Η «έκρηξη» του Ομπράντοβιτς στο buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις για τη νίκη στη Βαλένθια, δείτε βίντεο
Η «έκρηξη» του Ομπράντοβιτς στο buzzer beater του Χέιζ Ντέιβις για τη νίκη στη Βαλένθια, δείτε βίντεο
«Μήπως να βάλουμε την εικόνα στο Λούβρο;» ερωτά ο Παναθηναϊκός για την αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Μια εκτός έδρας νίκη είναι σημαντική σε κάθε πρωτάθλημα και για κάθε ομάδα, πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για την Euroleague που είναι «μαραθώνιος».
Η εκτός έδρας νίκη είναι ακόμα πιο... γλυκιά, δε, όταν έρχεται με ένα καλάθι της τελευταίας στιγμής, όπως αυτό που πέτυχε ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στη Βαλένθια για να χαρίσει το «διπλό» στον Παναθηναϊκό.
Με αυτές τις δύο παραδοχές, λοιπόν, μπορεί να εξηγηθεί η αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όταν είδε τον παίχτη του να στέλνει τη μπάλα στο καλάθι τη στιγμή που μηδένιζε το χρονόμετρο για να «υπογράψει» το τελικό 86-83 για τους πράσινους.
Και όπως γράφτηκε στη λεζάντα του επίσημου λογαριασμού του Παναθηναϊκού στα social media «πραγματικά δεν ξέρουμε τι να γράψουμε για αυτή τη στιγμή... Μήπως να την κρεμάσουμε στον Λούβρο;».
Το μόνο που άλλαξε είναι τα μαλλιά του Χέιζ-Ντέιβις, γράφουν οι πράσινοι σε άλλη ανάρτηση για τα δύο πανομοιότυπα buzzer beater του Αμερικανού φόργουορντ ο οποίος σε δύο διαδοχικές χρονιές έγραψε με τον ίδιο τρόπο το τέλος των αγώνων Βαλένθια-Παναθηναϊκός στην Ισπανία.
Δικαίως, λοιπόν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπουγελώθηκε από τους συμπαίχτες του, πήρε τη μπάλα του αγώνα από τον Κέντρικ Ναν και μια μεγάλη αγκαλιά από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Η εκτός έδρας νίκη είναι ακόμα πιο... γλυκιά, δε, όταν έρχεται με ένα καλάθι της τελευταίας στιγμής, όπως αυτό που πέτυχε ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις στη Βαλένθια για να χαρίσει το «διπλό» στον Παναθηναϊκό.
Με αυτές τις δύο παραδοχές, λοιπόν, μπορεί να εξηγηθεί η αντίδραση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς όταν είδε τον παίχτη του να στέλνει τη μπάλα στο καλάθι τη στιγμή που μηδένιζε το χρονόμετρο για να «υπογράψει» το τελικό 86-83 για τους πράσινους.
Και όπως γράφτηκε στη λεζάντα του επίσημου λογαριασμού του Παναθηναϊκού στα social media «πραγματικά δεν ξέρουμε τι να γράψουμε για αυτή τη στιγμή... Μήπως να την κρεμάσουμε στον Λούβρο;».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το μόνο που άλλαξε είναι τα μαλλιά του Χέιζ-Ντέιβις, γράφουν οι πράσινοι σε άλλη ανάρτηση για τα δύο πανομοιότυπα buzzer beater του Αμερικανού φόργουορντ ο οποίος σε δύο διαδοχικές χρονιές έγραψε με τον ίδιο τρόπο το τέλος των αγώνων Βαλένθια-Παναθηναϊκός στην Ισπανία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δικαίως, λοιπόν, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μπουγελώθηκε από τους συμπαίχτες του, πήρε τη μπάλα του αγώνα από τον Κέντρικ Ναν και μια μεγάλη αγκαλιά από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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