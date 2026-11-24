Η Ελένη Ράντου στην παράσταση «Το πάρτυ της ζωής μου»

Η κατάσταση αυτή την διέλυσε ψυχολογικά. Θα βρεθεί καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και θα το παραδεχτεί. «Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του, το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται. Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου. Σε τρομάζει η φθορά, κανένας δεν αξίζει να δει τον εαυτό του έτσι».Σε μία συνάντησή της με την Μαρία Μπακοδήμου στο παρελθόν μίλησε για μία ακόμη φορά για όλα όσα βίωνε, ακόμη και για την τραγική στιγμή που ο πιο δικός σου άνθρωπος σταματά να σε αναγνωρίζει. «Έχεις μια άρνηση. Πιστεύεις ότι την άλλη μέρα θα σε γνωρίσει, ότι είναι μία φάση αυτή η μέρα, γιατί αυτή η ασθένεια γενικά έχει καλές και κακές μέρες. Λες “είναι μια κακή μέρα”. Όταν αυτό αρχίζει και γίνεται καθημερινά, όταν δεν γυρίζει να σε κοιτάξει όταν μπαίνεις στο δωμάτιο, ενώ είσαι πάρα πολύ προετοιμασμένος γι’ αυτό, σε έχουν προετοιμάσει ότι κάποτε θα συμβεί, η πρώτη σου αντίδραση είναι να το πάρεις προσωπικά. Λες “κάτι έχει μαζί μου” κι είναι τόσο λάθος αυτό και τόσο βασανιστικό. Μέχρι να μπορέσεις να το διαχειριστείς αυτό που συμβαίνει, ότι δεν σου μιλάει ο άνθρωπός σου, αλλά συνομιλείς με την ασθένειά του, έχεις ματαιωθεί τόσο πολύ έχεις γίνει τόσο χαλιά. Αν μπορεί κανείς να το προλάβει έχοντας πάντα στον νου του ότι τώρα είναι η ασθένεια και δεν είναι ο άνθρωπος μου, ο άνθρωπός μου έχει μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο δεν είναι πια ο δικός μου άνθρωπος είναι ένας ξένος…».Η Ελένη Ράντου πριν από πέντε χρόνια αποφάσισε να ανεβάσει το «Πάρτυ της ζωής μου» στο θέατρο Διάνα. Μία παράσταση που, όπως η ίδια αποκάλυψε, «τη δημιούργησα για να συμφιλιωθώ με το τέλος της μητέρας μου, αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Όσο πλησιάζει, καταρρακώνομαι περισσότερο».Το τέλος, δυστυχώς, ήρθε και η Ελένη Ράντου θα συνεχίσει να περιγράφει το πάρτι της, αλλά πλέον χωρίς να ζει αντιμέτωπη με την άνοια που της στέρησε την σχέση με την μαμά της. Άλλωστε, ακόμη και κάτω από αυτή την συνθήκη ποτέ μα ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό της η ιδέα οποιασδήποτε συμφιλίωσης με τον θάνατο ούτε ως λύτρωση.«Οι άνθρωποι φεύγουν από κοντά μας στα δύσκολα. Τώρα που η μητέρα μου είναι σε δύσκολη κατάσταση, δεν θέλω να φύγω από το πλευρό της. Μου αρέσει που δεν εγκαταλείπω τη μάχη, σε μια μάχη που είναι χαμένα. Όταν θα φύγει από τη ζωή η μητέρα μου, μπορεί και να υπάρχει φρικτή λύτρωση, παρόλα αυτά ποτέ μου δεν έχω ευχηθεί να φύγει για να λυτρωθεί. Το ότι ακόμα πηγαίνω εκεί, την βλέπω και την ακουμπάω, δεν μπορώ να το αλλάξω. Αυτό συμβαίνει εδώ και έξι χρόνια περίπου. Αν η μητέρα μου ζητούσε να την αποσυνδέσω, θα της έλεγα να απευθυνθεί αλλού, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Κανείς δεν είναι έτοιμος για τον θάνατο».Ούτε κι εκείνη ήταν...