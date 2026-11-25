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Οργή στη Νέα Υόρκη μετά τον βιασμό και τη δολοφονία 62χρονης από παράνομο μετανάστη που είχε συλληφθεί 38 φορές από το 2025 και κυκλοφορούσε ελεύθερος
Οργή στη Νέα Υόρκη μετά τον βιασμό και τη δολοφονία 62χρονης από παράνομο μετανάστη που είχε συλληφθεί 38 φορές από το 2025 και κυκλοφορούσε ελεύθερος
Ο 25χρονος Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο με καταγωγή από την Ονδούρα είχε μπει παράνομα στις ΗΠΑ το 2022, είχε απελαθεί, αλλά είχε καταφέρει να περάσει εκ νέου τα σύνορα
Οργή έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ο βιασμός και η δολοφονία της 62χρονης Τζιν Γιου, μέσα στο σπίτι της στην Τσάιναταουν από τον 25χρονο Άλεξ Αλέντερ Φλορεντίνο Μαλντονάδο με καταγωγή από την Ονδούρα.
Αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι ο Μαλντονάδο είναι παράνομος μετανάστης που έχει συλληφθεί σχεδόν 40 φορές από πέρυσι, ενώ κατάφερε επανειλημμένα να αποφύγει τις εντολές κράτησής του από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), χάρη στους νόμους της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο 25χρονος από την Ονδούρα στραγγάλισε το θύμα του χρησιμοποιώντας ένα μαύρο καλώδιο, ενώ την άφησε χωρίς παντελόνι και μπρούμυτα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια, ο έσπασε ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι του 66χρονου συγκατοίκου της 62χρονης, σε μια επίθεση που φαίνεται πως ξεκίνησε ως απόπειρα διάρρηξης.
Ο Μαλντονάδο πέρασε παράνομα στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 11 Μαρτίου 2022 και συνελήφθη αμέσως από πράκτορες της Συνοριοφυλακής στη Γιούμα της Αριζόνα, πριν απελαθεί. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να εισέλθει ξανά στη χώρα, για να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, σύμφωνα δημοσίευμα της New York Post.
Ο φάκελος του άνοιξε στις αρχές του περασμένου έτους, με τη σύλληψή του στη Νότια Καρολίνα για πλημμέλημα μικροκλοπής. Στη συνέχεια μετέβη στη Νέα Υόρκη όπου συνελήφθη συνολικά 38 φορές από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή.
Μια ημέρα, μάλιστα, πριν τη δολοφονία της 62χρονης, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε για μια από τις υποθέσεις κλοπής για την οποία ήταν κατηγορούμενος καθώς η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ αγνόησε το αίτημα των εισαγγελέων να διατάξει την κράτηση του Μαλντονάδο, με χρηματική εγγύηση μόλις 3.000 δολαρίων ή εγγυοδοσία 9.000 δολαρίων.
Σύμφωνα με πηγές από τις διωκτικές αρχές, ο 25χρονος είχε προηγουμένως παραλείψει να εμφανιστεί σε δικαστικές ακροάσεις στο Μανχάταν τουλάχιστον δώδεκα φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο, χωρίς ποτέ να οδηγηθεί στη φυλακή.
Στη σειρά των φερόμενων εγκληματικών πράξεών του περιλαμβάνονται διαρρήξεις, κατοχή ναρκωτικών, κλοπές, καθώς και πολλές παραβάσεις που σχετίζονται με την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες παραβάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου, για τις οποίες δεχόταν απλώς επιπλήξεις από τα δικαστήρια.
Αυτό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι ο Μαλντονάδο είναι παράνομος μετανάστης που έχει συλληφθεί σχεδόν 40 φορές από πέρυσι, ενώ κατάφερε επανειλημμένα να αποφύγει τις εντολές κράτησής του από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), χάρη στους νόμους της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο 25χρονος από την Ονδούρα στραγγάλισε το θύμα του χρησιμοποιώντας ένα μαύρο καλώδιο, ενώ την άφησε χωρίς παντελόνι και μπρούμυτα μέσα σε μια λίμνη αίματος. Στη συνέχεια, ο έσπασε ένα μπουκάλι μπίρας στο κεφάλι του 66χρονου συγκατοίκου της 62χρονης, σε μια επίθεση που φαίνεται πως ξεκίνησε ως απόπειρα διάρρηξης.
Ο Μαλντονάδο πέρασε παράνομα στις ΗΠΑ από το Μεξικό στις 11 Μαρτίου 2022 και συνελήφθη αμέσως από πράκτορες της Συνοριοφυλακής στη Γιούμα της Αριζόνα, πριν απελαθεί. Ωστόσο, κατάφερε με κάποιον τρόπο να εισέλθει ξανά στη χώρα, για να συνεχίσει την εγκληματική του δράση, σύμφωνα δημοσίευμα της New York Post.
Ο φάκελος του άνοιξε στις αρχές του περασμένου έτους, με τη σύλληψή του στη Νότια Καρολίνα για πλημμέλημα μικροκλοπής. Στη συνέχεια μετέβη στη Νέα Υόρκη όπου συνελήφθη συνολικά 38 φορές από τον Φεβρουάριο του 2025 έως την περασμένη Παρασκευή.
Μια ημέρα, μάλιστα, πριν τη δολοφονία της 62χρονης, ο 25χρονος αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο στο οποίο οδηγήθηκε για μια από τις υποθέσεις κλοπής για την οποία ήταν κατηγορούμενος καθώς η δικαστής Τζούλιετ Χάουαρντ αγνόησε το αίτημα των εισαγγελέων να διατάξει την κράτηση του Μαλντονάδο, με χρηματική εγγύηση μόλις 3.000 δολαρίων ή εγγυοδοσία 9.000 δολαρίων.
🚨 38 ARRESTS. STILL ON THE STREETS. NOW A MURDER SUSPECT.— Decode Conflict (@DecodeConflict) November 24, 2026
A Chinatown murder suspect is reportedly an illegal immigrant who accumulated 38 arrests while avoiding ICE enforcement under New York City's sanctuary policies.
According to law enforcement sources:
▪️ Suspect: Alex… pic.twitter.com/T61uY2RzrW
Σύμφωνα με πηγές από τις διωκτικές αρχές, ο 25χρονος είχε προηγουμένως παραλείψει να εμφανιστεί σε δικαστικές ακροάσεις στο Μανχάταν τουλάχιστον δώδεκα φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο, χωρίς ποτέ να οδηγηθεί στη φυλακή.
Στη σειρά των φερόμενων εγκληματικών πράξεών του περιλαμβάνονται διαρρήξεις, κατοχή ναρκωτικών, κλοπές, καθώς και πολλές παραβάσεις που σχετίζονται με την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς και άλλες παραβάσεις του συγκοινωνιακού δικτύου, για τις οποίες δεχόταν απλώς επιπλήξεις από τα δικαστήρια.
Στις 20 Αυγούστου, η υπηρεσία Επιβολής της Μεταναστευτικής Νομοθεσίας και Απομακρύνσεων (ERO), που υπάγεται στην ICE, ενημερώθηκε για τις επανειλημμένες συλλήψεις του Φλορεντίνο και παρέπεμψε την υπόθεσή του για περαιτέρω διερεύνηση, σύμφωνα με τις πηγές.
Στη συνέχεια, οι ομοσπονδιακές αρχές εξέδωσαν τουλάχιστον τέσσερις εντολές κράτησης σε βάρος του, από τις 18 Μαρτίου έως και την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο οι πολιτικές της πολιτείας της Νέας Υόρκης περί «πόλεων-καταφυγίων», οι οποίες απαγορεύουν στις τοπικές αστυνομικές αρχές να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης, του επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος, ανέφεραν οι πηγές της New York Post.
Στη συνέχεια, οι ομοσπονδιακές αρχές εξέδωσαν τουλάχιστον τέσσερις εντολές κράτησης σε βάρος του, από τις 18 Μαρτίου έως και την περασμένη Παρασκευή, ωστόσο οι πολιτικές της πολιτείας της Νέας Υόρκης περί «πόλεων-καταφυγίων», οι οποίες απαγορεύουν στις τοπικές αστυνομικές αρχές να συνεργάζονται με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες μετανάστευσης, του επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος, ανέφεραν οι πηγές της New York Post.
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