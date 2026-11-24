«Μπορεί να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά το αίτημα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα δικαιωθεί» - «Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία, δεν διαφαίνεται άλλη λύση διακυβέρνησης»





Προϋπόθεση -όπως εξήγησε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος»- είναι η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούς τουλάχιστον διπλάσιους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.







«Μπορούμε να έχουμε μέσο μισθό το 2030 1.800 ευρώ, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα 1.000 ευρώ το 2028», ανέφερε, εξηγώντας ότι όσο ταχύτερα αναπτύσσεται η οικονομία τόσο θα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αλλά και η δυνατότητα του κράτους να χρηματοδοτεί την κοινωνική πολιτική.



Η πίεση της ακρίβειας Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, ότι ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους μισθούς την τελευταία πενταετία εξανεμίστηκε από την ακρίβεια, παρά την επίτευξη των μισθολογικών στόχων που είχε θέσει η κυβέρνηση.







«Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων πέντε ετών», υπογράμμισε.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πολιτών, χαρακτήρισε αναμενόμενο το εύρημα, δεδομένης της πίεσης που ασκεί στο διαθέσιμο εισόδημα η παγκόσμια ακρίβεια.



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Τα περιθώρια στήριξης Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα «θετική εξαίρεση στον κανόνα» στην Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, έχει τη δυνατότητα να μειώνει με γρήγορους ρυθμούς το δημόσιο χρέος, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει πόρους για τη στήριξη της κοινωνίας και κυρίως των νοικοκυριών που δοκιμάζονται περισσότερο.



Εφικτός στόχος η αυτοδυναμία, δεν διαφαίνεται άλλη λύση διακυβέρνησης Την αυτοδυναμία ως τη μόνη ορατή σήμερα λύση διακυβέρνησης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταφέροντας ουσιαστικά την πίεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών. Μιλώντας στο συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αυτοδυναμία διεκδικήσιμο και εφικτό στόχο, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι οι αποφάσεις για την επόμενη ημέρα θα υπαγορευθούν από την ετυμηγορία των πολιτών.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, όταν τα ποσοστά της κάλπης ξεπέρασαν τις δημοσκοπικές καταγραφές, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική παράταξη συγκεντρώνει σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο κομμάτων που την ακολουθούν.



Τον πήχη των μισθών για την επόμενη τετραετία ανεβάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης , θέτοντας ως στόχο τα 1.800 ευρώ για τον μέσο μισθό το 2030 και τα επίπεδα άνω των 1.000 ευρώ για τον κατώτατο ήδη από το 2028.Προϋπόθεση -όπως εξήγησε ο πρωθυπουργόςείναι η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με ρυθμούςΣκιαγραφώντας τον οικονομικό κορμό του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το 2030 ορόσημο για τη χώρα, συνδέοντας τις αυξήσεις των μισθών με τη συνέχιση της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου και τη στροφή προς μια πιο εξωστρεφή οικονομία.«Μπορούμε να έχουμε, κατώτατο μισθό σίγουρα πάνω από τα», ανέφερε, εξηγώντας ότι όσο ταχύτερα αναπτύσσεται η οικονομία τόσο θα αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αλλά και η δυνατότητα του κράτους να χρηματοδοτεί την κοινωνική πολιτική.Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, ότι ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους μισθούς την τελευταία πενταετία, παρά την επίτευξη των μισθολογικών στόχων που είχε θέσει η κυβέρνηση.«Δεν είναι συνηθισμένο μια κυβέρνηση να λέει “πέτυχα τους στόχους που έθεσα”», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, ενώ εμφανίστηκε βέβαιος για την επίτευξη του στόχου των 920 ευρώ για τον κατώτατο.«Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων πέντε ετών», υπογράμμισε.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων των πολιτών, χαρακτήρισε αναμενόμενο το εύρημα, δεδομένης της πίεσης που ασκεί στο διαθέσιμο εισόδημα η παγκόσμια ακρίβεια.«Η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και τα οικονομικά του νοικοκυριού έρχονται σε πρώτη προτεραιότητα», τόνισε, προσδιορίζοντας ως μεγάλη πρόκληση της οικονομικής πολιτικής να μεταφραστούν οι καλές μακροοικονομικές επιδόσεις σε καλύτερη οικονομική καθημερινότητα για τους πολίτες.Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την Ελλάδα «θετική εξαίρεση στον κανόνα» στην Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, έχει τη δυνατότητα να μειώνει με γρήγορους ρυθμούς το δημόσιο χρέος, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει πόρους για τη στήριξη της κοινωνίας και κυρίως των νοικοκυριών που δοκιμάζονται περισσότερο.Την αυτοδυναμία ως τη μόνη ορατή σήμερα λύση διακυβέρνησης έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταφέροντας ουσιαστικά την πίεση στο ΠΑΣΟΚ και στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη στάση τους απέναντι στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών. Μιλώντας στο συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου», ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αυτοδυναμία διεκδικήσιμο και εφικτό στόχο, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, ότι οι αποφάσεις για την επόμενη ημέρα θα υπαγορευθούν από την ετυμηγορία των πολιτών.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και το 2023, όταν τα ποσοστά της κάλπης ξεπέρασαν τις δημοσκοπικές καταγραφές, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική παράταξη συγκεντρώνει σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα των δύο κομμάτων που την ακολουθούν.

«Μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα», υπογράμμισε, συνδέοντας την εκτίμησή του με την κατηγορηματική άρνηση του ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.



«Διά της εις άτοπον απαγωγής, λύση άλλη από την αυτοδυναμία δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να προκύπτει», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι την επομένη των εκλογών οι πολιτικές δυνάμεις θα κληθούν να προσαρμοστούν στη βούληση του ελληνικού λαού.



Μήνυμα στο εσωτερικό Πολιτικό ενδιαφέρον είχε και η αναφορά του πρωθυπουργού στις νοοτροπίες που συναντώνται ακόμη και στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς να μπει σε ονοματολογία ή να συνδέσει την αναφορά του με συγκεκριμένες υποθέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η μάχη με παγιωμένες αντιλήψεις αφορά και το ίδιο του το κόμμα.



«Εγώ δεν έχω κρυφτεί από αυτά τα ζητήματα», τόνισε, δηλώνοντας σήμερα περισσότερο αποφασισμένος και έμπειρος να επιταχύνει τις αλλαγές και να συγκρουστεί με αντιλήψεις που εξακολουθούν, όπως είπε, να κρατούν την Ελλάδα πίσω.



Αιχμές για τα μπλόκα Λίγες ημέρες πριν από τις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων και ενώ ζεσταίνονται οι μηχανές των τρακτέρ, ο πρωθυπουργός διαχώρισε τις αγροτικές διεκδικήσεις από τις κινητοποιήσεις που θεωρεί ότι έχουν κομματική αφετηρία.



Χαρακτήρισε μέρος των κινητοποιήσεων «επαναστατική γυμναστική», κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες και κομματικά υποκινούμενες διαμαρτυρίες, χωρίς να κατονομάσει το κόμμα στο οποίο αναφερόταν.



Καταλόγισε, μάλιστα, σε μερίδα των αγροτών αναζήτηση νέων προσχημάτων για να βγουν στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι τα μπλόκα ενόψει Χριστουγέννων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την αγορά, δεν θα ήταν παραγωγικά.



Προαναγγελία για μέτρα στήριξης για αρτοποιεία και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο Νέες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, όπως τα αρτοποιεία, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου», αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο πρόσθετων μέτρων στήριξης ενόψει της οριστικοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων του 2026.



Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι έχουν ήδη ληφθεί σημαντικά μέτρα, έδειξε όμως προς την κατεύθυνση νέων στοχευμένων παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως βασική πηγή ενέργειας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα αρτοποιεία.



«Υπάρχουν προκλήσεις στο φυσικό αέριο. Περιμένετε και εκεί κάποιες εξαγγελίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πυρά για τη σημαία του Πολυτεχνείου Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε, παράλληλα, ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, καθώς της επιτρέπει να ξεδιπλώσει το πρόγραμμά της, την ώρα που, όπως υποστήριξε, η αντιπολίτευση εξαντλείται σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις.



«Στην αντιπολίτευση ξεμένουν από ανάσες και καταλήγουν να τσακώνονται για το ποιος έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου. Δεν λέω, σημαντικό θέμα, αλλά δεν είναι το πρώτο θέμα που απασχολεί τους Έλληνες πολίτες», σημείωσε.



Καρφιά για τις μεταγραφές Ο πρωθυπουργός έστρεψε τα βέλη του και στις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση αδυναμία να αντιπαραθέσει συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα και αποδίδοντας τις μεταγραφές στελεχών στην αναζήτηση πολιτικής στέγης που θα τους εξασφαλίσει την επανεκλογή τους.



«Το ενδιαφέρον θα ήταν πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε νέους ανθρώπους να μπουν στην πολιτική. Όχι να ανακυκλώσουμε παλιούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Μπορεί να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά το αίτημα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα δικαιωθεί» Την πεποίθησή του ότι η διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα έχει αίσιο τέλος εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του «Ελεύθερου Τύπου», χαρακτηρίζοντας την επιστροφή τους μεγάλο προσωπικό στοίχημα.



Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να διατηρήσει την πίεση τόσο προς τη βρετανική κυβέρνηση όσο και προς το Βρετανικό Μουσείο, εκτιμώντας ότι η ελληνική διεκδίκηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη δυναμική, καθώς με το αίτημα της επανένωσης συντάσσεται πλέον, όπως είπε, όχι μόνο η διεθνής αλλά και η βρετανική κοινή γνώμη.



«Για την κυβέρνηση, αλλά και για μένα προσωπικά, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θα εξακολουθώ να πιέζω και τη βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Υπενθυμίζοντας ότι το ελληνικό αίτημα διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1830, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για την έκβαση της διεκδίκησης.



«Περιμέναμε πολύ, μπορεί να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά θα δικαιωθεί αυτό το αίτημα και τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης», τόνισε.