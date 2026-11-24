Ελένη Ράντου: Όλα όσα έλεγε για την άνοια της μητέρας της - Το νόημα πίσω από το «Πάρτυ της ζωής» της, η απώλεια, ο αποχαιρετισμός
Ελένη Ράντου: Όλα όσα έλεγε για την άνοια της μητέρας της - Το νόημα πίσω από το «Πάρτυ της ζωής» της, η απώλεια, ο αποχαιρετισμός
Ο θάνατος της μητέρας της ηθοποιού έρχεται να κλείσει έναν πολυετή και δύσκολο κύκλο όπου η ασθένεια πλήγωσε αλλά έγινε και σημείο αναφοράς τόσο στην ζωή της και στην σχέση με τον κόσμο όσο και με το θέατρο
Όταν η Ελένη Ράντου θα κληθεί να περιγράψει τον εαυτό της σε παιδική ηλικία, θα μιλήσει με ειλικρίνεια για όλα όσα ένιωθε, έκανε και αντιμετώπιζε. Ηταν κοινωνική, αλλά ως γκαφατζού ένιωθε μία πίεση στην προσπάθειά της να καταλάβει ποια είναι, τι θέλει και πού πάει. Ηταν κι αυτά τα μεγάλα γυαλιά που φορούσε λόγω αστιγματισμού, τα οποία η ίδια περιγράφει ως ερέθισμα για να... φάει το bullying της χρονιάς της.
Είχε όμως και κάτι πολύτιμο μέσα σε όλον αυτό τον λαβύρινθο της παιδικής και εφηβικής διαδρομής, ένα φως που την έφερε εκεί που τελικά πραγματικά ήθελε: στο θέατρο. Καταλυτικός ο ρόλος των γονιών της, που δεν την καθοδήγησαν, δεν επιθύμησαν να ζήσουν μέσα από το παιδί τους τα όνειρά τους που χάθηκαν. Αφησαν την Ελένη ελεύθερη να ανθίσει, να δοκιμάσει και να κυνηγήσει το δικό της όνειρο μέσα από μία πολύτιμη συνθήκη ελευθερίας.
Κάπως έτσι η σχέση με τους γονείς γίνεται δεσμός. Οχι από αυτοματισμό ή βάσει κοινωνικής συνθήκης. Είναι μία συναισθηματική επιλογή, ένα δέσιμο που σε προετοιμάζει για το μέλλον. Για την στιγμή που ο γονιός θ' αφήσει το χέρι του παιδιού. Και θα έρθει η στιγμή που το παιδί θα χρειαστεί να κρατήσει εκείνο το χέρι του γονιού, να στηρίξει και να διανύσει διαδρομές που ενδεχομένως δεν φαντάστηκε. Εκεί χρειάζεται δύναμη και η Ελένη την βρήκε. Και όχι μόνο για να στηρίξει την μητέρα της, η οποία, υποφέροντας από άνοια εδώ και χρόνια, βίωσε δυσκολίες.
Η Ελένη βρήκε την δύναμη να μάθει όλα όσα μπορούσε, να τα βιώσει ουσιαστικά και να μιλήσει ανοιχτά σε όλους. Είτε περιγράφοντας την συνθήκη, είτε δίνοντας συμβουλές, είτε μετουσιώνοντας το βίωμα σε καλλιτεχνική πράξη με μία παράσταση που εδώ και χρόνια γράφει ιστορία στο ελληνικό θέατρο: το «Πάρτυ της ζωής μου» στο Διάνα.
Η άνοια θα γίνει ο άξονας γύρω από τον οποίο η Ελένη Ράντου θα ζήσει, θα παίξει θέατρο, θα δώσει συνεντεύξεις, θα κλάψει, θα πονέσει και στο τέλος θα βιώσει την απώλεια. Η μητέρα της έφυγε από την ζωή και εκείνη την αποχαιρέτησε με ένα τρυφερό σημείωμα στον προσωπικό λογαριασμό της «Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».
Κάποια στιγμή χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο. «Αν οφείλεται η "κατάθλιψή" μας σε μια απώλεια, δεν είναι κατάθλιψη. Είναι πόνος. Μην το μπερδεύουμε. Επειδή τώρα χάνω σιγά σιγά και την μαμά μου, πήγα σε έναν ψυχίατρο για βοήθεια, γιατί ένιωθα να τρελαίνομαι. Ο οποίος ψυχίατρος με λύτρωσε, γιατί μου είπε: "Δεν έχετε κατάθλιψη και δεν θέλετε φάρμακα. Πονάτε. Απλώς φοβάστε πόσο πολύ πονάτε. Αφήστε τον εαυτό σας να πονέσει. Θα πονέσετε, ό,τι κι αν κάνετε''» εξομολογήθηκε στην ΕΡΤ πριν από αρκετά χρόνια.
Η ζωή της Ελένης πλημμύρισε από ενοχές: «Επειδή είναι με άνοια και δεν μπορεί να παίρνει εκείνη τις αποφάσεις, αισθανόμουν ότι έχω μια ευθύνη περισσότερη για τις αποφάσεις μου και για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε την ασθένεια της. Από ιατρικά μέχρι πρακτικά θέματα. Ένιωσα κάπου ότι θόλωσε η κρίση μου, μήπως κάτι δεν κάνω σωστά και μήπως ''την στείλω'' μια ώρα αρχύτερα, αν δεν πάρω την σωστή απόφαση».
Για έξι χρόνια προσπάθησε να την βοηθήσει κρατώντας την στο σπίτι, όμως αυτό δεν ήταν εύκολο να συνεχιστεί. Οταν ήρθε η στιγμή να πάρει την απόφαση για να μεταφερθεί σε μονάδα φροντίδας, για μία ακόμη φορά ήρθε αντιμέτωπη με τις ενοχές της. «Εκεί πέρα άρχισα να αμφισβητώ την διαύγεια του μυαλού μου, γιατί δεν μπορούσα πουθενά να νιώσω ότι κάνω αυτό που πρέπει» εξομολογήθηκε.
Η μαμά της θα την δει και θα την αναγνωρίσει στο «Κωνσταντίνου και Ελένης». Χαρακτηριστικό σημάδι της άνοιας που θέλει την μνήμη να σέβεται το παρελθόν επιλεκτικά και να αδυνατεί να συγκρατήσει και να αισθανθεί το παρόν. Η Ελένη Ράντου, που δεν έχει κρύψει την δυσφορία της για τις αμέτρητες επαναλήψεις των σειρών που πρωταγωνίστησε στο παρελθόν, αυτή την φορά θα χαρεί. Η σειρά αυτή έγινε ένας συνδετικός κρίκος με την μαμά της και τον χρόνο.
Είχε όμως και κάτι πολύτιμο μέσα σε όλον αυτό τον λαβύρινθο της παιδικής και εφηβικής διαδρομής, ένα φως που την έφερε εκεί που τελικά πραγματικά ήθελε: στο θέατρο. Καταλυτικός ο ρόλος των γονιών της, που δεν την καθοδήγησαν, δεν επιθύμησαν να ζήσουν μέσα από το παιδί τους τα όνειρά τους που χάθηκαν. Αφησαν την Ελένη ελεύθερη να ανθίσει, να δοκιμάσει και να κυνηγήσει το δικό της όνειρο μέσα από μία πολύτιμη συνθήκη ελευθερίας.
Κάπως έτσι η σχέση με τους γονείς γίνεται δεσμός. Οχι από αυτοματισμό ή βάσει κοινωνικής συνθήκης. Είναι μία συναισθηματική επιλογή, ένα δέσιμο που σε προετοιμάζει για το μέλλον. Για την στιγμή που ο γονιός θ' αφήσει το χέρι του παιδιού. Και θα έρθει η στιγμή που το παιδί θα χρειαστεί να κρατήσει εκείνο το χέρι του γονιού, να στηρίξει και να διανύσει διαδρομές που ενδεχομένως δεν φαντάστηκε. Εκεί χρειάζεται δύναμη και η Ελένη την βρήκε. Και όχι μόνο για να στηρίξει την μητέρα της, η οποία, υποφέροντας από άνοια εδώ και χρόνια, βίωσε δυσκολίες.
Η Ελένη βρήκε την δύναμη να μάθει όλα όσα μπορούσε, να τα βιώσει ουσιαστικά και να μιλήσει ανοιχτά σε όλους. Είτε περιγράφοντας την συνθήκη, είτε δίνοντας συμβουλές, είτε μετουσιώνοντας το βίωμα σε καλλιτεχνική πράξη με μία παράσταση που εδώ και χρόνια γράφει ιστορία στο ελληνικό θέατρο: το «Πάρτυ της ζωής μου» στο Διάνα.
Η άνοια θα γίνει ο άξονας γύρω από τον οποίο η Ελένη Ράντου θα ζήσει, θα παίξει θέατρο, θα δώσει συνεντεύξεις, θα κλάψει, θα πονέσει και στο τέλος θα βιώσει την απώλεια. Η μητέρα της έφυγε από την ζωή και εκείνη την αποχαιρέτησε με ένα τρυφερό σημείωμα στον προσωπικό λογαριασμό της «Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».
Η διαδρομή με την ασθένεια, η ψυχιατρική στήριξη και το τέλοςΗ Ελένη Ράντου από τα πρώτα χρόνια της ασθένειας της μητέρας της θα μιλήσει ανοιχτά για όσα ζούσε και πως αντιδρούσε ο οργανισμός της στο σοκ της ασθένειας, πόσο δυσκολεύτηκε και πόσο λύγισε μπροστά στην φθορά των συναισθημάτων και του μυαλού της μητέρας της λόγω της άνοιας.
Κάποια στιγμή χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ψυχίατρο. «Αν οφείλεται η "κατάθλιψή" μας σε μια απώλεια, δεν είναι κατάθλιψη. Είναι πόνος. Μην το μπερδεύουμε. Επειδή τώρα χάνω σιγά σιγά και την μαμά μου, πήγα σε έναν ψυχίατρο για βοήθεια, γιατί ένιωθα να τρελαίνομαι. Ο οποίος ψυχίατρος με λύτρωσε, γιατί μου είπε: "Δεν έχετε κατάθλιψη και δεν θέλετε φάρμακα. Πονάτε. Απλώς φοβάστε πόσο πολύ πονάτε. Αφήστε τον εαυτό σας να πονέσει. Θα πονέσετε, ό,τι κι αν κάνετε''» εξομολογήθηκε στην ΕΡΤ πριν από αρκετά χρόνια.
Η ζωή της Ελένης πλημμύρισε από ενοχές: «Επειδή είναι με άνοια και δεν μπορεί να παίρνει εκείνη τις αποφάσεις, αισθανόμουν ότι έχω μια ευθύνη περισσότερη για τις αποφάσεις μου και για τον τρόπο που θα διαχειριστούμε την ασθένεια της. Από ιατρικά μέχρι πρακτικά θέματα. Ένιωσα κάπου ότι θόλωσε η κρίση μου, μήπως κάτι δεν κάνω σωστά και μήπως ''την στείλω'' μια ώρα αρχύτερα, αν δεν πάρω την σωστή απόφαση».
Για έξι χρόνια προσπάθησε να την βοηθήσει κρατώντας την στο σπίτι, όμως αυτό δεν ήταν εύκολο να συνεχιστεί. Οταν ήρθε η στιγμή να πάρει την απόφαση για να μεταφερθεί σε μονάδα φροντίδας, για μία ακόμη φορά ήρθε αντιμέτωπη με τις ενοχές της. «Εκεί πέρα άρχισα να αμφισβητώ την διαύγεια του μυαλού μου, γιατί δεν μπορούσα πουθενά να νιώσω ότι κάνω αυτό που πρέπει» εξομολογήθηκε.
Η μαμά της θα την δει και θα την αναγνωρίσει στο «Κωνσταντίνου και Ελένης». Χαρακτηριστικό σημάδι της άνοιας που θέλει την μνήμη να σέβεται το παρελθόν επιλεκτικά και να αδυνατεί να συγκρατήσει και να αισθανθεί το παρόν. Η Ελένη Ράντου, που δεν έχει κρύψει την δυσφορία της για τις αμέτρητες επαναλήψεις των σειρών που πρωταγωνίστησε στο παρελθόν, αυτή την φορά θα χαρεί. Η σειρά αυτή έγινε ένας συνδετικός κρίκος με την μαμά της και τον χρόνο.
Η κατάσταση αυτή την διέλυσε ψυχολογικά. Θα βρεθεί καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και θα το παραδεχτεί. «Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του, το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου. Σε τρομάζει η φθορά, κανένας δεν αξίζει να δει τον εαυτό του έτσι».
Σε μία συνάντησή της με την Μαρία Μπακοδήμου στο παρελθόν μίλησε για μία ακόμη φορά για όλα όσα βίωνε, ακόμη και για την τραγική στιγμή που ο πιο δικός σου άνθρωπος σταματά να σε αναγνωρίζει. «Έχεις μια άρνηση. Πιστεύεις ότι την άλλη μέρα θα σε γνωρίσει, ότι είναι μία φάση αυτή η μέρα, γιατί αυτή η ασθένεια γενικά έχει καλές και κακές μέρες. Λες “είναι μια κακή μέρα”. Όταν αυτό αρχίζει και γίνεται καθημερινά, όταν δεν γυρίζει να σε κοιτάξει όταν μπαίνεις στο δωμάτιο, ενώ είσαι πάρα πολύ προετοιμασμένος γι’ αυτό, σε έχουν προετοιμάσει ότι κάποτε θα συμβεί, η πρώτη σου αντίδραση είναι να το πάρεις προσωπικά. Λες “κάτι έχει μαζί μου” κι είναι τόσο λάθος αυτό και τόσο βασανιστικό. Μέχρι να μπορέσεις να το διαχειριστείς αυτό που συμβαίνει, ότι δεν σου μιλάει ο άνθρωπός σου, αλλά συνομιλείς με την ασθένειά του, έχεις ματαιωθεί τόσο πολύ έχεις γίνει τόσο χαλιά. Αν μπορεί κανείς να το προλάβει έχοντας πάντα στον νου του ότι τώρα είναι η ασθένεια και δεν είναι ο άνθρωπος μου, ο άνθρωπός μου έχει μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο δεν είναι πια ο δικός μου άνθρωπος είναι ένας ξένος…».
Η Ελένη Ράντου πριν από πέντε χρόνια αποφάσισε να ανεβάσει το «Πάρτυ της ζωής μου» στο θέατρο Διάνα. Μία παράσταση που, όπως η ίδια αποκάλυψε, «τη δημιούργησα για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Όσο πλησιάζει, καταρρακώνομαι περισσότερο».
Το τέλος, δυστυχώς, ήρθε και η Ελένη Ράντου θα συνεχίσει να περιγράφει το πάρτι της, αλλά πλέον χωρίς να ζει αντιμέτωπη με την άνοια που της στέρησε την σχέση με την μαμά της. Άλλωστε, ακόμη και κάτω από αυτή την συνθήκη ποτέ μα ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της η ιδέα οποιασδήποτε συμφιλίωσης με τον θάνατο ούτε ως λύτρωση.
«Οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας στα δύσκολα. Τώρα που η μητέρα μου είναι σε δύσκολη κατάσταση, δεν θέλω να φύγω από το πλευρό της. Μου αρέσει που δεν εγκαταλείπω τη μάχη, σε μια μάχη που είναι χαμένα. Όταν θα φύγει από τη ζωή η μητέρα μου, μπορεί και να υπάρχει φρικτή λύτρωση, παρόλα αυτά ποτέ μου δεν έχω ευχηθεί να φύγει για να λυτρωθεί. Το ότι ακόμα πηγαίνω εκεί, την βλέπω και την ακουμπάω, δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτό συμβαίνει εδώ και έξι χρόνια περίπου. Αν η μητέρα μου ζητούσε να την αποσυνδέσω, θα της έλεγα να απευθυνθεί αλλού, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Κανείς δεν είναι έτοιμος για τον θάνατο».
Ούτε κι εκείνη ήταν...
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