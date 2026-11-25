Εκατοντάδες προϊόντα με εκπτώσεις έως και -50% στη Black Friday της IKEA γίνονται η αφορμή για νέες ιδέες, μικρές ανανεώσεις και λύσεις που ίσως δεν είχες σκεφτεί.
Πλαστικός χειρουργός στο Μπέβερλι Χιλς μεταμόρφωσε 61χρονη με λίφτινγκ 45.000 δολαρίων
Πλαστικός χειρουργός στο Μπέβερλι Χιλς μεταμόρφωσε 61χρονη με λίφτινγκ 45.000 δολαρίων
«Σε ευχαριστώ που μου επέστρεψες το δώρο της αυτοπεποίθησης», είπε η γυναίκα αντικρίζοντας το τελικό αποτέλεσμα
Την εντυπωσιακή μεταμόρφωση μιας 61χρονης γυναίκας μετά από χειρουργική επέμβαση αισθητικής αποκατάστασης παρουσίασε στον λογαριασμό του στο Instagram πλαστικός χειρουργός από το Μπέβερλι Χιλς.
Ο δρ Μαρκ Λέβιν ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της 61χρονης Έλεν πριν και μετά την επέμβαση, αποκαλύπτοντας τη θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της. Οι εικόνες προκάλεσαν καταιγισμό θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να αποκαλούν τον χειρουργό «μάγο» και «θαυματοποιό».
Το χειρουργικό πλάνο περιλάμβανε εκτεταμένο λίφτινγκ προσώπου και λαιμού με την τεχνική deep plane, ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιών, άνω και κάτω βλεφαροπλαστική, μεταφορά λίπους στο πρόσωπο, θεραπεία με λέιζερ CO2, καθώς και σμίκρυνση των λοβών των αυτιών.
Ο 30χρονος χειρουργός, ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεότερους πιστοποιημένους πλαστικούς χειρουργούς στη Βόρεια Αμερική, ειδικεύεται στις τεχνικές ανανέωσης του προσώπου με στόχο ένα εντυπωσιακό αλλά φυσικό αποτέλεσμα.
Στην ανάρτησή του στο Instagram περιέγραψε αναλυτικά την παρέμβαση στην περίπτωση της Έλεν.
«Τι μεταμόρφωση! Δεν παραλείφθηκε απολύτως τίποτα στην περίπτωσή της. Κάθε χιλιοστό του προσώπου της εξετάστηκε και αντιμετωπίστηκε με τον κατάλληλο τρόπο», έγραψε, προσθέτοντας ότι η ασθενής διατήρησε τον χαρακτήρα και την ομορφιά της, αποκτώντας μια πιο νεανική και ανανεωμένη εικόνα.
Οι φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση προκάλεσαν ενθουσιασμό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Είστε τόσο ταλαντούχος και ικανός», έγραψε ένας από αυτούς, ενώ άλλος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εξαιρετικό.
Αρκετοί, μάλιστα, απέδωσαν στον χειρουργό τον χαρακτηρισμό του «μάγου», εντυπωσιασμένοι από την αλλαγή στην εμφάνιση της 61χρονης.
Ο δρ Μαρκ Λέβιν ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της 61χρονης Έλεν πριν και μετά την επέμβαση, αποκαλύπτοντας τη θεαματική αλλαγή στην εμφάνισή της. Οι εικόνες προκάλεσαν καταιγισμό θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να αποκαλούν τον χειρουργό «μάγο» και «θαυματοποιό».
Επέμβαση διάρκειας 9,5 ωρώνΗ 61χρονη κομμώτρια, με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, υποβλήθηκε σε μια ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση διάρκειας εννέαμισι ωρών, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανανέωσης του προσώπου. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο χειρουργός στην εφημερίδα California Post, το συνολικό κόστος των επεμβάσεων ανήλθε σε 45.000 δολάρια.
Το χειρουργικό πλάνο περιλάμβανε εκτεταμένο λίφτινγκ προσώπου και λαιμού με την τεχνική deep plane, ενδοσκοπική ανόρθωση φρυδιών, άνω και κάτω βλεφαροπλαστική, μεταφορά λίπους στο πρόσωπο, θεραπεία με λέιζερ CO2, καθώς και σμίκρυνση των λοβών των αυτιών.
Ο 30χρονος χειρουργός, ο οποίος συγκαταλέγεται στους νεότερους πιστοποιημένους πλαστικούς χειρουργούς στη Βόρεια Αμερική, ειδικεύεται στις τεχνικές ανανέωσης του προσώπου με στόχο ένα εντυπωσιακό αλλά φυσικό αποτέλεσμα.
Στην ανάρτησή του στο Instagram περιέγραψε αναλυτικά την παρέμβαση στην περίπτωση της Έλεν.
«Τι μεταμόρφωση! Δεν παραλείφθηκε απολύτως τίποτα στην περίπτωσή της. Κάθε χιλιοστό του προσώπου της εξετάστηκε και αντιμετωπίστηκε με τον κατάλληλο τρόπο», έγραψε, προσθέτοντας ότι η ασθενής διατήρησε τον χαρακτήρα και την ομορφιά της, αποκτώντας μια πιο νεανική και ανανεωμένη εικόνα.
Οι φωτογραφίες πριν και μετά την επέμβαση προκάλεσαν ενθουσιασμό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. «Είστε τόσο ταλαντούχος και ικανός», έγραψε ένας από αυτούς, ενώ άλλος χαρακτήρισε το αποτέλεσμα εξαιρετικό.
Αρκετοί, μάλιστα, απέδωσαν στον χειρουργό τον χαρακτηρισμό του «μάγου», εντυπωσιασμένοι από την αλλαγή στην εμφάνιση της 61χρονης.
«Μου επέστρεψε την αυτοπεποίθησή μου»Σε ξεχωριστό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Έλεν μίλησε για την απόφασή της να υποβληθεί στις επεμβάσεις, εξηγώντας ότι πριν από το χειρουργείο αισθανόταν δυστυχισμένη με την εξωτερική της εμφάνιση.
«Κοιτούσα την εικόνα μου και σκεφτόμουν: Θεέ μου, τι συμβαίνει με εμένα;” Δεν ταίριαζε με το πώς αισθανόμουν μέσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τρεις μήνες μετά την επέμβαση, η ίδια δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι αισθάνεται πως πλέον μοιάζει με την κόρη της.
«Νιώθω σαν να μοιάζω πλέον με την κόρη μου. Σε ευχαριστώ που μου επέστρεψες το δώρο της αυτοπεποίθησης», είπε απευθυνόμενη στον χειρουργό της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τη φροντίδα που έλαβε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα