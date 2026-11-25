«Μου επέστρεψε την αυτοπεποίθησή μου»

Σε ξεχωριστό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Έλεν μίλησε για την απόφασή της να υποβληθεί στις επεμβάσεις, εξηγώντας ότι πριν από το χειρουργείο αισθανόταν δυστυχισμένη με την εξωτερική της εμφάνιση.«Κοιτούσα την εικόνα μου και σκεφτόμουν: Θεέ μου, τι συμβαίνει με εμένα;” Δεν ταίριαζε με το πώς αισθανόμουν μέσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.Τρεις μήνες μετά την επέμβαση, η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι αισθάνεται πως πλέον μοιάζει με την κόρη της.«Νιώθω σαν να μοιάζω πλέον με την κόρη μου. Σε ευχαριστώ που μου επέστρεψες το δώρο της αυτοπεποίθησης», είπε απευθυνόμενη στον χειρουργό της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που έλαβε.