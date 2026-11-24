Συνάντηση Γεωργιάδη με τον δήμαρχο Μεταμόρφωσης για τη δημιουργία νέου Κέντρου Υγείας στην περιοχή
Συνάντηση Γεωργιάδη με τον δήμαρχο Μεταμόρφωσης για τη δημιουργία νέου Κέντρου Υγείας στην περιοχή
Το έργο, προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής με 40 γιατρούς, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του Βόρειου Τομέα της Αττικής
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε σήμερα (24/11) με τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης Στράτο Σαραούδα, με αφορμή την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεταμόρφωσης και της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή και ίδρυση του νέου Κέντρου Υγείας Μεταμόρφωσης.
Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων Τοπικών Ιατρείων Μεταμόρφωσης, τα οποία σήμερα υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας, σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων τόσο της Μεταμόρφωσης όσο και των όμορων Δήμων.
Το υφιστάμενο κτίριο, επί της συμβολής των οδών Ηρακλείου και Ελευθερίας, ανήκει στον Δήμο Μεταμόρφωσης και παραχωρείται δωρεάν κατά χρήση στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. Για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας προβλέπεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων, βάσει μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, και κατανέμεται ως εξής:
· 2.750.000 ευρώ για την κατασκευή, τις κτιριακές παρεμβάσεις και τη λειτουργική ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
· 250.000 ευρώ για την προμήθεια ξενοδοχειακού και λοιπού λειτουργικού εξοπλισμού
· 600.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Την υλοποίηση των κτιριακών εργασιών και την προμήθεια του λειτουργικού εξοπλισμού αναλαμβάνει ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ενώ η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη στελέχωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της νέας δομής. Με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Υγείας ενισχύεται ουσιαστικά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής.
Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Καλωσορίζω στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, έναν άξιο Δήμαρχο, τον κύριο Σαραούδα ο οποίος όταν έγινα Υπουργός Υγείας ήρθε και μου ζήτησε να φτιάξουμε το νέο Κέντρο Υγείας στη Μεταμόρφωση. Στην αρχή φαινόταν ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως όλα πήγαν καλά και πλέον εντάχθηκε κανονικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας η δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας Μεταμόρφωσης. Ένα έργο συνολικά ύψους 3.600.000€, όπου σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί στο λαό της Μεταμόρφωσης. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, γιατί η ιδέα ήταν δική του και η συνεργασία μας απέδωσε καρπούς. Είμαι περήφανος που η Μεταμόρφωση και οι κάτοικοί της θα έχουν το επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας που τους αξίζει».
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας δήλωσε:
«Κι εγώ με τη σειρά μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας. Ξεκινήσαμε με πολύ χαμηλές προσδοκίες, μιας και ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον οποίο έχουμε ξανασυνεργαστεί και παλιότερα όσο ήταν Υπουργός Ανάπτυξης και είχαμε καταφέρει να κάνουμε πολλά έργα στη Μεταμόρφωση, και αυτή τη φορά πίστεψε σε εμάς με αποτέλεσμα και να ιδρύσουμε και να βγάλουμε οικοδομική άδεια και να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις μέσω της χρηματοδότησης για να μπορέσει το Κέντρο Υγείας Μεταμόρφωσης να έχει 40 γιατρούς και να εξυπηρετεί όλο τον Βόρειο τομέα. Ένα όνειρο που 7 χρόνια προσπαθούσαμε να γίνει, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα».
Το έργο αφορά την αναβάθμιση των υφιστάμενων Τοπικών Ιατρείων Μεταμόρφωσης, τα οποία σήμερα υπάγονται στο Κέντρο Υγείας Νέας Φιλαδέλφειας, σε ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων τόσο της Μεταμόρφωσης όσο και των όμορων Δήμων.
Το υφιστάμενο κτίριο, επί της συμβολής των οδών Ηρακλείου και Ελευθερίας, ανήκει στον Δήμο Μεταμόρφωσης και παραχωρείται δωρεάν κατά χρήση στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής. Για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας προβλέπεται η προσθήκη δύο επιπλέον ορόφων, βάσει μελέτης που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.600.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, και κατανέμεται ως εξής:
· 2.750.000 ευρώ για την κατασκευή, τις κτιριακές παρεμβάσεις και τη λειτουργική ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
· 250.000 ευρώ για την προμήθεια ξενοδοχειακού και λοιπού λειτουργικού εξοπλισμού
· 600.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
Την υλοποίηση των κτιριακών εργασιών και την προμήθεια του λειτουργικού εξοπλισμού αναλαμβάνει ο Δήμος Μεταμόρφωσης, ενώ η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής αναλαμβάνει την προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη στελέχωση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της νέας δομής. Με τη λειτουργία του νέου Κέντρου Υγείας ενισχύεται ουσιαστικά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον Βόρειο Τομέα της Αττικής, διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αναμένεται να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής.
Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:
«Καλωσορίζω στο γραφείο μου τον Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, έναν άξιο Δήμαρχο, τον κύριο Σαραούδα ο οποίος όταν έγινα Υπουργός Υγείας ήρθε και μου ζήτησε να φτιάξουμε το νέο Κέντρο Υγείας στη Μεταμόρφωση. Στην αρχή φαινόταν ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως όλα πήγαν καλά και πλέον εντάχθηκε κανονικά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας η δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας Μεταμόρφωσης. Ένα έργο συνολικά ύψους 3.600.000€, όπου σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμο για να παραδοθεί στο λαό της Μεταμόρφωσης. Ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, γιατί η ιδέα ήταν δική του και η συνεργασία μας απέδωσε καρπούς. Είμαι περήφανος που η Μεταμόρφωση και οι κάτοικοί της θα έχουν το επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας που τους αξίζει».
Ο Δήμαρχος Μεταμόρφωσης Στράτος Σαραούδας δήλωσε:
«Κι εγώ με τη σειρά μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Υγείας. Ξεκινήσαμε με πολύ χαμηλές προσδοκίες, μιας και ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Όμως ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον οποίο έχουμε ξανασυνεργαστεί και παλιότερα όσο ήταν Υπουργός Ανάπτυξης και είχαμε καταφέρει να κάνουμε πολλά έργα στη Μεταμόρφωση, και αυτή τη φορά πίστεψε σε εμάς με αποτέλεσμα και να ιδρύσουμε και να βγάλουμε οικοδομική άδεια και να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις μέσω της χρηματοδότησης για να μπορέσει το Κέντρο Υγείας Μεταμόρφωσης να έχει 40 γιατρούς και να εξυπηρετεί όλο τον Βόρειο τομέα. Ένα όνειρο που 7 χρόνια προσπαθούσαμε να γίνει, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα».
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