Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Ανθυπαστυνόμος σε ηλικία 60 ετών και ύστερα από υπηρεσία 22 ετών στην απολύθηκε, καθώς αποκαλύφθηκε ότι το απολυτήριο του Λυκείου που προσκόμισε κατά την πρόσληψή του ήταν πλαστό. Με απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. του ζητήθηκε να επιστρέψει τις καθαρές αποδοχές όλων αυτών των ετών, που ανέρχονταν σε 373.508 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.



Το 10.000 ευρώ, επικαλούμενο τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του κοινωνικού κράτους, που επιβάλλουν «την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες μιας τόσο αυστηρής εφαρμογής της νομιμότητας, που οδηγεί σε συνέπειες μη συμβατές με τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας». Ο ανθυπαστυνόμος προσλήφθηκε τον Ιούνιο του 1995 ως δόκιμος αστυφύλακας και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους μονιμοποιήθηκε.



21 χρόνια μετά, το 2016, διαπιστώθηκε ότι το απολυτήριο του Τεχνικού Λυκείου Αθηνών που είχε προσκομίσει και αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν πρόσληψης δεν ήταν γνήσιο, καθώς:



α. στο Τεχνικό Λύκειο δεν υπήρχε η ειδικότητα που αναγράφεται στο απολυτήριο.



β. στον αριθμό πρωτοκόλλου που αναγράφεται στο απολυτήριο αντιστοιχεί όνομα άλλου.



γ. δεν αναγράφονται η ημερομηνία και ο συντάκτης του απολυτηρίου.



δ. ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί σε ημερομηνία εννέα μήνες πριν από την αποφοίτησή του.



Ετσι, τον Νοέμβριο του 2017, ύστερα από 22 χρόνια από την πρόσληψή του, διαγράφηκε από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ.



Αμέσως άρχισε έναν δικαστικό μαραθώνιο για να αναστρέψει την απόφαση της απόλυσής του. Το ο παράνομος διορισμός προκλήθηκε από δόλια ενέργειά του».







Κατόπιν αυτών, προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας να ακυρωθεί η σε βάρος του καταλογιστική πράξη. Επικαλέστηκε την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση, αναφέροντας ότι είναι έγγαμος με δύο ενήλικα παιδιά, ενώ προσκόμισε τα φορολογικά εισοδήματα των ετών 2023-2026 του ίδιου και της συζύγου του και απέδειξε ότι αποπληρώνουν δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό και ότι το αίτημά του για συνταξιοδότηση απορρίφθηκε από τον e-ΕΦΚΑ.



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Το Α’ Τμήμα του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Γεωργία Μαραγκού και αντεπίτροπο την Ειρήνη Κατσικέρη, επισήμανε ότι ο απολυθείς:



1. Δεν διέθετε το απαιτούμενο από την προκήρυξη απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής.



2. Δεν αμφισβητείται από το Δημόσιο το γεγονός ότι εκτελούσε με επάρκεια τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.



3. Η μη γνησιότητα του πτυχίου αποκαλύφθηκε 22 χρόνια από την κατάταξή του, με αποτέλεσμα να έχει διανύσει σχεδόν το σύνολο του υπηρεσιακού του βίου.



4. Επί 22 έτη προσέφερε τις αρμόζουσες στη θέση που -παρανόμως- κατείχε υπηρεσίες και το Δημόσιο τις αποδέχτηκε, με αποτέλεσμα το τελευταίο να έχει επωφεληθεί των υπηρεσιών του.



5. Τα ετήσια εισοδήματά του είναι χαμηλά, ενώ επιβαρύνεται από κοινού με τη σύζυγό του με την αποπληρωμή τριών δανείων, με συνολική μηνιαία δόση 390,94 ευρώ.



Ωστόσο, οι δικαστές αναφέρουν ότι «οι καταβληθείσες (φορολογητέες, καθαρές) αποδοχές κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνιστούν έλλειμμα στην οικεία διαχείριση για την αποκατάσταση του οποίου επιβάλλεται, κατά δεσμία αρμοδιότητα, ισόποσος καταλογισμός».



Σε άλλο σημείο της απόφασης το



και ύστερα απόστην Ελληνική Αστυνομία , καθώς αποκαλύφθηκε ότι τοΜε απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. του ζητήθηκε να επιστρέψει τις καθαρές αποδοχές όλων αυτών των ετών, που ανέρχονταν σεΤο Ελεγκτικό Συνέδριο όμως μείωσε κατά 97,32% τον καταλογισμό, και συγκεκριμένα τον περιόρισε στα, επικαλούμενο τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και την αρχή του κοινωνικού κράτους, που επιβάλλουν «την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες μιας τόσο αυστηρής εφαρμογής της νομιμότητας, που οδηγεί σε συνέπειες μη συμβατές με τις αρχές της δημοκρατικής κοινωνίας». Ο ανθυπαστυνόμοςΣτο πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών πρόσληψής του, που διενεργήθηκε, το 2016, διαπιστώθηκε ότι το απολυτήριο του Τεχνικού Λυκείου Αθηνών που είχε προσκομίσει και αποτελεί απαραίτητο τυπικό προσόν πρόσληψης δεν ήταν γνήσιο, καθώς:στο Τεχνικό Λύκειο δεν υπήρχε η ειδικότητα που αναγράφεται στο απολυτήριο.στον αριθμό πρωτοκόλλου που αναγράφεται στο απολυτήριο αντιστοιχεί όνομα άλλου.δεν αναγράφονται η ημερομηνία και ο συντάκτης του απολυτηρίου.ο αριθμός πρωτοκόλλου αντιστοιχεί σε ημερομηνία εννέα μήνες πριν από την αποφοίτησή του.Ετσι, τον, ύστερα από 22 χρόνια από την πρόσληψή του, διαγράφηκε από το σώμα της ΕΛ.ΑΣ.Αμέσως άρχισε έναν δικαστικό μαραθώνιο για να αναστρέψει την απόφαση της απόλυσής του. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών το 2019 απέρριψε την αίτησή του με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόλυσή του, κρίνοντας ότι «Δύο χρόνια μετά, τον Μάιο του 2022, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. του καταλόγισε το ποσό των 373.508 ευρώ, «το οποίο αντιστοιχεί στις αχρεωστήτως καταβληθείσες καθαρές αποδοχές του χρονικού διαστήματος από την κατάταξή του έως και τη διαγραφή του».Κατόπιν αυτών, προσέφυγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας να. Επικαλέστηκε την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση, αναφέροντας ότι είναι έγγαμος με δύο ενήλικα παιδιά, ενώ προσκόμισε τα φορολογικά εισοδήματα των ετών 2023-2026 του ίδιου και της συζύγου του και απέδειξε ότι αποπληρώνουν δύο στεγαστικά δάνεια και ένα καταναλωτικό και ότι το αίτημά του για συνταξιοδότηση απορρίφθηκε από τον e-ΕΦΚΑ.Το Α’ Τμήμα του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Γεωργία Μαραγκού και αντεπίτροπο την Ειρήνη Κατσικέρη, επισήμανε ότι ο απολυθείς:Δεν διέθετε το απαιτούμενο από την προκήρυξη απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής.Δεν αμφισβητείται από το Δημόσιο το γεγονός ότι εκτελούσε με επάρκεια τα υπηρεσιακά του καθήκοντα.Η μη γνησιότητα του πτυχίου αποκαλύφθηκε 22 χρόνια από την κατάταξή του, με αποτέλεσμα να έχει διανύσει σχεδόν το σύνολο του υπηρεσιακού του βίου.Επί 22 έτη προσέφερε τις αρμόζουσες στη θέση που -παρανόμως- κατείχε υπηρεσίες και το Δημόσιο τις αποδέχτηκε, με αποτέλεσμα το τελευταίο να έχει επωφεληθεί των υπηρεσιών του.Τα ετήσια εισοδήματά του είναι χαμηλά, ενώ επιβαρύνεται από κοινού με τη σύζυγό του με την αποπληρωμή τριών δανείων, με συνολική μηνιαία δόση 390,94 ευρώ.Ωστόσο, οι δικαστές αναφέρουν ότι «οι καταβληθείσες (φορολογητέες, καθαρές) αποδοχές κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνιστούν έλλειμμα στην οικεία διαχείριση για την αποκατάσταση του οποίου επιβάλλεται, κατά δεσμία αρμοδιότητα, ισόποσος καταλογισμός».Σε άλλο σημείο της απόφασης το Ελεγκτικό Συνέδριο σημειώνει ότι «ο καταλογισμός του συνόλου των φορολογητέων (καθαρών) αποδοχών, ως συνέπεια της απώλειας της ιδιότητας του δημόσιου υπαλλήλου εξαιτίας ανάκλησης του διορισμού του, επάγεται μεν τον πλουτισμό του Δημοσίου (ή του ΝΠΔΔ), όμως ο πλουτισμός αυτός έχει ως νόμιμη αιτία την υποχρέωση του λαβόντος, που έχει υπαιτίως συντελέσει στη μη νόμιμη καταβολή των αποδοχών του καταρτίζοντας και προσκομίζοντας πλαστά δικαιολογητικά, να αποκαταστήσει το έλλειμμα που προκλήθηκε στη δημόσια διαχείριση προς αποκατάσταση της νομιμότητας, σύμφωνα με τις επιταγές του κράτους δικαίου».

Πάντως, «σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, η οποία διατρέχει το σύνολο της έννομης τάξης και λαμβάνεται υπόψη για την ερμηνεία και εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου, ο καταλογισμός δεν συνδέεται αναγκαίους και αρρήκτως με το ύψος του διαπιστωθέντος ελλείμματος», υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προσθέτουν:



«Επιβάλλεται να τηρείται μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός του σκοπού δημοσίου συμφέροντος που υπηρετείται με την ανάκληση (τήρηση των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας κατά την πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις) και τον καταλογισμό (αποκατάσταση της νομιμότητας και της ελλειμματικής διαχείρισης) και αφετέρου της προστασίας της αξιοπρέπειας, της εργασίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων του δημοσίου υπαλλήλου».



Ετσι, κρίθηκε ότι «το ποσό του καταλογισμού πρέπει να περιοριστεί στα 10.000 ευρώ, ήτοι σε ύψος στο οποίο τηρούνται οι απαιτήσεις αναλογικότητας και δίκαιης ισορροπίας».



Μάλιστα, μειοψήφησε η πρόεδρος κυρία Μαραγκού, η οποία υποστήριξε ότι «οι απαιτήσεις αναλογικότητας και δίκαιης ισορροπίας πληρούνται με τη μείωση του καταλογισθέντος ποσού σε 5.000 ευρώ».



Τελικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο μεταρρύθμισε την απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και περιόρισε το ποσό του καταλογισμού στις 10.000 ευρώ.