Η εικόνα των μεταναστευτικών ροών και η συνεργασία με τη Λιβύη

Αύξηση στις απελάσεις και τις οικειοθελείς επιστροφές

Παρουσιάζοντας τα συνολικά στοιχεία των αφίξεων για το ενδεκάμηνο, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται στις 40.000, διατηρώντας την πτωτική τάση σε σύγκριση με τις 62.000 του 2024 και τις 49.000 του 2025. Αναλύοντας τη γεωγραφική κατανομή, υπογράμμισε ότι το κύριο βάρος εντοπίζεται πλέον στη Λιβύη, απ' όπου καταγράφηκαν 25.000 αφίξεις (προς την Κρήτη), έναντι 8.500 από το Αιγαίο και 7.000 από τα υπόλοιπα σημεία εισόδου.Όπως εξήγησε, μετά από μια «τρομακτική κλιμάκωση» που σημειώθηκε τον Οκτώβριο από τη Λιβύη, τις τελευταίες 15 ημέρες οι ροές έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα, έπειτα από διπλωματικές επαφές των υπουργείων Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Μετανάστευσης που οδήγησαν στην επανεκκίνηση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο υπουργός στο αυστηρότερο πλαίσιο κράτησης και επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο όπως πολίτες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, τη Νιγηρία, την Γκάνα, την Ινδονησία και το Νεπάλ σημειώνοντας μάλιστα πως έχουν συναφθεί συμφωνίες με το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο για την επιστροφή και παραβατικών ανηλίκων.«Αυτή τη στιγμή οι απελάσεις είναι στο 20% πάνω από πέρυσι και 35% οι αναγκαστικές» ανέφερε ο κ. Πλεύρης, προαναγγέλλοντας παράλληλα μια μεγάλη επιχείρηση επιστροφής περίπου 120 ατόμων με πτήση τσάρτερ. Όπως επισήμανε, λόγω του αυστηρού καθεστώτος κράτησης που ισχύει πλέον στη χώρα για όσους απορρίπτεται το αίτημα ασύλου, πολλοί επιλέγουν να δηλώσουν οικειοθελή επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους.