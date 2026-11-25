Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ απάντησε σε όσους την επέκριναν επειδή στενοχωρήθηκε που δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ απάντησε σε όσους την επέκριναν επειδή στενοχωρήθηκε που δεν έχει τελικά σκλήρυνση κατά πλάκας
Πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να μπω σε μια σειρά, δήλωσε η ηθοποιός
Την αντίδρασή της στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί λανθασμένα με σκλήρυνση κατά πλάκας εξέφρασε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, εξηγώντας γιατί την αναστάτωσε η είδηση ότι τελικά δεν πάσχει από τη συγκεκριμένη νόσο.
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μίλησε στο podcast «MeSsy», το οποίο παρουσιάζει μαζί με την Τζέιμι Λιν Σίγκλερ, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να λέω συνέχεια “αχ, τι κρίμα για μένα”, γιατί τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια σειρά. Πραγματικά νιώθω καλά που με καταλαβαίνουν, γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός πως δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας, σωστά;».
Απευθυνόμενη σε όλους όσοι την επέκριναν, η Άπλγκεϊτ πρόσθεσε: «Πολλοί είχαν πάρα πολλά να πουν μετά την αποκάλυψή μου. Όμως ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ταυτότητας. […] Έχει να κάνει με μια κοινότητα που εξακολουθώ να αγαπώ, όπως γνωρίζουμε».
Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ εξήγησε επίσης, ότι η ύπαρξη μιας συγκεκριμένης διάγνωσης της επέτρεπε να συμφιλιωθεί με την ασθένειά της, αντί να αναζητά διαρκώς απαντήσεις για το τι συμβαίνει με την υγεία της. «Αυτό μπορεί να προκαλέσει τεράστιο άγχος» συμπλήρωσε.
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει το 2021 ότι έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έπειτα από πέντε χρόνια κατά τα οποία μιλούσε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της και υποστήριζε τους ασθενείς με τη νόσο, αποκάλυψε τον Οκτώβριο ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη.
«Ο γιατρός μου μου είπε: “Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”» είχε περιγράψει τότε στο podcast της. «Δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι» πρόσθεσε.
Η Άπλγκεϊτ συγκινήθηκε όταν εξήγησε ότι η λανθασμένη διάγνωση δεν σημαίνει πως η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί. Όπως είπε: «Δεν γίνεται να σε έχουν διαγνώσει λάθος και ξαφνικά να είσαι καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Τζέιμι. Αντιθέτως, η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί. Επομένως, βρίσκομαι ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζω τι μου συμβαίνει. Οι γιατροί μου θα χρειαστεί να ερευνήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί προέκυψε όλο αυτό».
Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μίλησε στο podcast «MeSsy», το οποίο παρουσιάζει μαζί με την Τζέιμι Λιν Σίγκλερ, δηλώνοντας: «Δεν θέλω να κάθομαι εδώ και να λέω συνέχεια “αχ, τι κρίμα για μένα”, γιατί τώρα πρέπει να επικεντρωθώ στο να αντιμετωπίσω την κατάσταση και να βάλω ξανά τον εαυτό μου σε μια σειρά. Πραγματικά νιώθω καλά που με καταλαβαίνουν, γιατί είναι δύσκολο να βγεις και να πεις ότι σε στενοχωρεί το γεγονός πως δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας, σωστά;».
Απευθυνόμενη σε όλους όσοι την επέκριναν, η Άπλγκεϊτ πρόσθεσε: «Πολλοί είχαν πάρα πολλά να πουν μετά την αποκάλυψή μου. Όμως ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ζήτημα ταυτότητας. […] Έχει να κάνει με μια κοινότητα που εξακολουθώ να αγαπώ, όπως γνωρίζουμε».
Christina Applegate is clapping back at trolls who criticized her for being disappointed that she was misdiagnosed with multiple sclerosis. https://t.co/cmSxENAdyn— Us Weekly (@usweekly) November 24, 2026
Η ηθοποιός είχε ανακοινώσει το 2021 ότι έδινε μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Έπειτα από πέντε χρόνια κατά τα οποία μιλούσε δημόσια για την κατάσταση της υγείας της και υποστήριζε τους ασθενείς με τη νόσο, αποκάλυψε τον Οκτώβριο ότι η αρχική διάγνωση ήταν λανθασμένη.
«Ο γιατρός μου μου είπε: “Συγχαρητήρια, δεν έχεις σκλήρυνση κατά πλάκας”» είχε περιγράψει τότε στο podcast της. «Δεν χάρηκα καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν τόσο χαρούμενοι» πρόσθεσε.
Η Άπλγκεϊτ συγκινήθηκε όταν εξήγησε ότι η λανθασμένη διάγνωση δεν σημαίνει πως η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί. Όπως είπε: «Δεν γίνεται να σε έχουν διαγνώσει λάθος και ξαφνικά να είσαι καλά. Δεν έχω γίνει καλύτερα, Τζέιμι. Αντιθέτως, η κατάστασή μου έχει επιδεινωθεί. Επομένως, βρίσκομαι ξανά στο σημείο μηδέν, χωρίς να γνωρίζω τι μου συμβαίνει. Οι γιατροί μου θα χρειαστεί να ερευνήσουν σε βάθος όσα συμβαίνουν, για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε από το 2021 και γιατί προέκυψε όλο αυτό».
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