«Άκυρο και χωρίς νομική ισχύ» το τουρκολιβυκό μνημόνιο: Πλήρη αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο επαναβεβαιώνουν Κομισιόν και Συμβούλιο της ΕΕ

Το μνημόνιο δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας, παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, τόνισε η επίτροπος Ντουμπράβκα Σούιτσα και σημείωσε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει σταθερά την Ελλάδα και την Κύπρο και να θέτει το ζήτημα στις σχέσεις της με την Τουρκία