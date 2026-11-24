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Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος για τους πράσινους, τζάμπολ στις 21:30
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος για τους πράσινους, τζάμπολ στις 21:30
Χωρίς τον Κώστα Σλούκα κόντρα στη νέα ομάδα του Σορτς που είναι στην κορυφή της Euroleague - Μετάδοση από Novasports Prime
Επιστροφή στα playoffs της περσινής Euroleague με τη Βαλένθια να υποδέχεται στις 21:30 τον Παναθηναϊκό στην έδρα της σ' αγώνα της 14ης ημέρας.
Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη δωδεκάδα τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με προορισμό την Ισπανία για τη «μάχη» ανάμεσα στην ομάδα που συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα (10-3) και τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί με μία νίκη λιγότερη (9-4).
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε ν' αφήσει στην Αθήνα τον 36χρονο γκαρντ, ώστε να μην πιεστεί ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν για τον επτάστερο. Ακολουθούν οι «μάχες» με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Δεκεμβρίου για την 15η αγωνιστική και το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στις 11 Δεκεμβρίου στο T-Center για την 16η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει κόντρα στη Βαλένθια τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, μετά το «διπλό» με 87-72 στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Η Βαλένθια διεκδικεί την 5η διαδοχική νίκη της στη Euroleague. H τελευταία ήττα της ήταν για την 9η αγωνιστική, στις 30 Οκτωβρίου, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με 98-94 από την Μπαρτσελόνα.
Xωρίς τους Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο θα παραταχθεί η ισπανική ομάδα.
Τον Μπράνκου Μπάντιο θα τιμήσει η Βαλένθια αύριο, Τρίτη (24/11, 21:30) πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι «νυχτερίδες» είχαν βραβεύσει και τον Ζαν Μοντέρο του Ολυμπιακού στην μεταξύ τους αναμέτρηση.
Η Βαλένθια έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, μετά την πρώτη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 94,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» διαθέτουν την 13η καλύτερη επίθεση, με 85,8 πόντους μέσο όρο. Μία ανισορροπία που καλείται να βρει... τρόπο να καλύψει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό να «δραπετεύει» με το «διπλό» από τη Roig Arena. Πως θα την καλύψει; Μα με την άμυνα, τομέα στον οποίο υπερέχουν οι «πράσινοι», καθώς δέχονται 8,4 πόντους λιγότερους μέσο όρο.
Η ευχάριστη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής, Βαλένθια, μπορεί να έχασε τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ (σ.σ. το καλοκαίρι υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης) και τα περισσότερα «αστέρια» της, αλλά όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά από 13 αγωνιστικές.
Ο Τι Τζέι Σορτς, που ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή από τον Μπράνκου Μπάντιο, θυμίζει τον παίκτη που ήταν στην Παρί, καθώς στον Παναθηναϊκό υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν, δεν έδειξε αυτά που μπορούσε. O Σορτς έχει ξεκινήσει βασικός και στα 13 παιχνίδια, μετρώντας 16,5 πόντους, 5,8 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 0,8 κλεψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Εχει και 20,1 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης, το υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του Χαβιέρ Άλμπερτ.
Ο Άρμονι Μπρουκς, προερχόμενος από τον πάγκο στην πλειονότητα των αγώνων, με 14,6 πόντους μέσο όρο είναι ο δεύτερος σκόρερ της Βαλένθια. Ο Νίκολα Μίροτιτς, αποτελεί και φέτος ως παίκτης της ισπανικής ομάδας «πονοκέφαλο» για τους αντίπαλους προπονητές στη φροντ λάιν με 12,8 πόντους μέσο όρο. Ο Αμερικανός φόργουορντ Κάμερον Τέιλορ μετρά 12 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στα ριμπάουντ, ξεχωρίζει ο Νιλ Σακό με 6,8 μέσο όρο.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:
Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στη δωδεκάδα τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός των «πρασίνων» δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με προορισμό την Ισπανία για τη «μάχη» ανάμεσα στην ομάδα που συγκατοικεί με τον Ολυμπιακό στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα (10-3) και τον Παναθηναϊκό που ακολουθεί με μία νίκη λιγότερη (9-4).
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε ν' αφήσει στην Αθήνα τον 36χρονο γκαρντ, ώστε να μην πιεστεί ενόψει των κρίσιμων αγώνων που ακολουθούν για τον επτάστερο. Ακολουθούν οι «μάχες» με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη στις 4 Δεκεμβρίου για την 15η αγωνιστική και το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στις 11 Δεκεμβρίου στο T-Center για την 16η αγωνιστική.
Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει κόντρα στη Βαλένθια τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη Euroleague, μετά το «διπλό» με 87-72 στο Κάουνας επί της Ζαλγκίρις για την 13η αγωνιστική της Euroleague.
Η Βαλένθια διεκδικεί την 5η διαδοχική νίκη της στη Euroleague. H τελευταία ήττα της ήταν για την 9η αγωνιστική, στις 30 Οκτωβρίου, στο «Παλάου Μπλαουγκράνα», με 98-94 από την Μπαρτσελόνα.
Xωρίς τους Νέιτ Ρίβερς και Χασιέλ Ριβέρο θα παραταχθεί η ισπανική ομάδα.
Τον Μπράνκου Μπάντιο θα τιμήσει η Βαλένθια αύριο, Τρίτη (24/11, 21:30) πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι «νυχτερίδες» είχαν βραβεύσει και τον Ζαν Μοντέρο του Ολυμπιακού στην μεταξύ τους αναμέτρηση.
Η Βαλένθια έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, μετά την πρώτη Ρεάλ Μαδρίτης, σημειώνοντας 94,5 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Οι «πράσινοι» διαθέτουν την 13η καλύτερη επίθεση, με 85,8 πόντους μέσο όρο. Μία ανισορροπία που καλείται να βρει... τρόπο να καλύψει ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς αν θέλει να δει τον Παναθηναϊκό να «δραπετεύει» με το «διπλό» από τη Roig Arena. Πως θα την καλύψει; Μα με την άμυνα, τομέα στον οποίο υπερέχουν οι «πράσινοι», καθώς δέχονται 8,4 πόντους λιγότερους μέσο όρο.
Η ευχάριστη έκπληξη της περασμένης αγωνιστικής, Βαλένθια, μπορεί να έχασε τον προπονητή της, Πέδρο Μαρτίνεθ (σ.σ. το καλοκαίρι υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης) και τα περισσότερα «αστέρια» της, αλλά όχι μόνο δεν αποδυναμώθηκε, αλλά φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, μετά από 13 αγωνιστικές.
Ο Τι Τζέι Σορτς, που ακολούθησε την ανάποδη διαδρομή από τον Μπράνκου Μπάντιο, θυμίζει τον παίκτη που ήταν στην Παρί, καθώς στον Παναθηναϊκό υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν, δεν έδειξε αυτά που μπορούσε. O Σορτς έχει ξεκινήσει βασικός και στα 13 παιχνίδια, μετρώντας 16,5 πόντους, 5,8 ασίστ, 2,1 ριμπάουντ και 0,8 κλεψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Εχει και 20,1 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης, το υψηλότερο από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του Χαβιέρ Άλμπερτ.
Ο Άρμονι Μπρουκς, προερχόμενος από τον πάγκο στην πλειονότητα των αγώνων, με 14,6 πόντους μέσο όρο είναι ο δεύτερος σκόρερ της Βαλένθια. Ο Νίκολα Μίροτιτς, αποτελεί και φέτος ως παίκτης της ισπανικής ομάδας «πονοκέφαλο» για τους αντίπαλους προπονητές στη φροντ λάιν με 12,8 πόντους μέσο όρο. Ο Αμερικανός φόργουορντ Κάμερον Τέιλορ μετρά 12 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα. Στα ριμπάουντ, ξεχωρίζει ο Νιλ Σακό με 6,8 μέσο όρο.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στη Euroleague έχει ως εξής:
EUROLEAGUE
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24-25/11/2026)
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου
Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21:30
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η
Βαλένθια 10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4
Ντουμπάι 9-4
Φενέρμπαχτσε 8-5
Ερυθρός Αστέρας 8-5
Μπαρτσελόνα 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
Παρί 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 7-6
Μπεσίκτας 6-7
Αναντολού Εφές 6-7
Βίρτους Μπολόνια 5-8
Βιλερμπάν 4-9
Μπάγερν Μονάχου 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
Αρμάνι Μιλάνο 3-10
Μπασκόνια 1-12
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (24-25/11/2026)
Τρίτη, 24 Νοεμβρίου
Βαλένθια (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 21:30
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ν-Η
Βαλένθια 10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10-3
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9-4
Ντουμπάι 9-4
Φενέρμπαχτσε 8-5
Ερυθρός Αστέρας 8-5
Μπαρτσελόνα 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας 8-5
Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
Παρί 7-6
Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
Παρτιζάν 7-6
Μπεσίκτας 6-7
Αναντολού Εφές 6-7
Βίρτους Μπολόνια 5-8
Βιλερμπάν 4-9
Μπάγερν Μονάχου 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-10
Αρμάνι Μιλάνο 3-10
Μπασκόνια 1-12
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