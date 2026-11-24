Συνάντηση Γεωργιάδη με τον δήμαρχο Μεταμόρφωσης για τη δημιουργία νέου Κέντρου Υγείας στην περιοχή

Το έργο, προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης δομής με 40 γιατρούς, η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του Βόρειου Τομέα της Αττικής