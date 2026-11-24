Με αφορμή την 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Αρμενίας —μια ανεξαρτησία που «δεν χαρίστηκε», αλλά «κατακτήθηκε μέσα από αγώνες και στερήσεις»— ο Πρέσβης της χώρας στην Ελλάδα, Τιγκράν Μκρτσιάν, σκιαγραφεί τη διεθνή πορεία του Γερεβάν, την εδραίωση των δημοκρατικών του θεσμών και τη νέα δυναμική της οικονομικής διπλωματίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις ελληνοαρμενικές σχέσεις, οι οποίες εισέρχονται σε «μια νέα, πιο φιλόδοξη φάση», φτάνοντας ουσιαστικά στο επίπεδο μιας «στρατηγικής εταιρικής σχέσης», με αποκορύφωμα τη μεγάλη έκθεση για την Αρχαία Αρμενία στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όπως υπογραμμίζει, οι δεσμοί των δύο λαών διαθέτουν βαθιές ρίζες και «δεν υπαγορεύονται από πρόσκαιρες πολιτικές ή οικονομικές αναταράξεις και συγκυρίες». Ολόκληρο το άρθρο του Έκτακτου και Πληρεξούσιου Πρέσβη της Δημοκρατίας της Αρμενίας στην Ελληνική Δημοκρατία, κ. Τιγκράν Μκρτσιάν έχει ως εξής:

«Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, η Αρμενία γιόρτασε την 35η επέτειο της Ανεξαρτησίας της. Σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ελλάδας, οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στις Πρεσβείες μας. Η επέτειος αυτή αποτέλεσε μια ακόμη ευκαιρία να σταθούμε και να αναλογιστούμε την έως σήμερα πορεία της Αρμενίας και το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει σήμερα, καθώς και την εξέλιξη των σχέσεων Αρμενίας και Ελλάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η ανεξαρτησία του 1991 δεν μας χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από αγώνες και στερήσεις. Κατά τη διάρκεια τριών δεκαετιών αντιμετωπίσαμε πολέμους, ανυπολόγιστες στερήσεις και την απώλεια χιλιάδων ανθρώπινων ζωών. Παρ’ όλα αυτά, η Αρμενία πέτυχε την εδραίωση των δημοκρατικών της θεσμών και κατάφερε να αναπτύξει αποτελεσματικότερους μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αρμενία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στους διεθνείς δείκτες ελευθερίας και ελευθερίας του Τύπου. Η ανθεκτικότητα των δημοκρατικών θεσμών της χώρας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.

Η εύρυθμη λειτουργία και η σταθερότητα των δημοκρατικών θεσμών δεν μπορούν να διατηρηθούν και να ενισχυθούν χωρίς την κατάργηση των ολιγαρχικών οικονομικών μονοπωλίων και την εφαρμογή συστηματικών μέτρων κατά της διαφθοράς. Η διαφθορά, ιδίως σε μικρές χώρες με γεωγραφικές ευπάθειες, αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.

Η διεθνής παρουσία της Αρμενίας τις προηγούμενες δεκαετίες δεν ήταν τόσο έντονη όσο είναι σήμερα. Το δίκτυο των διπλωματικών μας αποστολών διευρύνεται κάθε χρόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της θέσης της Αρμενίας στη διεθνή διπλωματική σκηνή αποτελούν οι δύο σύνοδοι κορυφής που φιλοξένησε η χώρα μας το 2026.

Η πρώτη ήταν η 8η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στο Γερεβάν, με θέμα «Χτίζοντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη» και η οποία, για πρώτη φορά, έφερε στην Αρμενία σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η δεύτερη ήταν η 17η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα (CBD COP17), που φιλοξενήθηκε με επιτυχία στο Γερεβάν τον Οκτώβριο, έπειτα από τη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών. Η επιτυχής διοργάνωση αυτής της μεγάλης διεθνούς εκδήλωσης ανέδειξε περαιτέρω την αυξανόμενη ικανότητα της Αρμενίας να φιλοξενεί υψηλού επιπέδου πολυμερείς συναντήσεις και να συμβάλλει ουσιαστικά στην παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση. Λίγες χώρες μπορούν να υπερηφανεύονται ότι φιλοξενούν διοργανώσεις τέτοιου βεληνεκούς με διαφορά μόλις λίγων μηνών.



Στιγμιότυπο από τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης για την Αρχαία Αρμενία στο Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία αποτελεί το αποκορύφωμα της ελληνοαρμενικής πολιτιστικής συνεργασίας και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Από αριστερά: Ο Τιγκράν Μκρτσιάν, Πρέσβης της Αρμενίας στην Ελλάδα, η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και ο Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης.

Η σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (TRIPP) συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της Διακήρυξης της Συνόδου Κορυφής για την Ειρήνη στην Ουάσινγκτον, η οποία υπογράφηκε στον Λευκό Οίκο στις 8 Αυγούστου 2025 από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος υπέγραψε ως μάρτυρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο διασυνδεσιμότητας, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο μεταξύ των χωρών της περιοχής και πέραν αυτής.

Ωστόσο, υπάρχει και μια ακόμη, εξίσου σημαντική διάσταση του έργου αυτού: η TRIPP διαθέτει ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα, καθώς ένας από τους κεντρικούς της στόχους είναι να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ της Αρμενίας και των γειτονικών της χωρών.

Παράλληλα, κατά την ιστορική Σύνοδο Κορυφής της Ουάσινγκτον, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν μονογράφησαν το σχέδιο της «Συμφωνίας για την Εγκαθίδρυση της Ειρήνης και των Διακρατικών Σχέσεων», έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων και οδύνης.

Μια ακόμη συμβολική ένδειξη ότι η οικονομική διπλωματία αποκτά νέα δυναμική στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εξωτερικών σε Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου.

Συνεπώς, η οικοδόμηση κρατικών θεσμών, η ενίσχυση της δημοκρατίας, η ανάπτυξη της οικονομίας, η διεύρυνση της διεθνούς συνεργασίας και η συμβολή στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια αποτελούν τους θεμελιώδεις πυλώνες ενός διαχρονικού κράτους. Αυτοί είναι και οι βασικοί άξονες του εορτασμού της 35ης επετείου της ανεξαρτησίας της Αρμενίας.

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, οι σχέσεις μας με την Ελλάδα κατείχαν πάντοτε μια ξεχωριστή θέση στην ατζέντα της εξωτερικής μας πολιτικής.

Οι δύο λαοί μας συνδέονται με μια ιστορία χιλιετιών, τον χριστιανικό πολιτισμό, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την κοινή προσήλωση στην ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η χρονιά που διανύουμε υπήρξε πράγματι ιδιαίτερα σημαντική για τις σχέσεις Αρμενίας και Ελλάδας. Έπειτα από διάστημα δεκαπέντε ετών, πραγματοποιήθηκε κρατική επίσκεψη του Προέδρου της Αρμενίας στην Ελλάδα, γεγονός που υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής τους.Εξίσου σημαντική ήταν η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Εθνοσυνέλευσης της Αρμενίας, επίσης έπειτα από διάστημα δεκαπέντε ετών.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των Πρωθυπουργών της Αρμενίας και της Ελλάδας. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αναβαθμίσουν τις διμερείς σχέσεις σε ένα νέο επίπεδο. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποδέχθηκε την πρόσκληση του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν να πραγματοποιήσει, στο προσεχές μέλλον, την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Αρμενία.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, οι διμερείς μας σχέσεις έχουν σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Σήμερα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι σχέσεις Αρμενίας και Ελλάδας, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς το επίπεδο αμοιβαίας πολιτικής εμπιστοσύνης, έχουν ουσιαστικά φτάσει στο επίπεδο μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Κοινός μας στόχος είναι να την επιβεβαιώσουμε και να την κατοχυρώσουμε με πιο ολοκληρωμένο και θεσμικό τρόπο, κάτι που ευελπιστούμε να συμβεί σύντομα.

Στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας έχουμε επιτύχει αξιοσημείωτη πρόοδο. Η συνεργασία αυτή έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους ζωτικούς πυλώνες των ελληνοαρμενικών σχέσεων.

Εξίσου σημαντικά είναι τα επιτεύγματα στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και των μουσείων μας είναι πιο ενεργή από ποτέ και διαρκώς διευρύνεται. Οι επαφές μεταξύ των πανεπιστημίων έχουν γίνει πιο τακτικές, υπογράφονται νέα μνημόνια συνεργασίας και ενισχύεται τόσο η αρμενολογική έρευνα στην Ελλάδα όσο και οι ελληνικές σπουδές στην Αρμενία.

Η πρωτοφανής έκθεση αφιερωμένη στην Αρχαία Αρμενία, η οποία καλύπτει τη χρονική περίοδο από την Παλαιολιθική εποχή έως και την Πρώιμη Χριστιανική περίοδο (4ος αιώνας μ.Χ.), εγκαινιάστηκε μόλις στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 19 Νοεμβρίου, και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Η έκθεση αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα της πολιτιστικής μας συνεργασίας.

Η έκθεση αναδεικνύει με σαφήνεια την ευρύτερη διάσταση των πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της αρχαίας Αρμενίας και του ελληνιστικού κόσμου.

Περιλαμβάνει συνολικά περίπου 200 μοναδικά εκθέματα (170 από το Μουσείο Ιστορίας της Αρμενίας – τον μεγαλύτερο αριθμό αρχαίων εκθεμάτων που έχει ποτέ παραχωρήσει το Μουσείο στο εξωτερικό – και περίπου 30 από άλλα μουσεία της Ελλάδας και της Κύπρου) και προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο στους Έλληνες όσο και στις εκατοντάδες χιλιάδες ξένους επισκέπτες να γνωρίσουν βαθύτερες πτυχές της πλούσιας ιστορικής κληρονομιάς της Αρμενίας, να την επαναξιολογήσουν και, ενδεχομένως, να επισκεφθούν κάποια στιγμή τη χώρα μας, προκειμένου να τη γνωρίσουν από κοντά.

Επιπλέον, πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή πολιτιστική εκδήλωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, θα διοργανώνονται κάθε εβδομάδα στο Μουσείο της Ακρόπολης διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, σε συνεργασία με την Πρεσβεία μας. Παράλληλα, η έκθεση θα συμβάλει ουσιαστικά στην προβολή της Αρμενίας σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω διαφημιστικών ενεργειών σε σταθμούς του μετρό, αεροδρόμια και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Η χαρά που αποτυπωνόταν στα πρόσωπα όλων όσοι παρευρέθηκαν στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης μαρτυρά πολλά για όσα καταφέραμε να επιτύχουμε.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Διευθυντή του Μουσείου Ιστορίας της Αρμενίας στην Αθήνα, οργανώσαμε επίσης την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου Ιστορίας της Αρμενίας και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, με στόχο τη διοργάνωση, στο άμεσο μέλλον, της πρώτης έκθεσης αφιερωμένης στην Αρχαία Ελλάδα στο Γερεβάν.

Η οικονομική συνεργασία εξακολουθεί επίσης να αναπτύσσεται. Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρηματικοί μας δεσμοί, ο οικονομικός διάλογος και οι συζητήσεις για επενδυτικές ευκαιρίες έχουν αναζωογονηθεί σημαντικά, αν και υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να επιτευχθούν.

Οι Αρμένιοι της Ελλάδας διαδραματίζουν αναμφισβήτητα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας. Εδώ και δεκαετίες, οι Ελληνοαρμένιοι αποτελούν μια ζωντανή γέφυρα φιλίας μεταξύ της Αρμενίας και της Ελλάδας.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα και η Αρμενία εισέρχονται σήμερα σε μια νέα, πιο φιλόδοξη φάση των σχέσεών τους, στην οποία και οι δύο χώρες θα ωφεληθούν από την ενισχυμένη συνεργασία και τη μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα.

Οι μακροχρόνιες αξίες που έχουν δοκιμαστεί στον χρόνο, ενώνουν τους Αρμένιους και τους Έλληνες. Αναμφίβολα, τα οφέλη έχουν τη σημασία τους, ωστόσο οι σχέσεις Ελλάδας και Αρμενίας έχουν μια πολύ ευρύτερη και βαθύτερη διάσταση.

Οι σχέσεις αυτές δεν υπαγορεύονται από πρόσκαιρες πολιτικές ή οικονομικές αναταράξεις και συγκυρίες. Είναι σχέσεις πολιτισμικού χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, διαθέτουν βαθύτερες ρίζες, οι οποίες δεν μπορούν να πληγούν, εκτός εάν εμείς οι ίδιοι σταματήσουμε να τις καλλιεργούμε με συνεχή φροντίδα και να θέτουμε νέους,

εφικτούς στόχους για εμάς και για τις επόμενες γενιές».