε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φοβηθήκαμε κι εμείς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσει ανοιχτά για την ατζέντα της και ότι οι μεγάλες αλλαγές θα δρομολογηθούν από τον πρώτο χρόνο μιας ενδεχόμενης νέας θητείας, παράλληλα με την ελληνική προεδρία της ΕΕ.
«Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά», είπε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας διαχειριστικής θητείας, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει τέταρτη».
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα, υπερασπίστηκε το μοντέλο διακυβέρνησης που υιοθέτησε το 2019, χαρακτηρίζοντας το επιτελικό κράτος, το οποίο, όπως είπε, λοιδορήθηκε, «μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα».
«Αυτό το οποίο λέω είναι ρεαλιστική ελπίδα. Από την άλλη είναι η περιπέτεια. Αυτό είναι το δίλημμα, γιατί δεν υπάρχει πρόταση εναλλακτική και δεν υπάρχει πρόταση κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σχολίασε, μάλιστα, σκωπτικά τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς τους ότι αντί να επιδιώκουν την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην πολιτική, ανακυκλώνουν πρόσωπα.
Στη συζήτησή του με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton Consulting στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης τετραετίας, έστειλε μήνυμα κατά του εκλογικού εφησυχασμού και εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας τόσο την ύπαρξη εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης όσο και τη δυνατότητα κοινοβουλευτικών συνεργασιών.
Δύσκολες μεταρρυθμίσειςΟ πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να ανοίξει τα χαρτιά του πριν από τις εκλογές ακόμη και για αλλαγές που έχουν πολιτικό κόστος, αναγνωρίζοντας με αξιοσημείωτη αυτοκριτική ότι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κυβέρνησή του φοβήθηκε να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές.
«Μεγάλες αλλαγές, να μην τις φοβηθούμε. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ φοβηθήκαμε κι εμείς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα μιλήσει ανοιχτά για την ατζέντα της και ότι οι μεγάλες αλλαγές θα δρομολογηθούν από τον πρώτο χρόνο μιας ενδεχόμενης νέας θητείας, παράλληλα με την ελληνική προεδρία της ΕΕ.
«Δεν με ενδιαφέρει προσωπικά», είπε, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μιας διαχειριστικής θητείας, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν πρόκειται να υπάρξει τέταρτη».
Δείτε βίντεο:
Παράλληλα, υπερασπίστηκε το μοντέλο διακυβέρνησης που υιοθέτησε το 2019, χαρακτηρίζοντας το επιτελικό κράτος, το οποίο, όπως είπε, λοιδορήθηκε, «μια μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα».
Το εκλογικό δίλημμαΟ Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως την πολιτική σταθερότητα με την προοπτική μιας μεγάλης επενδυτικής έκρηξης στην ελληνική οικονομία, δίνοντας και το περίγραμμα της επιχειρηματολογίας του στον δρόμο προς την κάλπη του 2027.
«Αυτό το οποίο λέω είναι ρεαλιστική ελπίδα. Από την άλλη είναι η περιπέτεια. Αυτό είναι το δίλημμα, γιατί δεν υπάρχει πρόταση εναλλακτική και δεν υπάρχει πρόταση κοινοβουλευτικής συνεργασίας που να μπορεί να αποτελεί εναλλακτική πρόταση στην κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σχολίασε, μάλιστα, σκωπτικά τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς τους ότι αντί να επιδιώκουν την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην πολιτική, ανακυκλώνουν πρόσωπα.
Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα κατά του εκλογικού εφησυχασμού, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει πάντα τις εκλογές «με πολύ μεγάλη ταπεινότητα» και ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών πρέπει κάθε φορά να κερδίζεται από την αρχή. Προέταξε, πάντως, τη μεγαλύτερη εμπειρία της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το 2019 και το 2023, αλλά και την ικανότητά της να ανανεώνεται.
«Λες και μερικές φορές ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο ότι θα δώσουμε τη 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ», είπε.
Αναγνώρισε τη σημασία των συγκεκριμένων ζητημάτων, θέτοντας και την παράμετρο του δημοσιονομικού κόστους, αντιπαραβάλλοντας, ωστόσο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.
«Εδώ έρχεται ένας κόσμος με φόρα που αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας ως χώρα σε αυτόν τον κόσμο», υπογράμμισε.
«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Τα κεφάλαια υπάρχουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων και των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι ορατό και το 2027 και το 2028.
Ενδεικτικό της επενδυτικής διάθεσης, κατά τον πρωθυπουργό, είναι το γεγονός ότι τα αιτήματα για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ξεπέρασαν κατά 2 δισ. ευρώ τους διαθέσιμους πόρους, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την απορρόφησή τους.
«Γι’ αυτό και προτάσσω αυτή την ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη από παραγωγικές επενδύσεις, ως την πρώτη προτεραιότητα για μία ενδεχόμενη επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.
Αναγνώρισε ότι οι προκλήσεις του 2027 είναι διαφορετικές από εκείνες του 2019, θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα το πώς η «αναμφισβήτητη μακροοικονομική επιτυχία θα μετατραπεί σε βελτιωμένες συνθήκες για κάθε νοικοκυριό με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και με ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη».
Συνέδεσε, μάλιστα, την οικονομική ανάπτυξη με τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τόσο την άμυνα όσο και το κοινωνικό κράτος.
«Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνικό κράτος εάν δεν έχουμε υψηλή ανάπτυξη», υπογράμμισε.
Καρφιά στην αντιπολίτευσηΤα πυρά του πρωθυπουργού στράφηκαν και κατά των οικονομικών προτάσεων της αντιπολίτευσης, με συγκεκριμένες αναφορές στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης, καθώς και στη μείωση του ΦΠΑ.
«Λες και μερικές φορές ακούω την κολλημένη βελόνα ιδεών και προτάσεων που έρχονται από άλλη εποχή. Λες και το ζήτημα της χώρας είναι μόνο ότι θα δώσουμε τη 13η, 14η σύνταξη, 13ο, 14ο μισθό ή θα κόψουμε τον ΦΠΑ», είπε.
Αναγνώρισε τη σημασία των συγκεκριμένων ζητημάτων, θέτοντας και την παράμετρο του δημοσιονομικού κόστους, αντιπαραβάλλοντας, ωστόσο, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.
«Εδώ έρχεται ένας κόσμος με φόρα που αλλάζει τελείως και πρέπει να βρούμε τη θέση μας ως χώρα σε αυτόν τον κόσμο», υπογράμμισε.
Επενδυτική έκρηξηΣτην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον σε θέση να κάνει το μεγάλο επενδυτικό άλμα, έχοντας καλύψει τα δύο τρίτα του επενδυτικού κενού, όπως ανέφερε.
«Τώρα είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επενδυτική έκρηξη. Τα κεφάλαια υπάρχουν», σημείωσε, εκτιμώντας ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων και των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα είναι ορατό και το 2027 και το 2028.
Ενδεικτικό της επενδυτικής διάθεσης, κατά τον πρωθυπουργό, είναι το γεγονός ότι τα αιτήματα για δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ξεπέρασαν κατά 2 δισ. ευρώ τους διαθέσιμους πόρους, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις για την απορρόφησή τους.
«Γι’ αυτό και προτάσσω αυτή την ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη από παραγωγικές επενδύσεις, ως την πρώτη προτεραιότητα για μία ενδεχόμενη επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας», τόνισε.
Τέσσερις προτεραιότητεςΠεριγράφοντας το σχέδιό του για την Ελλάδα του 2030, ο πρωθυπουργός συμπύκνωσε την ατζέντα μιας τρίτης θητείας σε τέσσερις προτεραιότητες. Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, έμφαση στις κοινωνικές δομές και ασφάλεια για τον πολίτη και τη χώρα.
Αναγνώρισε ότι οι προκλήσεις του 2027 είναι διαφορετικές από εκείνες του 2019, θέτοντας ως μεγάλο στοίχημα το πώς η «αναμφισβήτητη μακροοικονομική επιτυχία θα μετατραπεί σε βελτιωμένες συνθήκες για κάθε νοικοκυριό με περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα και με ταχύτερη σύγκλιση με την Ευρώπη».
Τη Δευτέρα ο «Νέαρχος»Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε, τέλος, ότι την προσεχή Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί τη δεύτερη ελληνική φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», που θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Συνέδεσε, μάλιστα, την οικονομική ανάπτυξη με τη δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτεί τόσο την άμυνα όσο και το κοινωνικό κράτος.
«Καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Και δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνικό κράτος εάν δεν έχουμε υψηλή ανάπτυξη», υπογράμμισε.
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